V minulém roce bylo prodáno téměř 3500 českých firem zahraničním podnikatelům. Nejčastěji je kupovali Slováci, Ukrajinci, Poláci, Rumuni a Rusové. Vyplývá to z informací, které v úterý zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Novými majiteli českých firem se téměř ve čtvrtině případů stali slovenští podnikatelé. S odstupem následovali Ukrajinci (16 procent), Poláci (osm procent), Rumuni (sedm procent) a Rusové (šest procent). "Jde o země s geografickou blízkostí k České republice a historickými ekonomickými vazbami," uvedla analytička společnosti Bisnode Petra Štěpánová.

Více než polovina firem z těch, které byly v roce 2017 prodány zahraničním vlastníkům, nebyla starší tří let. Zpravidla to byly takzvané ready-made společnosti, tedy firmy, které nikdy nepodnikaly a byly založeny kvůli následnému prodeji. Jak dodala, jde o nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak začít během 24 hodin podnikat. "To dokládá i fakt, že přes 70 procent českých firem prodaných zahraničním podnikatelům mělo registrované sídlo v Praze," uzavřela Štěpánová.

Procentuální podíl zahraničních podnikatelů na prodaných českých společnostech Zdroj: Bisnode

