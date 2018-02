Společnost Travel Service v úterý odkoupila celkem 64 procent akcií ČSA od Korean Air a státní společnosti Prisko a stane se vlastníkem 97,7 procenta v národním leteckém dopravci. Sdělila to mluvčí společnosti Travel Service Vladimíra Dufková. Cenu neuvedla. Firma Travel Service v ČSA dosud držela 34 procent akcií.

"Podmínkou prodeje ze strany Priska bylo, že za svůj menší akciový podíl dostane za jednu akcii stejnou cenu jako Korean Air Lines," uvedla Dufková. Transakci nedávno schválil antimonopolní úřad. Spojením na trhu vznikne dopravce s flotilou až 80 letadel.

Prisko koupilo pětinový podíl v ČSA předloni v říjnu od Českého Aeroholdingu. Hodnota obchodu nebyla zveřejněna. Korejci zaplatili za svých 44 procent v ČSA před čtyřmi lety 68 milionů korun, vstupovali tehdy ovšem do ztrátové firmy. V roce 2015 se hospodaření ČSA přehouplo do kladných čísel. V roce 2016 zisk po zdanění meziročně vzrostl o osm procent na 241 milionů korun. Za loňský rok by mělo hospodaření třetím rokem po sobě vykázat kladné hodnoty.

České aerolinie loni přepravily celkem 2,9 milionu cestujících, což znamená meziroční nárůst o sedm procent. Průměrná obsazenost letů stoupla o šest procentních bodů na 81 procent. Aerolinie provozují celkem 18 letadel.

Travel Service na trhu působí od roku 1997. Je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Předloni firma Travel Service i se svými dceřinými společnostmi vykázala podle mezinárodních účetních standardů IFRS čistý konsolidovaný zisk 344 milionů korun a konsolidované tržby 17,1 miliardy korun.

Travel Service patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC.

