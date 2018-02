Stále více zemí si pohrává s myšlenkou na vytvoření vlastních státních kryptoměn. Minulý týden se do této oblasti vrhla Venezuela, která představila digitální měnu petro (PTR), krytou vlastními barely ropy. V prvotní fázi prodala digitální měnu za celkem 735 milionů dolarů, což země sužovaná sankcemi a hyperinflací považuje za úspěch. Však už také prezident Maduro oznámil, že v plánu je i vytvoření druhé měny, kryté pro změnu zlatem. V obou případech ovšem panují pochyby, zda to tak skutečně bude, protože fyzické zlato ani ropa se za žetony měnit nebudou.

Petro půjde vyměnit buď za bolívary, nebo jiné kryptoměny. Jen den po spuštění jednal v Moskvě venezuelský ministr financí Simon Zerpa Delgado se svými ruskými protějšky ohledně prohloubení spolupráce v oblasti kryptoměn. "Rusko a Venezuela budou pokračovat v posilování vzájemné obchodní bilance. Budeme pokračovat ve vytváření multipolárního světa, který by byl bez imperialistického rozpínání," uvedl poté Delgado na Twitteru.

Rusko chystá kryptorubl

Na Rusko také stále dopadají mezinárodní sankce a země hledá způsob, jak je obejít. Ruské ministerstvo financí schválilo 25. ledna legalizaci a regulatorní systém pro kryptoměny, jejich těžbu a obchodování.

"Tento nástroj nám vyhovuje z hlediska využití citlivých aktivit ve jménu státu. Můžeme si vytvořit účty s našimi protistranami kdekoliv na světě a sankce nás nemusí zajímat," uvedl podle listu Financial Times na vládním setkání ekonomický poradce prezidenta Vladimira Putina Sergej Glazev. Kryptorubl by byl roven rublu, jeho objem v oběhu bude ale limitován a bude možné, aby jeho pohyb vláda sledovala. Měnu tak bude mít vláda zcela pod palcem.

Vytvoření kryptorublu schválil sám Putin. Zpočátku byl proti bitcoinu či digitálním měnám, po setkání se zakladatelem kryptoměny ethereum Vitalikem Buterinem ovšem otočil. Objevily se i návrhy na vytvoření společné kryptoměny pro země BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, JAR). Zatím však nic bližšího Rusové v tomto ohledu neoznámili.

Turecko chce měnu krytou státním bohatstvím

Například Turecko se k bitcoinu nestavělo zrovna pozitivně, přesto si pohrává s myšlenkou zavést svou měnu turkcoin. "Svět se posouvá směrem k digitálnímu měnovému systému. Turecko by si mělo také vytvořit svůj digitální systém s vlastní měnou," uvedl Ahmed Kenan Tanrikulu, zástupce šéfa strany MHP, který předložil zprávu podporující vydání státní kryptoměny.

"Musíme vytvořit infrastrukturu postavenou na technologii blockchainu. Jelikož existuje silná poptávka, měli bychom vytvořit vlastní kryptoměnu. Jít proti tomuto trendu je nesmysl," dodal Tanrikulu, podle něhož by vláda měla představit opatření, která by dokázala generovat zisky z rostoucího trhu s kryptoměnami.

Turkcoin by byl krytý tureckým státním fondem, který zahrnuje například podíly v Turkish Airlines, istanbulské burze, národní loterii, dále společností Turk Telekom a bankou Ziraat.

Nákup, držení ani prodej kryptoměn není v Turecku nelegální. Turecké ministerstvo financí a tamní Úřad dohledu nad kapitálovým trhem už pracují na regulacích a pravidlech pro digitální měny, aby je mohli zdanit. Podle Tanrikula by měla vláda v zemi vytvořit i vlastní bitcoinovou burzu.

Írán také zvažuje digitální měnu, Uzbekistán chce hlavně těžit



Minulý týden naznačil íránský ministr informatiky Mohammad-Javad Azari Jahromi, že by se podobným směrem mohl vydat i Írán. "Na setkání s představenstvem Post Bank zaměřeném na měny založené na blockchainu jsem nařídil provést opatření pro implementaci první digitální měny," napsal na Twitteru. Proti kryptoměnám se ovšem staví tamní centrální banka, která je považuje za vysoce volatilní a rizikové.

Jelikož Uzbekistán patří mezi země s nejlevnější cenou elektřiny v celé Asii, plánují z něj státní představitelé vytvořit centrum pro těžbu bitcoinů. Prezident Šavkat Mirzijojev pověřil příslušné úřady, aby do 1. září připravily zákon, který by oblast kryptoměn reguloval. V zemi údajně už do léta vznikne i centrum pro využití technologií postavených na blockchainu, které má sloužit místním odborníkům.

Levněji než v Uzbekistánu (těžba jednoho vyjde asi na 1790 dolarů, prodává se přitom aktuálně za ceny přes 10 000 dolarů) se bitcoiny těží už jen ve zmíněné Venezuele (530 dolarů) a pak na souostroví Trinidad a Tobago (1190 dolarů). Navíc Uzbekistán produkuje levné energie poměrně hodně, takže tato volba se jeví jako ideální.

