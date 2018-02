Všude v Evropě roste poptávka po prostorných a bezpečných sportovně užitkových vozech, a ani Rusko není výjimkou. Loni se jich tam prodalo 618 tisíc, a ovládly už zhruba dvě pětiny trhu s novými osobními a lehkými užitkovými vozy. Do souboje o bohatší zákazníky se tam pouští i mladoboleslavská Škoda Auto, která je součástí německého Volkswagenu. V závodě GAZ Group v Nižním Novgorodu nyní zahajuje výrobu Kodiaqu, který nahradí model Yeti. Některá ruská média Kodiaq nazývají "něžnou medvědicí“.

Škoda si od nového SUV, jež se v Rusku začalo prodával loni v červenci jako dovoz z Česka, slibuje, že jí pomůže výrazně zvednout celkový odbyt na slibném trhu. Musí ale počítat s tvrdou konkurencí.

"Zahájením lokální výroby modelu Kodiaq otevíráme novou stránku v dějinách rozvoje značky Škoda v Rusku,“ komentuje na serveru gazgroup.ru Oliver Grünberg, technický ředitel společnosti Volkswagen Group Rus. Vybraní zaměstnanci GAZ byli proškoleni v Kvasinách a Mladé Boleslavi.

Prodejní prognóza je optimistická

Sportovně užitkový vůz Škoda Kodiaq se bude v Rusku nabízet v četných variantách s motory o objemu 1,4 a dva litry s výkonem od 125 do 180 koňských sil. Poprvé bude na ruském trhu k dispozici motor 1,4 TSI (přeplňované benzínové motory s technologií přímého vstřiku paliva) v kombinaci s pohonem předních nebo všech kol. Cena Kodiaqu bude začínat na 2 017 000 rublů (asi 807 tisíc korun).

Zavedení Kodiaqu do výroby v Nižním Novgorodu se připravovalo půldruhého roku a vyžádalo si investici ve výši 87,5 milionu eur, což je v přepočtu 2,3 miliardy korun podle průměrného kurzu za rok 2017. Její značná část byla vyčleněna na účinnější kontrolu kvality tak, aby odpovídala požadavkům koncernu Volkswagen.

Ruský trh s novými osobními a lehkými užitkovými vozy loni po čtyřletém poklesu konečně vzrostl, a to o 11,9 procenta na 1,6 milionu vozů. Škoda Auto prodala 62 302 vozů, meziročně o 12 procent více, vyplývá ze statistik Asociace evropského byznysu (AEB) v Moskvě.

38,8 tisíce osobních aut vyvezlo loni Rusko (bez Běloruska a Kazachstánu), tedy meziročně o 23 procent více. Nejvíce - zhruba dvě pětiny - jich směřovalo do Česka, a to 15 700. Hlavně šlo o model Yeti.

Díky Kodiaqu by se prodej Škody mohl zvýšit asi o 30 tisíc, informuje list Vědomosti. S odkazem na nejmenovaného ruského dealdra napsal, že tato prodejní předpověď české automobilky je příliš optimistická a za reálný považuje asi poloviční číslo Důvodem je, že některé konkurenční modely, které už jsou na ruském trhu zavedeny, vyjdou cenově zhruba nastejno, nebo dokonce levněji. Podobný názor vyslovil také Sergej Udalov, šéf agentury Autostat. Předpokládá, že Kodiaqů se může prodávat 20 až 25 tisíc kusů ročně.

Hlavní konkurenti Kia a Nissan

Kodiaqu budou podle Udalova nejvíce konkurovat modely Kia Sportage, jehož cena v Rusku začíná na 1,3 milionu rublů (asi 520 tisíc korun) a Nissan X-Trail (za necelých 1,5 milionu rublů).

Nové modely SUV pro ruský trh chystají i další automobilky. Francouzský Renault sdělil, že ve své moskevské továrně připravuje crossover třídy C. Hodlá ho představit na letošním autosalonu v Moskvě. Japonská Toyota začala loni do Ruska dovážet nové modely Fortuner a Highlander. Společnost Mitsubishi loni obnovila v Kaluze výrobu terénního vozu Pajere Sport, francouzská PSA do prodeje chystá model C3 Aircross a na lokálně vyráběné SUV sází také německý Daimler budující nyní nový závod v Moskevské oblasti.

