Nejvyšší správní soud (NSS) se minulý týden zastal firmy Vyrtych proti finanční správě. Soud uznal nárok společnosti na odpočet DPH ve výši 24 milionů korun. Zbavil tím zároveň firmu podezření z podvodu, na jehož základě berní úředníci společnosti zadržovali peníze.

Generální finanční ředitelství vzápětí vydalo prohlášení, v němž trvá na tom, že se firma dostala do řetězového podvodu. Podle člena Prezidia Komory daňových poradců Jiřího Nesrovnala je však postup berních úředníků neobhajitelný a rozsudek označil naopak za návod, jak se mají chovat podnikatelé i ti, co je kontrolují. "Jde o významný výrok, protože detailně popisuje celý příběh," říká Nesrovnal.

Jak byste zhodnotil vyjádření soudkyně NSS v tom smyslu, že daň se má vybírat tam, kde se ztratila a ne tam, kde se dá snadno něco vzít? Tohle přece vypadá jako samozřejmost, ale z rozsudku vyplývá, že opak je pravdou.

V rozsudku nezaznělo nic nového. Vše, co je v něm řečeno, už vyplývalo z rozsudků NSS nebo Soudního dvora Evropské unie. Nejvyšší správní soud již v roce 2014 řekl, že nelze vybrat jakýkoliv článek řetězce jako ten, kterému bude daňová povinnost vyměřena, jen proto, aby se "někomu" podařilo ji vyměřit a daňový výnos. Rozsudek je tedy nový v tom, že všechny tyto zdroje shrnul a závěry jednoduše a jednoznačně popsal. Rozsudek je významný v tom, že na poměry Nejvyššího správního soudu je velmi podrobný v závěrech i v popisu vlastního příběhu. A to je dobře.

Pokud vyjdu z tohoto popisu, tak mi vychází, že kauza je jednoznačná co se týká nároku na odpočet DPH a také v tom, že firma Vyrtych udělala vše pro to, aby případně odhalila, že je součástí podvodného řetězce. Ne, že věděla nebo měla vědět, že je součástí nějakého podvodného řetězce.

Tak to tvrdí finanční správa. V čem podle vás spočívá ona jednoznačnost, že firma nemohla vědět o nějakém podvodném řetězci a v čem podle vás stále panují nejasnosti?

Když se podíváme na jednotlivé atributy kauzy a vyjdeme z toho, co bylo v rozsudku napsáno, tak si nedokážu představit, co by ještě daňový subjekt měl udělat, aby prokázal, že nemohl vědět o případném podvodném řetězci. Když to vezmeme postupně: Nešlo o fiktivní plnění, jako může být třeba reklama nebo neexistující zprostředkování. Šlo o dodávku stroje a ten fyzicky existoval. Dokonce nadále existuje a funguje. A daňový subjekt několik měsíců přesvědčoval finanční úřad, aby si ten stroj šel prohlédnout. Úřad však trval na tom, že dodávka fiktivní je. Dodavatel byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení. A správce daně nijak toto řízení nezpochybňoval, že by toto výběrové řízení mělo být například něco, jako karlovarská "losovačka". Vše bylo dodáno za cenu obvyklou, doloženou nezpochybněným znaleckým posudkem, a ne za nějakou fiktivní cenu. Další věcí je, že ani dodavatel ani jeho další subdodavatelé nekrátili daň.

Ano, to byl údajně až nějaký subdodavatel třetí v řadě.

Ale i ten třetí v řadě, který byl v roli potenciálního podvodníka, se dopustil "pouze" toho, že nezaplatil daň. A Nejvyšší správní soud říká, že neodvedení daně nemůže být automaticky považováno za daňový podvod. Takže když vezmu jednotlivé části puzzle celého příběhu, tak si nedokážu už nic jiného představit, co měl ještě daňový subjekt udělat. Správce daně sice také říkal, že jednotlivé firmy byly různě propojené, ale na to NSS odpovídá, že to v té době nikdo nemohl vědět. Navíc fakt, že je někdo ve více firmách najednou, ještě není důkaz daňového podvodu.

Jak je možné, že tohle nezohlednilo Odvolací finanční ředitelství a prvoinstanční soudy to nechaly dojít až k NSS?

Nevím. Musím se přiznat, že mě děsí, když u některých věcí, s nimiž za mnou přijde klient, a které vypadají zcela jasné, nastane to, že se najednou dostaneme až k NSS. A předchozí instance, což by mělo být Odvolací finanční ředitelství a prvoinstanční soud, tu věc nezastaví. Někdy si musím říct: Zaplať pánbůh za Nejvyšší správní soud.

Jak byste tedy okomentovali následné vyjádření GFŘ, které uvedlo, že rozsudek vlastně nic neznamená, protože podvod se skutečně stal, a že existovaly pochybnosti o zapojení firmy Vyrtych do podvodného řetězce?

Nechci z jedné kauzy paušalizovat, ale trochu mě překvapuje, že z toho vyjádření vychází, že ten příběh pořád hájí. Z toho, co je popsáno v rozsudku, však vyplývá, že tahle kauza není obhajitelná. NSS nepotvrdil, že se podvod stal. Naopak říká, že neodvedení daně není podvodem. To tam je zcela jednoznačně a nesporně.

Setkáváte se s tím, že podnikatelé chodí za svými poradci a ptají se: Co mám dělat, finanční úřad na mě aplikuje presumpci viny a já neumím dokázat, že jsem nic neprovedl?

Podle informací kolegů se ty případy stávají. Ale abych byl objektivní: Nelze říkat, že všichni jsou nevinní, to by nebylo fér. Avšak těch případů je v poslední době více a spousta kauz je ve fázi odvolacích řízení nebo u krajských soudů. Kolik bude podobných případů, se tak dozvíme až po delší době. Zatím opakovaně říkáme, že prostředky boje proti daňovým podvodům by měly být cílené a ne plošné. Protože jak se z podobných nástrojů stanou plošné prostředky, tak je to špatně.

Samozřejmě by měli postupovat v duchu toho, co je popsáno v rozsudku. Nemohou být úplně nevědomí a neprověřovat vůbec nic. Na začátku by měli mít doloženo, že k nějaké dodávce skutečně došlo, což je jednoduché v situaci, když se jedná o fyzické zboží. Horší to je u takových dodávek, jako je reklama nebo zprostředkování. Tam je to těžší dokázat. Pak bych samozřejmě měl mít určité důkazy o tom, že jsem se snažil předejít svému zapojení do daňového podvodu.

Nemůže se to extenzivně rozšiřovat na celý řetězec dodavatelů, abych na sebe bral povinnosti správce daně. V tom je zmíněný rozsudek výborný návod, jak se chovat. Jednoduchá a plošná rada neexistuje. Snad jen zachovat si zdravý rozum, postupovat standardním způsobem a být obezřetný ke všem okolnostem obchodu.

Do jaké míry podle vás stěžuje podmínky pro podnikání v České republice fakt, že finanční správa začala v boji s daňovými podvody ve větší míře v posledních letech aplikovat prostředky, které znamenají presumpci viny?

Je to trochu složitější, protože daňové řízení je více postaveno na vyviňování. Samozřejmě, opatření, která zde jsou, i praktické postupy včetně legislativních opatření, která jsou namířena proti daňovým podvodům, proti kterým nelze nic namítat, přinášejí podnikatelům administrativní zátěž. S tím roste riziko neúmyslného pochybení, za které následuje obvykle drakonická sankce. Určitě to pro podnikatele zátěž je. Byl bych proto, aby se do budoucna začala ukazovat, zvláště těm poctivým podnikatelům, také vlídná tvář. Když to budu parafrázovat: Aby už i pro ně nastala dovolená v Jugoslávii. Bylo by dobré, aby podnikatelé měli kromě povinného studování nových předpisů čas také na to, co je živí. Na podnikání.