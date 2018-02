Podle informací serveru Lupa.cz se prodalo již přes milion kusů české videohry Kingdom Come: Deliverance, kterou vyvinulo pražské studio Warhorse. Informaci potvrdil ředitel studia Martin Frývaldský. Tvůrci již dříve oznámili, že milion prodaných kopií budou považovat za úspěch. Jedna kopie hry pro PC stojí na platformě Steam 49,99 eura, tedy zhruba 1200 korun. Verze pro herní konzole Xbox One a PlayStation 4 vyjde zhruba o tři stovky dráž.

"Já myslím, že se hra zaplatí už zítra. Cokoliv nad milion prodaných kusů pro nás bude hezké," řekl ve středu 14. února, tedy den po vydání, člen vývojářského týmu Daniel Vávra.

Podle serveru SteamCharts je v současnosti Kingdom Come: Deliverance šestou nejhranější hrou, v neděli ji najednou v jednu chvíli hrálo 95 tisíc uživatelů platformy Steam, která je zároveň největším globálním tržištěm s digitálními kopiemi her. Statistika nezahrnuje kopie zakoupené pro konzole.

Související 19. 2. Pět tipů, jak si užít Kingdom Come: Z nemotorného drnohryza miláčkem davů a postrachem Kumánů 19. 2. Na první pohled složitá hra Kingdom Come: Deliverance skrývá způsoby, jak si usnadnit život a znepříjemnit ho ostatním. Základem úspěchu je...

Hra doma i ve světě získává většinou kladná hodnocení. Na serveru Metacritic, který průměruje hodnocení herních magazínů a webů, hra získala 75 bodů ze 100, zhruba tisícovka hráčů české RPG hodnotí v průměru známkou 8,1 z deseti. Na platformě Steam získává spíše kladné recenze (ze 14 700 recenzí je více než 11 tisíc kladných). Negativní kritika směřuje především směrem k chybám, které znepříjemňují průchod hrou či k neobvyklému systému ukládání. Tvůrci slíbili, že nejspíš již v tomto týdnu přijdou s opravami. Minimálně půl roku by pak chtěli hru vylepšovat a dodat do ní některé prvky, které nestihli dokončit.

Šestiletý vývoj hry, která patří mezi nejnákladnější tituly, které v Česku vznikly, se zřejmě zaplatil. Zprvu přitom nebylo jisté, že studio sežene na hru peníze. Těžko hledalo vydavatele i investory. Ti se obávali, že téma českého středověku i zpracování pro náročnější hráče nenajde dost potenciálních zákazníků. V roce 2014 studio poprosilo o podporu hráče ve sbírce na serveru Kickstarter. Tam projekt uspěl a získal téměř čtyřicet milionů korun. Velkou část peněz pak studiu dodal podnikatel Zdeněk Bakala, který jej ze 70 procent vlastní a je také vlastníkem vydavatelství Economia vydávajícího Hospodářské noviny.

Kingdom Come: Deliverance vypráví příběh o synovi kováře, jemuž žoldáci vyvraždili rodinu. Děj se odehrává na konci zlatého věku Českého království po smrti Karla IV., pár let před husitskými válkami. Tak velký projekt, jako je Kingdom Come, v Česku přes čtyři a půl roku nevznikl. Posledním podobně rozsáhlým titulem z české produkce je vojenský simulátor Arma 3.

Související