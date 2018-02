Růst trhu s elektromobily nebude stačit na to, aby vyrovnal dopady rostoucích dodávek lithia z Chile. Cena tohoto kovu by tak do roku 2021 mohla klesnout asi o 45 procent. Vyplývá to ze zprávy analytiků banky Morgan Stanley, na kterou upozornil list Financial Times.

Nové lithiové projekty a plánované rozšíření produkce největších těžebních firem v Chile by mohly do roku 2025 zvýšit globální dodávky na trh asi o 500 tisíc tun ročně. To však bude mnohem více, než o kolik by měla růst poptávka, uvádí Morgan Stanley.

O těžbě lithia uvažuje i Česko. Možnost těžby lithia se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami. Předchozí vláda podepsala memorandum o porozumění s australskou firmou European Metals Holdings (EMH), podle premiéra v demisi a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je ale nesmyslné a neplatné. Nynější kabinet dal za úkol ministrovi průmyslu Tomáši Hünerovi (za ANO) dojednat právní nezávaznost dokumentu.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let chce dobýt 37 milionů tun rudy. Povrchově chce těžit lithium u Cínovce také společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma už má všechna povolení k těžbě.

Cena lithia se díky růstu poptávky za poslední dva roky více než zdvojnásobila. Lithium je hlavní surovinou pro výrobu baterií a zájem o něj vyvolává hlavně plánovaný růst výroby elektrických vozů. Podle odhadů analytiků investiční banky Goldman Sachs potřebuje elektromobil Model S, jehož výrobcem je americká společnost Tesla, pro své baterie více lithia než 10 tisíc chytrých telefonů.

Morgan Stanley se domnívá, že letošní rok bude posledním, kdy bude na globálním trhu lithia nedostatek. Od roku 2019 má být naopak na trhu výrazný přebytek. K vyrovnání tohoto přebytku by bylo nutné mnohem větší rozšíření elektrických vozů. K rovnováze na trhu by baterie pro elektrické vozy musely mít v roce 2025 na globálním prodeji podíl 31 procent. V současnosti mají necelá dvě procenta.

Morgan Stanley odhaduje, že cena uhličitanu lithného klesne do roku 2021 ze současných 13 375 dolarů (276 tisíc korun) za tunu na 7332 dolarů za tunu. Pak by se měla přiblížit ke svým mezním produkčním nákladům 7030 dolarů za tunu.

Analytici Morgan Stanley zhoršili také nákupní doporučení k akciím dvou největších producentů lithia - Albemarle a SQM. Teď pro ně mají doporučení "underweight", což znamená, že u nich očekávají horší výkonnost. V Chile, které má největší zásoby lithia na světě, si obě firmy v posledních letech zajistily povolení k rozšíření kapacity produkce. Obě mají do roku 2025 zvýšit produkci celkem o 200 tisíc tun ročně a podíl Chile na globálních dodávkách by díky tomu měl stoupnout na třetinu.

Související