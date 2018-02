Pokles spotřeby čepovaného piva je dlouhodobějším trendem trhu. Začal kolem roku 2010. Tehdy, na přelomu let 2009 a 2010, v době finanční krize, jej navíc negativně podpořilo zvýšení spotřební daně na pivo.

Podle mluvčího Staropramenu Pavla Barvíka situaci pro pivovary a provozovatele hospod a restaurací nyní ještě zhoršilo několik restrikcí ze strany státu. Nejvýznamnější regulací z poslední doby byl podle vyjádření mnoha lidí z pivní branže protikuřácký zákon, který je v platnosti od konce května minulého roku. "Ten v praxi znamenal propad spotřeby piva u některých hospod bez zahrádek až v řádu desítek procent už v létě, u ostatních tento efekt nastal na podzim, kdy zahrádky zavřeli všichni," říká Barvík.

Pivovary se přirozeně snaží spotřebu piva v restauracích, barech a hospodách všemožně podpořit. Nedílnou součástí takové strategie jsou i takzvané koncepty hospod. Mezi ty nejrozšířenější patří například Kolkovny a PUOR od Plzeňského Prazdroje, desítky Potrefených hus Staropramenu a také třeba Šalandy od Krušovic. Jak může takový koncept pomoci a co konkrétně Krušovice ze skupiny Heineken se svými Šalandami pro to, aby se pilo víc čepovaného piva, dělají, popisuje v rozhovoru pro HN obchodní ředitel českého Heinekenu Pavel Slavík.

Máte vlastní koncept hospod Šalanda. Proč jste se do toho pustili?

Krušovice přišly s první značkovou koncepční hospodou v roce 2010. Šlo o to, přinést poctivou hospodu, poctivé pivo, za něž můžeme stoprocentně ručit. S tím je spojená kuchyně. Dnes máme deset dobře fungujících provozů. Zatím hlavně v Praze a středních Čechách. Připravujeme otevření dalších. Potvrzuje se, že tento segment gastronomie dává velký smysl, je stabilní.

Přemýšlíte o konceptech hospod i pro další značky ve skupině Heineken?

Pracujeme na tom, ale není úplně jednoduché najít esenci a podstatu značky, která by se vložila do konceptu hospody, aby to zafungovalo. Plánujeme koncept březňáckých hospod, první otevřeme v domovském Ústí nad Labem. Také máme specifickou restauraci u pivovaru Starobrno v Brně. A chceme je rozšířit dál.

Co je touto esencí, kterou lze opakovat na více místech u Krušovic a u Šaland?

Viditelné pivní hospodářství, viditelná kuchyně, která se hodí k tomu pivu. A pak jde o menší detaily, které tvoří celek, jako je typ a barva dřeva a dalších materiálů, které ke Krušovicím pasují. Hrajeme si také s kresbami, které ilustrují proces výroby piva.

Tyto koncepty lze chápat i jako nástroj podpory prodeje čepovaného piva. Ten dlouhodobě klesá. Jaké další nástroje na podporu čepovaného piva používáte, do čeho v tomto směru celá vaše skupina investuje?

Snažíme se rozšiřovat provozy s tankovým pivem, které je vyhledávané. Také máme širokou nabídku piv. Lidé mají zájem zkoušet různé typy piv. Ukázkovým příkladem jsou blížící se Velikonoce a už známé zelené pivo. Pestrost nabídky je věc, kterou rozvíjejí všechny pivovary. Co nejširší sortiment je klíčový. Lidé už si nechtějí dát po práci deset desetistupňových piv, ale hledají různé varianty.

Důležité je také podporovat pivní degustace, párování piva s jídlem. Posilujeme tým obchodních sládků, kteří provozům pomáhají s tím, aby péče o pivo v hospodě byla co nejlepší, protože tlak na kvalitu je neúprosný.

Jak podle vás na pití piva v restauracích dopadly regulace jako EET či zákaz kouření?

Protikuřácký zákon nás samozřejmě zasáhl. Ale začalo to už zákazem výherních automatů v provozovnách. Tolik, jak se předpokládalo, hospody určitě nezasáhlo EET. Ale na finální čísla si musíme počkat, až budou hospody, bary a restaurace přiznávat DPH za loňský rok. Nejvíc se na návštěvnosti hospod určitě podepsal zákaz kouření. Kuřáci si raději koupí pivo v obchodě, než aby šli do hospody a kouřili před vchodem provozovny. V této podobě se zákon potkává i s nelibostí obyvatel v okolních zástavbách. Tyto aspekty se určitě výrazně podepsaly na výtoči čepovaného piva napříč trhem.

