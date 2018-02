Japonská automobilka Nissan Motor Co v pátek představila automobil s poloautonomním řízením nazvaný Easy Ride (snadná jízda) a současně udělala první krok do sektoru sdílených jízd samořízenými vozy, kde si na pozici světové jedničky brousí zuby Uber i řada dalších technologických firem. Ve spolupráci s japonským poskytovatelem mobilních her DeNA Co. začne vůz testovat v březnu na silnicích Jokohamy.

Zákazník si bude moci vůz rezervovat s využitím mobilní aplikace. K testování systému se automobilce už upsalo na 300 osob. Zatím se bude jezdit na trase o délce 4,5 kilometru u sídla Nissanu v Jokohamě a přilehlého nákupního centra. Do komerčního provozu má služba vstoupit počátkem 20. let.

Stejně jako jiné samořízené vozy i Easy Ride je vybaven kamerami, senzory a radary, které rozpoznávají chodce, křižovatky, semafory a další vozidla. Nissan nicméně uvedl, že systém není bezchybný a zásah člověka je někdy nutný.

Jak poznamenala agentura Reuters, nabízením celé služby Nissan vstoupil do sektoru naplno, neboť se nechce stát "Foxconnem v automobilovém průmyslu", tedy pouhým dodavatelem vozidel společností, které alternativní jízdy provozují.

