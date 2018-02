Americká investiční společnost Berkshire Hathaway miliardáře a filantropa Warrena Buffetta hospodařila ve čtvrtém čtvrtletí s čistým ziskem 32,55 miliardy dolarů (671,4 miliardy korun). Meziročně je to nárůst na pětinásobek a znamená to nový rekord. Uvádí se to v dopise akcionářům, který v sobotu firma zveřejnila. K rekordnímu výsledku přispěla daňová reforma, kterou prosadil prezident Donald Trump.

Na jednu akcii třídy A připadá zisk 19 790 dolarů proti zisku 3823 dolarů před rokem.

Zhruba 29,1 miliardy dolarů z čistého zisku firma přičítá snížení daňové zátěže právnických osob. Sazba daně klesla na 21 procent z dosavadních 35 procent. Daňovou reformu, největší od éry prezidenta Ronalda Reagana v 80. letech, podepsal Trump v prosinci.

Buffett v dopise připouští, že najít vhodné investice za rozumnou cenu je teď problém a zároveň i hlavní důvod, proč má Berkshire už 116 miliard dolarů v hotovosti nebo ve státních dluhopisech. Buffett by chtěl učinit "jednu nebo víc velkých akvizic" mimo pojišťovací sektor, což by podle něj přispělo k dalšímu zlepšení hospodaření podniku.

Buffett upozornil, že mnoho ředitelů využívá snadno dostupných a levných úvěrů k uzavírání bezpočtu transakcí, což zvyšuje ceny kupovaných firem. Najít v takové situaci podniky, které jsou podhodnocené či alespoň správně oceněné, tak není podle Buffetta snadné. Berkshire Hathaway za nakupované podniky téměř vždy platí hotově, nikoliv úvěrem.

"Až tu přebytečnou hotovost, kterou Berkshire má, investujeme do výnosnějších aktiv, rozzáří se nám úsměv," píše akcionářům Buffett, který žije v Omaze ve státě Nebraska. Velkou akvizici Berkshire Hathaway naposledy učinila před více než dvěma lety, kdy za 32,1 miliardy dolarů převzala společnost Precision Castparts.

Účetní hodnota jedné akcie třídy A, která odráží objem aktiv minus objem závazků a kterou Buffett považuje za vhodné měřítko skutečné hodnoty své firmy, na konci loňského roku činila 211 750 dolarů. Proti předchozímu čtvrtletí se zvýšila o 13 procent. I v tomto případě ke zlepšení přispěla daňová reforma.

Za celý rok čistý zisk vzrostl o 87 procent na 44,94 miliardy dolarů (927 miliard korun), což je také rekord. Provozní zisk ale o 18 procent klesl a činil 14,5 miliardy dolarů. V hospodaření se nepříznivě projevila ztráta v pojišťovací součásti skupiny.

Akcie Berkshire Hathaway třídy A v pátek na burze v New Yorku uzavřely na 304 020,01 dolarů.

Buffett stál začátkem 60. let u zrodu nynější podoby Berkshire Hathaway, což dříve bývala textilní společnost. Její původní podobu dlouho nezachoval, ještě v 60. letech ji spolu s kamarádem Charliem Mungerem začal měnit a učinil z ní investiční konglomerát. Jeho tržní hodnota nyní přesahuje 500 miliard dolarů (10,3 bilionu korun). Díky úspěšným investicím se Buffettovi přezdívá Věštec z Omahy.

Buffett se pravidelně objevuje na prvních místech žebříčků nejbohatších lidí světa.

