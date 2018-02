Více než dvojnásobně - na 700 milionů eur (17,7 miliardy korun) rostl loni obrat brněnské firmě Kiwi.com, která se zabývá prodejem letenek a postupně také prodejem jízdenek na vlaky a balíčků dopravy i hotelového ubytování. Od vzniku firmy jde o největší absolutní růst a i letos se očekává až zdvojnásobení obratu, řekl v rozhovoru pro ČTK zakladatel a jednatel firmy Oliver Dlouhý. Loňský zisk neuvedl, dodal však, že se zvýšil proti 90 milionům korun v roce 2016.

Přes obří tempo růstu patří mezi prodejci letenek k menším světovým hráčům. "Počítali jsme, že z 1000 prodaných letenek na celém světě si jich lidé u nás koupí 1,4," řekl Dlouhý. Jelikož jsou ale největší prodejci ze severní Ameriky a z Číny, v Evropě už patří mezi největší pětku.

Vyhledávací systém firmy nabízí letenky levněji či za stejnou cenu jako konkurence zhruba v 60 procentech případů. "Chceme se dostat na 90 až 95 procent," řekl Dlouhý. I proto shání firma vývojáře unikátního vyhledávacího systému po celém světě. Kiwi nabízí i kombinace letů nespolupracujících aerolinek a služby v případě zpoždění letů. "Dnes už máme v portfoliu v podstatě všechny letecké společnosti světa," uvedl Dlouhý.

Společnost chce růst globálně, nesoustředí se na konkrétní trhy. Výjimkou je Čína, kam výrazněji pronikla loni. "Jedná se o složitý trh, zbytek světa je prakticky uniformní. V Číně mají vlastní distribuční systém a dostáváme se tam přes partnery a asi tam budeme muset založit dceřinou firmu. Začíná nám také pomáhat velvyslanec v Šanghaji Richard Krpáč," uvedl Dlouhý, který chce získat v Číně ještě víc trhu.

Firma zaměstnává v Brně téměř 1000 lidí a na devíti místech světa pro ni pracuje několik set lidí. Plánuje i otevření zákaznického centra v kolumbijské Bogotě. "Snažíme se však mírnit růst počtu zaměstnanců a hodně věcí v zákaznickém servisu automatizovat," řekl Dlouhý.

Kromě letenek firma nabízí pilotně kombinaci cest se čtyřmi velkými evropskými železničními dopravci. "Zákazníci to využívají a v příštích týdnech rozšíříme nabídku o 150 železničních a autobusových dopravců. V první fázi půjde spojit pouze města, kde je letiště. Ve druhé fázi už bude možné dostat se z Jindřichova Hradce do New Yorku a ve třetí fázi zapojíme i taxislužby a Uber a bude možné se dostat ode dveří ke dveřím," popsal záměr Dlouhý.

Vyhledávač brzy nabídne i ubytování v hotelech díky spolupráci s jinými firmami, které podobné balíčky již nabízí, ale bez unikátní kombinace letů. "Hotely a aerolinky jsou ochotné dát slevu 20 až 30 procent, když zákazník vidí jen souhrnnou cenu," řekl Dlouhý. V budoucnu bude podle něj stačit jedna aplikace pro zajištění cesty, ubytování i výletu a dalších služeb. "To je střednědobý cíl," podotkl.

Uvažuje i o vlastní letecké dopravě na některých trasách. Díky systému, který umí předpovídat zájem o letenky, totiž firma našla už čtyři trasy, kde by bylo možné naplnit letadlo každý den. "Zaoceánské lety z Barcelony do Ameriky a do Asie. Nejprve bychom si letadla pronajali a později bychom mohli mít i vlastní," plánuje Dlouhý.

Loni se objevily spekulace, že o firmu mají zájem investoři. Prodávat svůj podíl však čerstvě třicetiletý zakladatel Kiwi nehodlá a chce se dál podílet na jejím rozvoji. "Zájem o rostoucí a vydělávající firmu je vždy," poznamenal jen stručně.

