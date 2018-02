Když v roce 1997 vstoupil Lubomír Stoklásek do společnosti Agrostroj Pelhřimov, byla firma těsně před krachem. Pod jeho vedením prošla restrukturalizací, obrat se znásobil o stovky procent a společnost se stala nejvýznamnějším výrobcem zemědělské techniky v Česku. Tento úspěch mu letos vynesl vítězství v soutěži EY Podnikatel roku. Cenu si odnesl v úterý večer ze slavnostního vyhlášení v pražském paláci Žofín.

Za 21 let v Agrostroji se dnes osmašedesátiletému majiteli a generálnímu řediteli podařilo ze společnosti vybudovat jednoho z největších výrobců dílů pro světové značky kamionů jako DAF, Scania nebo Volvo a zemědělských či užitkových vozidel jako Claas, John Deere a Krone. Skupina dodává své výrobky do 36 závodů po celém světě. Exportuje především do západní Evropy a Spojených států, ale její odběratelé jsou i v Jižní Koreji nebo na Novém Zélandu.

"Mezinárodní expanze, investice do rozvoje, finanční výsledky a výdrž – to jsou hlavní aspekty podnikatelského příběhu Lubomíra Stokláska, kterými oslovil odbornou porotu," uvedla Magdalena Souček, vedoucí partnerka společnosti EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy, která soutěž Podnikatel roku pořádá.

V současnost Agrostroj vyváží 98 procent své produkce, kterou vedle komponentů tvoří i celé stroje. Když Stoklásek v roce 1997 do firmy přišel, dosahoval přitom export jen 18 procent. "Tehdy jsem už vlastnil Humpolecké strojírny. A silnou stránkou Pelhřimova byla výroba, která nešla v Humpolci aplikovat, protože prostory tam jsou mnohem menší. Takže byly dvě cesty. Buď postavit v Humpolci nové kapacity, nebo se podívat na to, co tady fungovalo v minulosti," popsal před časem Stoklásek v rozhovoru pro Mladou frontu DNES, proč se rozhodl Agrostroj koupit.

Cesta z Východu na Západ

Firma tehdy byla ve velmi špatném stavu. Ztráta východních trhů po sametové revoluci způsobila potíže s odbytem. Doba obratu zásob dosahovala 300 dnů a 1130 zaměstnanců firmy tak v podstatě nemělo žádnou práci. Stoklásek se proto rozhodl přeorientovat na Západ a rozšířit výrobu zemědělské techniky o další produkty.

Nejtěžší bylo přesvědčit samotné zaměstnance, kteří změnu nechápali. Proti Stokláskovi se postavily odbory i vedení, které nakonec musel téměř celé vyměnit. S restrukturalizací firmy mu podle jeho slov významně pomohly i banky, které viděly potenciál Agrostroje a půjčily mu peníze na investice do modernizace výrobních technologií.

Postupně začal Agrostroj navazovat spolupráci s novými klienty, jejichž řady se díky referencím neustále rozšiřovaly. Dnes má společnost 22 obchodních partnerů na evropském i celosvětovém trhu. Obrat, který v době příchodu Stokláska činil 500 milionů korun, se zvýšit na 4,6 miliardy korun v roce 2016.

Vedle těchto podnikatelských úspěchu ocenila porota soutěže Podnikatel roku i Stokláskovy zásluhy v oblasti podpory vzdělávání a péče o zaměstnance, kterých má firma 2600. Patří tak mezi největší zaměstnavatele na Vysočině. "Technologie si může koupit každý, kdo má peníze. To nejcennější jsou však kvalitní, technicky vzdělaní lidé, kterých je na trhu stále nedostatek," tvrdí Stoklásek, který pro své zaměstnance například staví 100 nadstandardních bytů.

Strojírenství, lázně i víno

V současnosti vlastní jeho skupina také společnosti ČAD Blansko, Humpolecké strojírny, Moravská Agra a Léčebné lázně Lednice a hotelový komplex Spa Resort Lednice. Stoklásek se zároveň věnuje zemědělství a produkci vína.

Agrostroj chce letos zvýšit tržby na zhruba 6,5 miliardy korun. U ostatních společností v holdingu se očekává dohromady obrat kolem jedné miliardy korun. Dlouhodobou vizí Stokláska je přitom pozvednout prestiž českého strojírenství v zahraničí na úroveň, kterou mělo za první republiky.

O titul Podnikatel roku se majitel Agrostroje utkal s dalšími regionálními vítězi soutěže, mezi které patřil například zakladatel letenkového vyhledávače Kiwi Oliver Dlouhý, majitel výrobce modulárních staveb Koma Modular Stanislav Martinec nebo zakladatelka přepravní společnosti Zásilkovna Simona Kijonková. V Česku se letos soutěž uskutečnila už po osmnácté. Loni v ní zvítězil majitel výrobce kuchyňských potřeb Tescoma Petr Chmela.

Ve světě se soutěž koná od roku 1986. Poradenská společnost EY ji pravidelně vyhlašuje v téměř 60 zemích světa na šesti kontinentech. Národní vítězové včetně Lubomíra Stokláska se v červnu sjedou do Monte Carla, kde budou soutěžit o titul Světového podnikatele roku.

