Japonské akciové trhy se odklonili od strategických cílů, které si vláda stanovila na začátku roku. Investoři se tak snaží najít alternativní analýzy, které by jim pomohly, jednou z nich je například předpovídat ekonomiku podle hustoty obočí.

Sledování obočí má v Japonsku dlouholetou tradici. Husté obočí se stalo populární během takzvané "Bublinové ekonomiky" na konci osmdesátých let, kdy se japonská ekonomika stala příkladem toho, jak může skončit přehřátá ekonomika. V Japonsku se v té době cena akcií a pozemků šplhala vlivem spekulací s budoucím vývojem cen strmě nahoru, aniž by měla reální základ, poté ovšem následoval obrovský propad a Japonsko se ocitlo ve finanční krizi a následném dlouhotrvajícím období stagnace.

Tenké obočí značí trendy zpomalení, které se shodovaly například s ropnými šoky sedmdesátých let, kdy OPEC záměrně snížil těžbu ropu, aby mohl její cenu lépe ovlivňovat ve svůj prospěch a zároveň vyhlásil embargo na vývoz ropy do zemí, které podporovaly Izrael během Jomkipurské války, zejména USA a Nizozemsko.

V kurzu bylo tenké obočí i v období hospodářské stagnace, která začala koncem 90. let. Japonská ekonomika dosáhla v prosinci 1989 rekordních maxim. Od konce roku 1991 ale zůstala na stejné hranici, nebo pod 50 procenty svých vrcholů.

Přední japonský stylista a kadeřník Setsuko Suzuki tvrdí, že v současnosti ustupuje móda hustého obočí, která začala být populární od roku 2013. "Analýza obočí není vtip. Trendy ukazují pravidelný cyklus a různé pády japonské ekonomiky odpovídají trendům obočí ve společnosti," řekl Kyouku Amemiyy, vedoucí poradce trhu SBI Securities v Tokiu pro server Bloomberg.

"Vzhledem k nárůstu amerických výnosů dosáhly akciové trhy, které byly podpořeny nízkou volatilitou a nízkými úrokovými sazbami, kritického bodu. Konec silného období hustého obočí by mohlo naznačovat, že se preference investorů na výběr akcií brzy změní," uvedl Fumio Matsumoto, který je správce fondu společnosti Dalton Capital Japan INC pro Bloomberg.

Odhadovat budoucnost ekonomiky podle obočí není jediným nezvyklým způsobem, který se používá. Velmi populárním a uznávaným je například Big Mac index, který původně vznikl jako vtip magazínu The Economist. Index porovnává cenu hamburgeru Big Mac v přepočtu na dolary v dané zemi. Od té doby za více než třicet let je seriózně vnímán jako index pro porovnávání kupní síly států napříč celým světem a index využívají i seriozní výzkumy. Z posledního průzkumu z ledna 2018 vyplývá, že česká měna je podhodnocená, a to o téměř 28 procent. Nejlépe je na tom Švýcarsko a Norsko.

Podobným měřením je index piva. Ten měří, jak dlouho musí lidé pracovat s minimální mzdou v zemích, aby si mohli dovolit půllitr piva.

Bizarním indexem je indický index, který odhaduje ekonomiku podle délky vlasů u žen. V období recese nosí ženy kratší a jednodušší účesy, aby tolik neutratily za kadeřníka. Tento index se ovšem nestal příliš uznávaným ve světě.

Populárním indexem byla souvislost mezi délkou sukní a stavem ekonomiky. V dobách poklesu se podle něj sukně prodlužují, naopak při vzestupu se zkracují. Do konce 20. let minulého století se skutečně sukně zkracovaly a akcie a ekonomika rostly, než nastoupila velká hospodářská krize a trendy v délce sukní se obrátily. Podobně tomu tak bylo v 50. a 60. letech, v éře bikin, minisukní a sílícího trhu.

V roce 2010 byla studie na toto téma pro jistotu uvedena v uvozovkách, nicméně badatelé pečlivě prověřili souvislost mezi údaji o délce sukní z let 1921 až 2009 a ekonomickými cykly. Ukázalo se, že nejde o nesmysl. Sukně skutečně reagují na stav ekonomiky, jen ovšem se zhruba tříletým prodlením.

Baked Bean Index zase měří, jak lidé nakupují fazole v konzervách. V případě horších výsledků ekonomiky se zásobují konzervovanými fazolemi více, aby ušetřili výdaje za stravování. Dalším zajímavým indexem je index mužského spodního prádla. V lepších časech totiž muži výrazně více utrácejí za spodní prádlo.

Další indexy pomáhají například změřit životní úroveň, či spokojenost v zemích. Například index Happy Planet srovnává předpokládanou délku života, ekologickou stopu i zdraví. Z výsledku indexu například vyplývá, že nejšťastnější za rok 2016 byla potřetí za sebou Kostarika, která je podle indexu světovou jedničkou v ochraně životního prostředí a délka života je tam delší než v USA.

