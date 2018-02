Autobusové nádraží v Jihlavě až na výjimky, kdy sem přijede žlutý Regiojet nebo zelený Flixbus, ovládá modrobílá barva dopravní firmy ICOM Transport. Podobně jako na mnoha dalších místech po celé Vysočině, která je základem autobusového podnikání firmy, která bude letos svoji pozici v krajském tendru obhajovat. Jeden z největších dopravců v Česku, který se vyvinul z původního podniku ČSAD Jihlava, měl loni tržby skoro čtyři miliardy korun. Kromě 800 autobusů ale firma vydělává i na kamionové dopravě.

Už řadu let řídí podnik Kateřina Kratochvílová, která se pravidelně umísťuje v anketě TOP ženy Česka, pořádané Hospodářskými novinami. "Určitě půjdeme do nových výběrových řízení," říká Kratochvílová o ambicích ICOM v krajských tendrech.

Jak se vám jako firmě daří?

Nestěžujeme si. Loni jsme obhájili všechny důležité kontrakty. Letos by mělo být vypsané výběrové řízení na dopravní obslužnost Kraje Vysočina a my chceme obhájit náš domácí trh. Budeme v autobusové dopravě potvrzovat smlouvy celkem na 25 milionů kilometrů.

Jaký je v ICOM poměr tržeb u autobusové a nákladní dopravy?

Máme 800 autobusů a přes 300 kamionů, síť čerpacích stanic a autorizovaný servis Mercedesu, myčky apod. V tržbách dělají autobusy 44 procent, nákladní doprava 20 procent, zbytek jde na další služby a skoro třetinu dělají čerpací stanice. Ročně nakoupíme 60 milionů litrů pohonných hmot. Přes 70 procent prodáváme našim zákazníkům. Máme čerpací stanice pro nákladní vozy, ale máme i tři veřejné čerpací stanice pro osobní vozy.

Předloni jste měli tržby 3,5 miliardy. Co ty loňské?

V roce 2017 jsme měli obrat 3,9 miliardy korun.

A ziskovost?

Ve všech segmentem jsme v zisku. Je to díky perfektním řidičům, technice a zázemí.

Platí to i v autobusové dopravě?

Kromě Ústeckého kraje jsme všude v plusu. V autobusové přepravě nejsme úplně svými pány, protože významnou roli hrají peníze od krajů, které jdou na úhradu prokazatelné ztráty mezi tržbami z jízdného a našimi náklady (v roce 2016 činily u ICOM tyto úhrady od krajů přes 600 milionů korun - pozn. red.). Kraje regulují výši jízdného. Jezdíme podle jejich jízdních řádů, což z 90 procent ovlivňuje naši produktivitu práce.

Jak se dá na autobusové dopravě vydělat?

Efektivitou a využitím každé příležitosti pro další příjem v době, kdy autobus nejezdí pro základní obslužnost. Řidič linkového autobusu doveze cestující ráno do práce a pak zase odpoledne zpět. Klíčové je, jak se využije doba mezi tím. Pokud řidiče necháme jen čekat, tak mu stejně zaplatíme za hodiny čekání a ztížené pracovní prostředí. Nebo můžeme jeho volný čas využít. Naše autobusy vozí děti na plavání, jezdíme pro školy, svatby. To všechno je další zdroj příjmů. Zajišťujeme dopravu i na výlukách u Českých drah. Příjmová strana má ale svoji hranici. Pro ziskovost je taky nutné umět snižovat provozní náklady. My jsme se to hodně naučili při reorganizaci podniků, které jsme v roce 2000 koupili od Zdeňka Zemka. (Šlo o podniky ČSAD Ústí, Benešov, Slaný, Jindřichův Hradec. Majitel strojírenské skupiny Z-Group ale nadále patří k významným podnikatelům v autobusové dopravě v Česku - pozn. red.)

ICOM je firma, která je v Česku spojená se značkou Mercedes. Proč?

Ano, až na výjimky provozujeme vozidla Mercedes. Pro nás není nejdůležitější nákupní cena, ale náklady spojené s jejich provozem. A tady nám autobusy od Mercedesu vychází opravdu nejlépe. Jsou to moderní vozy s komfortem jak pro cestující, tak i pro naše řidiče. Na úplném začátku ale stála v devadesátých letech hodně výhodná nabídka přímo od Mercedesu, kterou jsme snad ani nemohli odmítnout.

Chystáte se nakupovat další autobusové podniky?

Teď určitě ne. Jakýkoli nákup bych v téhle době považovala za chybu. To spíš nakoupíme nové autobusy. Když jsme dříve nakupovali, šlo o podniky s dlouhodobými smlouvami. Teď to je úplně jiné, protože dopravce čekají v krajích nová výběrová řízení. Dle mého názoru v současné době není výhodné kupovat dopravní firmy se starými autobusy. Pokud jdeme do výběrového řízení a v případě, že zvítězíme, chceme, aby bylo vidět hned od prvního dne, že dopravu provozuje jiný dopravce s jinou technikou i filozofií.

Zmínila jste tendry. Letos se možná překreslí mapa českých autobusových dopravců, protože nové soutěže připravuje většina krajů. Bude ICOM hájit jen to, co má, nebo to zkusíte i jinde?

Určitě půjdeme do nových výběrových řízení.

Kraje někdy argumentují, že konkurence v linkové dopravě je iluze, protože fungují regionální monopoly…

Nemám ten dojem. V tendrech pravidelně soutěží více účastníků.

Přijde mi, že mezi některými kraji a dopravci panuje něco jako studená válka. Vás není úplně snadné nahradit a oni se vás snaží zase nachytat.

Já bych to takhle neřekla. Každý měsíc dostává kraj vyúčtování, které musí odsouhlasit. Kraje taky dělají kontroly. Teď, když nám většina krajů pomohla a navýšily se peníze na mzdy řidičů, jim pochopitelně dokládáme, že tyto peníze jdou skutečně na mzdy. Kontroly jsou v pořádku. Pokud si někdo objedná službu, může vyžadovat přísnější podmínky. I když některé pokuty mi už ale přišly absurdní. V Ústeckém kraji jsme třeba měli platit za to, že úředník při kontrole vyhodnotil, že řidič jel příliš pomalu. Mimochodem, jsem docela zvědavá, jak to bude s pokutami, až si tam bude kraj dopravu provozovat sám.

Vy se dobrovolně chcete stáhnout z Ústeckého kraje, kde působíte od roku 2006. Před třemi lety jste tady obhájili desetiletý kontrakt...

V Ústeckém kraji si chtějí zřídit vlastní podnik. My tady teď jezdíme se ztrátou. Měli jsme vysoutěženou cenu dopravního výkonu na 10 let a kraj z legislativních důvodů nemohl přidat na zvýšení platů řidičům, které nesystémově prosadila tehdejší Sobotkova vláda. Původně jsme měli jezdit do konce roku 2024. Dohodli jsme se, že v Litvínově a Bílině budeme jezdit do poloviny 2019 a v Dolním Poohří do konce roku 2019.

Jak velkou ztrátu v Ústeckém kraji máte?

Není to málo, ale musíme to ustát.

Jaké jsou podle vás hlavní překážky pro podnikání v autodopravě?

Určitě nedostatek řidičů. Na úrovni EU pak průjezd členskými státy, kde nejsou sjednocená pravidla. Evropská unie unifikuje kde co, ale zrovna tady, kde to dává smysl, funguje lobby silných států a ostatní se tomu musí podřídit.

A když budou pro vás pravidla nevýhodná?

Pokud budou platit pro všechny, tak se s tím dá žít.

Co zavedení EET. Je to problém pro dopravní firmy?

To je spíš pro usmání. Zavedení EET nás stálo asi 600 tisíc korun, protože jsme museli přizpůsobit náš IT systém. Pod evidenci tržeb u nás spadá třeba prodej jízdních řádů. Těch prodáme ročně 200 kusů za 75 korun. Stát má nástroje, jak hlídat opravdové daňové úniky.

Kolik řidičů autobusů vaší firmě chybí?

Ještě se můžeme účastnit dalších výběrových řízení. Dáváme řidičům mírně nadstandardní mzdy a nezaměstnáváme je přes agentury. U nás řidiči vždycky dostanou smlouvu. Jejich nedostatek jsme už řešili i přijetím asi 100 ukrajinských řidičů, docela máme úspěch u žen, kterých máme padesát. Jdou po mateřské radši k nám než zpátky do továrny.

Přidáte letos řidičům?

Zaručená základní mzda u řidičů autobusů se za poslední dva roky zvýšila o šest tisíc a letos bude 18 100 korun. Pak jsou tu samozřejmě příplatky za čekání a ztížené pracovní prostředí. Průměrná mzda našich řidičů dosahuje 29 700 korun a diety jsou asi 2500. Řidiči si ty peníze zaslouží, ale je potřeba to dělat systémově. Ne jako za vlády premiéra Sobotky, kdy se tabulkově zvedly mzdy v linkových autobusech, což způsobilo problémy v nákladech a mělo to třeba i vliv na městkou dopravu, protože těch se už nařízení vlády netýká. Dost oceňuji, že kraje pochopily, že řidiči prostě nejsou, a když se jim nepřidá, půjdou pracovat jinam. Loni tak souhlasily s podepsáním dodatků. Nepokryje to sto procent, ale pomohlo to. Zbytek musíme ušetřit na provozu.

Chybí i řidiči v kamionech?

Tam je to horší a už si kvůli jejich nedostatku nemůžeme dovolit brát více práce. Zvládáme současné smlouvy, kapacitu na další větší zakázky už nemáme. Konkurence je na tom ale stejně.

Kolik uděláte v nákladní dopravě cest?

Tak 30 milionů kilometrů za rok. Jezdíme hodně pro automobilový průmysl, což má i svoje rizika. Pokud ho zasáhne krize, projeví se i u nás. Naopak stabilní je rozvoz potravin. Vozíme třeba i živé ryby z Třeboně.

Jak se vás dotýká opatření ohledně povinného týdenního odpočinku pro řidiče při cestách po Evropě?

Jezdíme hodně do Německa, Francie a Belgie. Řidiči se většinou stihnou vrátit, když ne, tak zaplatí zákazník ubytování. Mně jen přijde škoda, že je úplně zbytečné, že se výrobci nákladních vozů snaží vyvinout co nejlepší kabiny pro řidiče. Ti naši mají v kamionu vlastní klimatizaci, lednici, svoje peřiny. Tohle v těch levnějších ubytovnách, kam se musí podle zákona uchýlit, nemají. V kamionu je to pro ně pohodlnější.

Má to řešení?

Je to rozhodnutí politiků a lobby místních dopravců. My se v tom prostředí prostě musíme naučit žít. Spoléhám, že němečtí a francouzští dopravci zleniví a my budeme nachystaní.

Jak dlouho vlastně ve firmě pracujete?

Otec se stal v roce 1994 předsedou představenstva. Já jsem tu začala hned po škole. Nejdřív na ekonomickém úseku, ale mohla jsem si postupně zkusit úplně všechno. To mi hodně pomáhá, protože když slyším nářky, že něco nejde, tak já vím, že to je jinak.

I když jste podnik s miliardovým obratem, tak pořád fungujete jako rodinná firma. Jak jo je rozdělené?

Já se věnuji autobusům a investicím. Moje sestra Eva zase nákladní dopravě. No a otec se jako generální ředitel věnuje všemu.

Není úplně typické, aby žena vedla dopravní firmu. Je v tomhle spíše mužském prostředí těžké si získat respekt?

Podle mě mají ženy v mužském prostředí výhodu, protože se jim každý snaží pomáhat. Na druhou stranu, ekonomika firmy je jenom jedna.

