Co jiného může dokazovat pevné zdraví světové ekonomiky než tučné dividendy. Podle finanční společnosti Janus Henderson Investors na nich společnosti po celém světě loni vyplatily rekordních 1,3 bilionu dolarů. Meziročně to bylo o 7,7 procenta více.

Loňský růst české ekonomiky o 4,5 procenta byl druhý nejsilnější za posledních deset let. Lepší výsledek přinesl jen rok 2015. Těží z toho mnozí. Například ČSOB. Největší domácí banka loni vykázala rekordní čistý zisk 17,5 miliardy korun.

Ceny bydlení dál stoupají. Před rokem banky běžně nabízely hypotéku na pořízení bytu či domu s úrokem pod dvě procenta ročně. Nyní už činí průměrný úrok 2,28 procenta. Zdražují i nájmy. V Praze mimo jiné i kvůli bytům určeným ke krátkodobým pronájmům přes služby typu Airbnb.

České euromýty a slovenská eurorealita. Když Slovensko před devíti lety vstoupilo do eurozóny, byli obyvatelé Bratislavy zhruba o čtvrtinu chudší než Pražané, konstatuje Monika Junicke, ekonomka z Komerční banky. Teď je však Bratislavský kraj podle Eurostatu bohatší než naše hlavní město, píše v komentáři pro HN a naznačuje, že euro nemůže být tak škodlivé, jak si nyní většina Čechů myslí.

Výhry a prohry Applu jsou o luxusu a šedi

Apple ztrácí klienty v Asii. Indové, Malajsijci, Thajci, Filipínci, Indonésané či Vietnamci stále častěji volí místo dražších iPhonů levnější a podobně dobře vypadající modely čínských výrobců Xiaomi, Oppo či Vivo.

Kalifornský výrobce chytrých mobilů loni zaznamenal ve všech těchto lidnatých zemích pokles tržního podílu, zatímco konkurenti vykazovali často strmý růst, uvádí analýza poradenské společnosti Canalys, které si všiml americký deník Wall Street Journal. Například v Indonésii, v níž žije 260 milionů lidí, loni držel Apple na trhu smartphonů jen jednoprocentní podíl. O čtyři roky dříve to bylo třikrát více.

Asijské rány na poli mobilních telefonů si však Apple hojí na úkor švýcarských výrobců luxusních hodinek. Různé typy Apple Watch, mezi které dočasně patřil také model z osmnáctikarátového zlata za více než deset tisíc dolarů, vyrábí od roku 2015. V posledním loňském čtvrtletí prodala firma celkem osm milionů kusů všech modelů Apple Watch. A to včetně limitované edice s řemínkem od francouzského výrobce módních doplňků Hermès. Apple tak našel kupce pro o téměř pětinu více přístrojů, než se ve stejném období podařilo prodat všem švýcarským hodinářům dohromady.

Za celý rok 2017 ale alpská země stále ještě vede. Tamní výrobci prodali 24,2 milionu kusů hodinek, zatímco Apple pouze 18,4 milionu. Je ale otázkou, jak dlouho si Švýcaři vedení udrží. Apple jim totiž půjde po krku i nadále. Ze všech prvenství, kterých kdy dosáhl, je opravdu významné totiž jedno jediné. Pouze Apple se dokázal z dodavatele počítačů, digitálních přehrávačů a chytrých mobilů převtělit do výrobce luxusních elektronických přístrojů. Zejména díky iPhonům dokázal to, co se nepodařilo Nokii s jejím pokusem o superdrahé mobilní telefony pod značkou Vertu, ani BlackBerry a jeho limitované edici modelů pod značkou Porsche Design. Mezi telefony už Apple luxusní značkou je. Nyní jsou na řadě hodinky.

I kvůli tomu, aby byla dostatečně reprezentativní, provozuje americká firma své vlastní obchody Apple Store (celkem jich je ve světě téměř 500). Jde o moderní chrámy luxusu, a proto sídlí na velmi vybraných adresách, včetně nejdražší nákupní ulice na světě – newyorské Páté Avenue – či hongkongské Causeway Bay, jež je v žebříčku druhá. Také díky originálním obchodům dokáže Apple finančně dominovat trhu s chytrými mobilními telefony, byť jich prodává výrazně méně než konkurenti. V roce 2016 si Apple připsal takřka čtyři pětiny celkových světových zisků na trhu chytrých mobilních telefonů, přestože mu v celkovém počtu prodaných kusů patřil pouze pětinový podíl.

Apple velmi pravděpodobně dokáže přežít ostatní technologické firmy. V byznysu s luxusem se totiž obvykle cení jiné kvality než poslední technologické výstřelky. Apple si tak může dovolit prodávat drahé a krásné přístroje, které lze v masovém měřítku vyrobit stále dost levně. Podle technologického serveru ZDNet činí cena všech komponentů v nejnovějším modelu iPhone X s pamětí 64 gigabytů necelých osm tisíc korun. Kompletní přístroj se ale prodává takřka za 30 tisíc. Nejblíže Applu, přesto však dost pozadu, je konkurenční smartphone Samsung Galaxy S8 s náklady na komponenty ve výši lehce nad šest tisíc korun a prodejní cenou necelých 14 tisíc.

Jeden investuje do médií a druhý do uhlí

Finanční skupina PPF se vrací do televizního byznysu. Oznámila koupi bulharské mediální společnosti Nova Broadcasting za zhruba 4,7 miliardy korun. Do televizních vod se tentokrát nejbohatší Čech Petr Kellner rozhodl vstoupit sám.

Před patnácti lety, v případě české TV Nova, své peníze spojil s umem i finanční účastí podnikatele Jiřího Šmejce. Oba na české televizní transakci, která spočívala v prodeji TV Nova zpět jejímu americkému spoluzakladateli Ronaldu Lauderovi, slušně vydělali. Když Kellner a Šmejc v květnu 2005 z TV Nova odešli, dostali od Laudera téměř 16,5 miliardy korun v hotovosti a zhruba 11procentní podíl v Lauderově společnosti CME, uvedla PPF v případové studii. Není přesně známo, kolik peněz museli oba pánové do TV Nova na začátku investovat. Nicméně zhodnocení bylo jistě královské. Jinak by si Šmejc od Kellnera v prosinci 2005 pravděpodobně nevysloužil příležitost koupit za pět miliard korun pětiprocentní podíl v PPF Group. Transakce tak tehdy ocenila Kellnerovu finanční skupinu na zhruba 100 miliard korun.

Také český finančník Pavel Tykač se po roce hledání správných "parťáků" rozhodl nakupovat. Zaměřil se na tradiční elektrárny, kterých se v Evropě zbavují zaběhnuté energetické firmy. Ty totiž na rozdíl od Tykače věří, že budoucnost energetiky spočívá ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tykač jejich pohled sice nerozporuje, ale nesouhlasí s načasováním. Podle něj bude elektřina z uhlí a plynu potřeba ještě mnoho let.

Proto loni Tykačova energetická skupina Czech Coal najala trojici bývalých vrcholových manažerů energetické společnosti ČEZ v čele s Alanem Svobodou, který v ČEZ vedl obchod. Nyní má Svobodův tým za úkol aktivně hledat uhelné a paroplynové elektrárny, do kterých Tykač plánuje investovat více než dvacet miliard korun.

"Další klíčoví lidé jsou Michal Skalka, který prakticky vybudoval trading v ČEZ, a pak Jan Žižka, který v ČEZ posledních deset let odpovídal za technický stav elektráren," vyjmenoval Tykač v rozhovoru pro HN svoje další personální úlovky.

Ještě loni přitom Tykač podobnou strategii odmítal. Situace se ale změnila. Od ČEZ se mu totiž nepodařilo koupit Elektrárnu Počerady, které dodává uhlí do kotlů lom Vršany patřící pod Czech Coal. Právě proto se Tykač vydává na stejnou cestu, po které už několik let kráčí Energetický a průmyslový holding dalšího českého finančníka Daniela Křetínského. EPH nyní vlastní tradiční elektrárny kromě Česka také ve Velké Británii, Itálii, Maďarsku či Německu.

Být druhý ale nemusí být na škodu. Zvlášť má-li nově příchozí k dispozici hodně volných peněz, zatímco první žije stále hodně na dluh.

Kdo hrozí investice ukončit

Velká Británie může kvůli chystanému odchodu z Evropské unie přijít o automobilky a také o sídlo nadnárodního výrobce potravin a prostředků pro péči o tělo i domácnost Unilever.

Pokud vláda premiérky Theresy Mayové nevyjedná bezcelní podmínky pro pohyb komponentů mezi továrnami na britských ostrovech a v zemích EU, mohl by brexit otřást britským automobilovým průmyslem, uvedla agentura Bloomberg. Ta zároveň přinesla zajímavou mapu znázorňující pouť klikové hřídele, než se nakonec stane součástí motorů ve vozech BMW Mini. Její cesta začíná ve francouzské slévárně ve městě Haute-Marne, odkud pokračuje k dalšímu opracování do továrny ve střední Anglii. Následně je převezena do rakouského města Steyr, kde ji vloží do motoru. Ten pak nakonec putuje celý zpět do Anglie do hlavní montovny v anglickém Oxfordu.

Britský deník Financial Times ve čtvrtek přinesl zprávu, podle které by brexit mohl ukončit existenci dvojího sídla potravinářské společnosti Unilever. Od roku 1929, kdy došlo ke spojení britského výrobce mýdel Lever Brothers s nizozemským producentem margarínu Margarine Unie, má Unilever dvě centrály. Jednu v Londýně a druhou v nizozemském Rotterdamu. Nyní firma zvažuje celou svoji strukturu zjednodušit a zachovat pouze rotterdamské ředitelství. Svou roli v tom hraje i fakt, že Unilever už nebude margaríny vyrábět. Celou divizi, jejíž součástí jsou i v Česku prodávané značky Flora, Perla, Rama či Hera, prodala nizozemsko-britská společnost americké investiční firmě KKR za více než 175 miliard korun.

Co láká

Učit jazyky pomocí filmových klipů. Investiční skupina RSBC Roberta Schönfelda vložila blíže neurčených několik desítek milionů korun do českého start-upu Mooveez. Ten umožňuje samostudium angličtiny za využití ukázek ze zejména hollywoodských filmů. Cesta k výdělku na trhu vzdělávacích aplikací ale jistě nebude snadná.

Mimo byznys na vodě s Ester a Jankem

Nové vydání týdeníku Ekonom přineslo desetibodový přehled Miloše Čermáka týkající se toho, co víme o Ester Ledecké. Jedna věc ale na seznamu chybí. Nejde však o Milošovu chybu. Pokud jde o sport, věnuje se Miloš běhání. Tudíž nemůže vědět, že Ester je nejen vynikající snowboardistkou a lyžařkou, ale zvládá také windsurfing tedy adrenalinovou jízdu po vodní hladině na prkně s plachtou za obvykle silného větru. Na místech u vody, kde se sluní turisté, windsurfaře nehledejte. Na jejich větry bičovaných plážích se nikdo neopaluje.

Ester k windsurfingu přivedl její otec Janek Ledecký, který se tomuto sportu věnuje skoro stejně dlouho jako hraní na kytaru a zpěvu. Minimálně od dob své staré kapely Žentour. Kdoví, možná to byly i zkušenosti z vodní hladiny a schopnost najít ten správný vítr "do zad", které Ledecké pomohly ve zlatém závodě získat 25 centimetrů navíc. Právě takovou vzdálenost totiž člověk na lyžích urazí za jednu setinu sekundy, o kterou Ester v olympijském Super-G porazila obhájkyni zlata ze Soči, Rakušanku Annu Veithovou.

