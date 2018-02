Ještě v polovině minulého roku jeden z nejbohatších Čechů žádnou velkou zahraniční expanzi neplánoval. Nyní ale Pavel Tykač, majitel hnědouhelných dolů na severu Čech nebo elektrárny Chvaletice, otáčí. Zakládá novou firmu, která má vyhledávat zajímavé příležitosti v energetice po celé Evropě. Na expanzi, na kterou dá desítky miliardy korun, zakládá novou firmu. Tu pro něj bude řídit bývalý člen představenstva a obchodní ředitel ČEZ Alan Svoboda.

HN: Co vás vedlo ke změně názoru a chcete nakupovat v Evropě?

Těch důvodů je několik. Jedním z nich je určitě to, že se nám nepodařilo uzavřít několik zajímavých investic, a tak nyní máme dostatečné množství hotovosti. Když jsme se snažili koupit elektrárny a doly Vattenfall v Německu a při některých dalších případech (Plzeňský Prazdroj nebo elektrárna Počerady, pozn. red.) jsme ale pochopili, že se to musí dělat profesionálně. Princip je, že se chceme pustit do nových investic, pro které jsou teď vhodné příležitosti. Prostě dozrál čas, splnilo se několik podmínek a my jsme si řekli, že to už nebudeme zkoušet jen tak ad hoc jako dříve, kdy byl úspěch spíše trochu dílem náhody.

HN: Na jaká aktiva budete cílit? Budou to podobně jako u EPH hlavně uhelné a plynové zdroje?

V principu se nevyhýbáme konvenčním ani obnovitelným aktivům, ale ani novým technologiím. Chceme jít tam, kde vidíme svoji přidanou hodnotu. Nemyslím si, že někde koupíme větrnou farmu, protože tam už nemáme co přinést. Ale díváme se například na nějaké vodní elektrárny. Zajímají nás i investice směrem ke koncovým zákazníkům. Chceme zůstat v energetice, výlety mimo ni by měly zůstat ojedinělé.

HN: Směrem ke koncovým zákazníkům – to máte na mysli co? Obchod, distribuci...

Obojí, lokální distribuce elektřiny, dodávky koncovým odběratelům, včetně systémů chytrých sítí. Díváme se už nyní na nějaké příležitosti. Nechceme se vymezit, že budeme dělat jen výrobu a jen uhelné či plynové elektrárny.

HN: Nákupy starých zdrojů po celé Evropě přímo vybízí ke srovnání s Energetickým a průmyslovým holdingem Daniela Křetínského. Ten nakupuje uhelné, plynové, biomasové a další zdroje už několik let.

To vše tam patří. Rozdíl je, že my chceme vše dlouhodobě provozovat a rozvíjet tak, jak bude pro energetickou soustavu zapotřebí. EPH vidíme spíše jako finančního investora, což dokládá například i to, že podíl v části svých aktiv prodal Australanům a Číňanům. To náš plán není.

HN: Proč jste se pro nákupy rozhodl nyní?

Spousta prodávajících se svých zdrojů zbavuje pod tlakem. Může jít například o politické důvody, kdy hlavně uhlí už není populární a některé národní vlády se proti němu staví. My tyto důvody chápeme. A ač jsme i těžaři, tak si myslíme, že konec konvenčních zdrojů je nevyhnutelný. Ale bude pomalejší, než jak si to politici naplánovali. Firmy prostě někdy prodávají kvůli tomu, že jejich vláda podepsala nějakou dohodu. A ty zdroje přitom budou ještě potřeba. To je ta příležitost.

HN: To je případ například švédské vlády a německých aktiv Vattenfallu, která místo vás nakonec koupil Křetínský?

Ano. Typický, ale zdaleka ne jediný. Něco podobného se nyní řeší i ve Francii a v dalších evropských zemích.

HN: Jste nějak geograficky ohraničení?

Celá Evropská unie. Dál bychom asi nešli.

HN: Jelikož ten politický tlak je hlavně na západě Evropy, dá se předpokládat, že budete nakupovat hlavně tam?

Předpokládáte správně.

HN: Máte nějaké případy už rozjednané? Můžete jmenovat?

O něčem jednáme, ale máme podepsané smlouvy o mlčenlivosti. Těch případů je více než jeden. Víc vám teď ale opravdu neřeknu.

HN: Kolik máte připravených peněz?

Spolu s nějakou pákou od bank je to hodně přes miliardu eur.

HN: Co to znamená hodně. Miliarda a půl (cca 40 miliard korun)?

Naše ekvita je okolo miliardy dolarů (21 miliard korun). A na to se dá hodně půjčit.

HN: Jak se banky na tyto nákupy budou dívat? Nejedná se stále o velmi rizikovou oblast?

Obecně. Jsme stále v situaci, kdy se může stát, že se vše rázem změní. Stále platí, jak se říká, že byznysmeni míní a politici mění. Podívejte se, co se stalo v Německu po Fukušimě, které se během pár dnů totálně otočilo proti jádru. Může se stát, že nám něco zavřou. I přesto počítáme s tím, že se nejedná o krátkodobé investice. Ale proboha, ať je také jasné, že počítám s tím, že uhelné elektrárny tady nebudou déle, než budu například já žít. To asi víme všichni.

HN: A co uděláte, když se situace v dané zemi změní?

To se nedá předem říct. Když koupíme elektrárnu, můžeme ji buď nějakou dobu provozovat, nebo ji můžeme nahradit něčím jiným. Ano. Je to riziková oblast. O energetice toho ale hodně víme. A myslím si, že nějaké dobré odhady umíme udělat. To neznamená, že nemůžeme udělat chybu. Ale tak to na světě chodí. Když se zmýlíte, tak to zaplatíte.

HN: Zmiňoval jste nový tým. Jak bude vypadat?

Podařilo se nám dát dohromady mimořádný tým lidí. Celé to šéfuje Alan Svoboda, bývalý člen představenstva a obchodní ředitel ČEZ. Ten přišel nyní. Další klíčoví lidé jsou Michal Skalka, který prakticky vybudoval trading v ČEZ, a třetím je pak Jan Žižka, který v ČEZ posledních deset let odpovídal za technický stav elektráren. A přes inženýring je naprostá špička. Dále samozřejmě máme i svoje experty – Luboše Pavlase přes elektrárny a Vladimíra Roučka přes doly.

Michal přišel už v minulém roce. A jeho úkolem je dát dohromady trading na evropské úrovni. To znamená, že elektřina se sice obchoduje na středoevropském trhu, ale trh s povolenkami je už celoevropský, zároveň se musíte hedgeovat proti cenám uhlí, a to je už trh celosvětový... Vedle toho ale bude druhou nohou i v týmu, který vytvořil a zaštiťuje Alan Svoboda. Tam pomůže s tržními výhledy a obchodní analýzou. Velmi důležitá osoba je i Jan Žižka, který je schopný posuzovat technickou stránku elektráren. Udržet zdroj v provozu a být schopný spočítat, co vlastně má a nemá smysl obnovovat a v jakém tempu, to je stěžejní.

