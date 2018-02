Americký realitní miliardář Robert Bigelow chce do roku 2021 poslat na oběžnou dráhu Země dva nové moduly uzpůsobené pro pobyt lidí. Nejde přitom o první vesmírný počin tohoto muže. Už v roce 1999 založil společnost Bigelow Aerospace, která vyrábí zařízení do vesmíru a ve spolupráci s NASA vytvořili nafukovací modul zvaný Bigelow Expandable Activity Module, který NASA připojila v roce 2016 k Mezinárodní vesmírné stanici.

Firma Bigelow Space Operations chce vyslat na nižší oběžnou dráhu dva sedmnáctimetrové moduly nazvané B330-1 a B330-2, které se spojí a vytvoří novou stanici. Bigelow chce pobyt na ní pronajímat zemím, nebo korporacím, které chtějí provádět výzkum na oběžné dráze Země. Kromě toho bude nabízet pobyt i vesmírným turistům. "Tyto konstrukce, které budou sloužit ke stálému ubytování lidí, budou největší a nejkomplexnější stavby, které lidé používají jako vesmírné stanice," uvedla firma v prohlášení.

Moduly B-330 mohou pojmout až šest lidí. Do vesmíru odstartují složené a teprve na oběžné dráze se nafouknou vzduchem, přičemž jejich tlusté stěny ochrání posádku před vesmírnou radiací. Cenu za letenku odhaduje Bigelow mezi jednotkami až nižšími desítkami milionů dolarů (NASA aktuálně platí Rusku zhruba 81 milionů dolarů za start jedné posádky mířící na ISS - pozn. red.).

Mezinárodní vesmírná stanice se začala stavět v roce 1998 a práce na ní stále pokračují. Konec její životnosti se odhaduje na rok 2028. Bigelow proto doufá, že se mu povede přitáhnout zájem a peníze zemí, které ISS nyní využívají a budou v tom chtít pokračovat i v budoucnu.

Bigelow se ohledně úspěchu své vesmírné mise bojí pouze jedné věci a tou je Čína. Ta se totiž také snaží přitáhnout do projektu vlastní vesmírné stanice národy, které nyní využívají ISS. "Nabízejí velmi atraktivní podmínky a funkce a soukromý sektor bude mít velké potíže s nimi soupeřit," tvrdí Bigelow.

Pokud Bigelow s moduly B330 uspěje, má v plánu dále vytvořit novou ISS, která by mohla nabídnout až 2,4krát více prostoru. Miliardář Bigelow se tak připojuje k plejádě zvučných jmen, které hodlají podnikat ve vesmírných letech a turistice. Náklady na vyslání raket do vesmíru totiž v posledních letech dramaticky klesají a americká NASA plánuje pro cesty do vesmíru najímat právě soukromé firmy.

Lídrem v tomto oboru je společnost SpaceX Elona Muska, která letos v únoru vypustila raketu Falcon Heavy. Ta je aktuálně nejsilnější raketou využívanou pro lety do kosmu. Pozadu nechce zůstat ani zakladatel Amazonu a nejbohatší člověk planety Jeff Bezos, který si pro tyto účely založil firmu Blue Origin. Další známou osobností je britský miliardář Richard Branson se společností Virgin Galactic. Ještě ambicióznější plán má ruský podnikatel Jurij Milner, který v rámci projektu Breaktrough Starshot chce vyslat speciální sondu, která by "plachtila" pomocí světla k nejbližší hvězdě u naší sluneční soustavy – Aplha Centauri, která leží 4,37 hvězdných let daleko. Pokud by nové plavidlo dokázalo využít 20 procent rychlosti světla, cesta by mu zabrala dvacet až třicet let.

