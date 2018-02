Odbory nepřijaly nabídku Škody Auto na zvýšení mezd o 15 procent během 27 měsíců. To, co jim firma nabídla pro horizont dvou a čtvrt roku, požadují za 12 měsíců. Odboráři zároveň hrozí, že se nebudou zúčastňovat dalších kol kolektivního vyjednávání, dokud vedení nezruší své návrhy na atypické systémy pracovní doby. Příští kolo kolektivního vyjednávání by se mělo přitom uskutečnit již 27. 2. Úterní nabídka je již druhou nabídkou ze strany Škody Auto, kterou odboráři odmítli. Škoda Auto nabízela zaměstnancům i prémie nad rámec pravidelného bonusového systému v celkové výši 25 tisíc korun.

"Firma podmiňuje své návrhy ve mzdové oblasti naprosto nesmyslně jednáním o atypických systémech směn, a dokonce požaduje jejich zavedení na příštích pět let, do roku 2023. Firemní vyjednávači přitom dobře vědí, že dohoda o atypických systémech směn je uzavřena a platí pouze do 31. 12. 2018. Dalším sci-fi požadavkem firmy je uzavření mzdové dohody na 27 měsíců. Na to jim v žádném případě neskočíme. To, co nám nabízejí na 27 měsíců, je náš požadavek na jeden rok," uvedly odbory ve svém prohlášení.

"Firma Škoda Auto a.s. nám svými návrhy v kolektivním vyjednávání o mzdách plive do tváře. Máme za sebou rekordní výsledky a chceme za ně být řádně odměňováni. Jinak se linky zastaví! O své peníze se popereme," doplňují odbory.

Odboráři už před začátkem vyjednávání oznámili, že nevylučují ani časově neomezenou stávku. Podle důvěryhodného zdroje je stávka zatím v nedohlednu, obě strany by se například nejdříve musely shodnout, že vyjednávání již nikam nevede. Před stávkou je navíc možné využít řadu dalších nástrojů.

"Podniková rada 14. února 2018 iniciovala přípravu časově neomezené stávky, nenecháme si líbit, aby nás nadále zaměstnavatel zesměšňoval a pokoušel se z nás udělat tupohlavé stádo," říkají odboráři ve svém středečním prohlášení.

Škoda chce tarifní dohodu s odbory uzavřít na 27 měsíců. Podle zdroje ČTK je totiž pro firmu důležitý dlouhodobý horizont, například kvůli investicím do nových technologií. Firma zároveň zvýšení platů podmiňuje dohodou o možném rozšíření využití atypických směnných systémů v závodě v Mladé Boleslavi. Cílem tohoto kroku má být zajištění nutného budoucího objemu výroby a také nezbytné plánovací jistoty pro společnost, zaměstnance i region. Rozšíření atypických směnných systémů do Mladé Boleslavi ale odboráři důrazně odmítají.

Škoda nabídla navýšení osobního ohodnocení o 0,7 procenta. Navýšení tarifů by potom bylo celkem o 14,3 procenta. Navýšení mezd by mělo nastat během 27 měsíců celkem čtyřikrát, poprvé od 1. dubna, kdy měla nová kolektivní smlouva vejít v platnost. Zaměstnanci by dostali přidáno 4,3 procenta. Další navýšení bylo naplánováno na 1. října, kdy by se platy zvedly o tři procenta. Další navýšení by přišla 1. června 2019 a 1. ledna 2020, shodně o tři procenta.

Průměrná dělnická mzda ve Škodě Auto činila v loňském roce 40 557 korun, tedy zhruba o deset procent více než v roce 2016. Zaměstnanci mají nad rámec mzdy také řadu příplatků, například za práci v noci, za ztížené pracovní podmínky nebo za práci v atypických směnných systémech, který oproti 15směnnému systému přidává další směny až do počtu 18 směn, kdy zaměstnanci pracují také v sobotu. V případě vícesměnných systémů se však týdenní pracovní doba zaměstnance nemění, jen se rozděluje do více dnů.

Škoda Auto, která je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30 tisíc lidí.

Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala rekordních 1 200 500 aut.

