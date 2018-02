Energetický gigant ČEZ letos investuje do modernizace jaderné elektrárny Temelín 900 milionů korun. Jde o 60 investičních akcí, jež zahrnují modernizace, posilování bezpečnosti a zvyšování výkonu. Od začátku provozu investoval ČEZ do modernizace Temelína 18 miliard korun. Další téměř miliardu korun dá letos Temelín do údržby. Novinářům to v pátek řekl ředitel elektrárny Jan Kruml.

Temelín letos přijme 80 zaměstnanců. První blok je nyní odstaven, odstávka jež začala v prosinci, by měla skončit v první polovině března.

Před několika dny zmodernizovali energetici kompenzátor objemu, tedy zařízení, které reguluje tlak v reaktoru. Letos elektrárna vymění potrubí na chladicích vodách, začne modernizovat důležitá čerpadla, upraví i vnitřní povrch potrubí mezi strojovnou a chladicími věžemi. "O trochu zvýšíme výkon bloku," řekl Kruml.

Kvůli novele atomového zákona posílí elektrárna technické bariéry. "Nová legislativa vymezuje životně důležité prostory. Po roce 2020 do nich budou mít vstup jen pracovníci s bezpečnostní prověrkou. A posílí se i systém fyzické ochrany. Po celé elektrárně budou nové kontrolní vstupy, přibudou další mechanické zábrany, zvýší se počet kamer. Vše musí být připraveno do konce roku 2019," řekl Kruml.

Temelín se připravuje na obnovu licence. Povolení provozovat první blok mají energetici od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost do poloviny října 2020, druhý blok do května 2022. V žádosti o obnovu licence, kterou musí ČEZ podat do dubna 2020, bude dokládat stav elektrárny i bezpečnostních systémů, musí předložit i plán, jak zvyšovat bezpečnost. "Součástí bude i plán investičních akcí na dalších deset let," řekl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Elektrárna bude předkládat i hodnocení bezpečnosti za uplynulých deset let. "Letos je stěžejní odstartovat periodické hodnocení bezpečnosti, což je prověrka v podstatě všeho, co děláme, jak technických, tak organizačních a personálních záležitostí, abychom v průběhu roku 2019 měli výsledek," řekl Zronek. Dodal, že nová licence bude časově neomezená.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. Jihočeskou elektrárnu ČEZ spustil v prosinci 2000. Loni vyrobil 16,48 terawatthodin (TWh) elektřiny, což je nejvyšší roční výroba. Temelínská elektřina by vystačila českým domácnostem na 13 měsíců, jihočeským domácnostem na 13,5 roku.

