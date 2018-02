Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) na pátečním jednání přislíbil taxikářům, že uspořádá kulatý stůl v Poslanecké sněmovně na téma regulace alternativních taxislužeb, jako je Uber či Taxify. Kulatý stůl taxikáři vidí jako možnost, jak přesvědčit poslance, aby ve zrychleném řízení schválili novelu, která regulaci zavede. Podle ministra by se kulatý stůl měl uskutečnit na půdě sněmovního hospodářského výboru v nejbližším možném termínu.

"Slíbil jsem účastníkům, že uspořádáme ve sněmovně kulatý stůl, na kterém budou mít profesionálové z oboru možnost zákonodárcům vysvětlit podstatu problému a debatovat s nimi, zda by přece jen nenašli rychlejší řešení," řekl v pátek ministr dopravy Dan Ťok.

Sám velké šance zrychlenému projednání a prosazení regulace nedává. V pondělí se svým plánem na rychlé schválení novely, která by zavedla regulaci alternativních taxislužeb, narazil. Ťok navrhoval, aby byla úprava projednána v jediném čtení. Poslanci však rozhodli, že je třeba řešit celou věc komplexně i za cenu, že to potrvá déle. Schválení nových pravidel by tak mělo zabrat zhruba rok.

Plán na urychlené přijetí novely zákona o silniční dopravě představil Ťok minulý týden po několikadenním protestu pražských taxikářů. Ti požadují, aby Uber či Taxify dodržovaly stejná pravidla jako oni. Řidiči zmíněných služeb oproti nim jezdí bez taxikářských licencí, nepoužívají taxametry a neskládají ani předepsané zkoušky z místopisu. Návrh novely proto počítá s tím, že se zprostředkování jízdy nově stane vázanou živností, a řidiči Uberu se tak bez licence už neobejdou.

"Navržená varianta byla ale kritizovaná, protože je pouze represivní a neřeší problém komplexně. Shodli jsme se, že návrh budou ještě poslanecké kluby připomínkovat," uvedl začátkem týdne po schůzce se zástupci sněmovních stran Ťok.

Po pondělní schůzi vystoupil šéf poslaneckého klubu pirátů Jakub Michálek a prohlásil, že novou verzi zákona předloží poslanci. "Takový návrh může sněmovnou projít rychleji, než kdyby šlo o vládní novelu," vysvětlil.

Podle poslance Lea Luzara (KSČM) ve vládní verzi třeba chybí řešení danění. "Finanční správa nyní nemá přístup k údajům, které Uber o svých řidičích má. Neví tak, kdo jsou jeho řidiči, kteří díky tomu nedaní," říká Luzar.

"Od všech svých řidičů vyžadujeme, aby se k platbě daní registrovali," oponuje mluvčí české části Uberu Miroslava Jozová. Firma ovšem dosud neposkytla údaje, podle nichž by si stát ověřil, že řidiči přiznávají všechny příjmy z jízd.

Česko se dosud k takovým informacím nemohlo dostat. Evropská unie považovala Uber za takzvanou informační společnost, kterou členské státy nemohou samy regulovat a danit. Prosincový rozsudek Soudního dvora Evropské unie to ale změnil a cestu k regulaci otevřel.

Stát tak může od řidičů Uberu začít daně vymáhat podobně, jako se to děje v Estonsku. Firma tamní finanční správě po každé jízdě zasílá údaje, které slouží jako podklady pro zdanění řidiče. To by se Uberu zamlouvalo i v Česku. "Regulaci vítáme. Neměla by ale být na úkor omezování naší služby," říká Jozová.

Součástí novely zákona nejsou jen povinné licence pro řidiče americké firmy. Ministerstvo dopravy v ní rovněž navrhuje zmírnění pravidel pro klasické taxikáře. Ti by už nemuseli používat taxametr, který by po vzoru Uberu nahradila mobilní aplikace. A k tomu by se mohli zbavit povinných zkoušek z místopisu.

Zástupcům taxikářů se ovšem nelíbí, že změny obsažené v novele poslanci neschválí zrychleně, jak jim prý minulý týden ministr Ťok spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) slíbili. V pondělí se proto plánují opět vydat do ulic Prahy na protestní jízdu. "Pokud stát nezačne konat a nezakáže provoz firem, které nedodržují zákony, tak je načase naše protesty zintenzivnit," prohlásil mluvčí Sdružení českých taxikářů David Bednář.

Související