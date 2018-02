Zhruba rok funguje v Jižní Koreji v Pusanu pivovar Praha 993. Jeho varná kapacita je 150 tisíc litrů a jeho ředitel Lukáš Mikeska očekává, že v létě bude na své plné kapacitě.

"Měl jsme svého času korejskou přítelkyni. Jezdil jsem s ní do Koreje a udivovalo mne, jak v tak vyspělé zemi se skvělým jídlem, je malý výběr kvalitního piva. Zároveň jsem v roce 2015 zjistil, že korejská vláda deregulovala trh pro možnost vstupu nových středních a malých pivovarů. Při relativní známosti českého piva a při celosvětovém boomu minipivovarů bylo nasnadě, že jde o výjimečnou příležitost pro českou investici," popisuje Mikeska nápad na prosazení se na Dálném východě.

Jako mnoho podnikatelů, kteří s Korejci spolupracují, i on poukazuje na řadu nástrah a kulturních rozdílů mezi Českem a Jižní Koreou, které komplikují tamní byznys. Kromě pivovaru provozuje firma i hospodu. "Když jsme před naše zákazníky ze začátku provozu našeho pubu dali chléb, pomazánku a nůž, jako pozornost před jídlem, skoro nikdo nevěděl, co si s tím má počít," uvádí Mikeska příklad.

Pivovar a k němu přidružená malá hospoda má českého sládka i personál. Stojí v bývalém areálu historicky první továrny na ocelová lana společnosti Kiswire. Areál může vzdáleně připomínat revitalizovaný prostor Dolních Vítkovic v Ostravě. "Celá zóna je orientována na umění, odpočinek a k tomu pivko určitě patří," poznamenává sládek pivovaru Praha 993 Matěj Žaba.

Související Fotogalerie Restaurace pivovaru Praha 993.

Ten má z minulosti podobné zkušenosti z obsluhy pivovaru v Mexiku. Češi v Pusanu vaří osm druhů piv, například i zajímavé variace jakou je třeba dýňové pivo. Jejich odběrateli jsou především další restaurace v pusanské zóně.

I podle Žaby je fungování v Koreji pro Čechy v řadě věcí složité. "Korejci příliš neumí anglicky. Vnímám je také jako hodně xenofobní. Málokdo chce pracovat pro cizince a když, tak se pak chová jako by mu to tam patřilo. Občas se mi dokonce stane, že se mnou Korejec nechce jet ve stejném výtahu. Většině chybí také jakákoliv kreativita," podotýká Žaba.

Pivovar se zatím rozjíždí. Suroviny dováží z Česka, což často nese komplikace s celníky, kteří podle Žaby požadují v oboru jinde ve světě nestandardní dokumenty. Při stavbě pivovaru a varen byl celý proces úřady kontrolován do té míry, že si kontroloři fyzicky přeměřovali jednotlivé komponenty celé varné technologie.

Pojem české pivo podle Mikesky i Žaby zná tak desetina Korejců. "I na tom už se dá stavět," poznamenává Mikeska. Mnohem více Korejců pak zná konkrétní značky jako Pilsner Urquell nebo Velkopopovický Kozel ze skupiny Plzeňský Prazdroj. Už dříve, když byla největší česká pivovarnická skupina ve vlastnictví britského koncernu SABMiller byla Korea významný exportní trh. Nyní pod hlavičkou japonské skupiny Asahi jsou tyto značky v regionu podporovány ještě o něco víc. "Nejsilnější českou značkou je Praha. Tu zná každý Korejec. Každý zjihne při představě její krásy. Jinak o nás ovšem nevědí prakticky nic," říká Mikeska.

Popularitu Prahy dokládají i statistiky, když do české metropole ročně jezdí kolem 300 tisíc Korejců.

Lidi z pivovaru Praha 993 nyní žijí korejskou olympiádou, navštívili hokejové zápasy české reprezentace i další akce her. Pivovar dokonce usiloval o to dodávat své pivo českým případně slovenským sportovcům, ani s jedním olympijským výborem se jim ale nepodařilo dotáhnout jednání do finále. Výbory dlouhodobě spolupracují s většími značkami. "Přitom třeba Britský olympijský dům v Pchjongčchangu má pivo od zdejšího minipivovaru provozovaného a vlastněného Angličany. Pro Brity je představa pití piva ve spojení s olympiádou z velkého komerčního pivovaru nepřípustná," upozorňuje Žaba. V pubu Praha 993 tak aspoň dávají zdarma pivo, když Čech nebo Korejec získá medaili.

Olympiáda prý místní ale nějak výrazně nezajímá. Ani se nijak zásadně neřeší symbolické spojení olympijských reprezentací Jižní Koreje a KLDR pod jednou vlajkou. Podle Žaby pak v posledních měsících ani příliš nežilo téma v západních médiích popisované eskalace konfliktu mezi rozdělenými zeměmi. "Napjatá situace se tu naprosto neprojevuje. Během posledního velkého nácviku, byli řidiči nuceni zastavit svá vozidla u krajnice a schovat se v nejbližším domě. Neviděl jsem jediného člověka, který by tak učinil. Jejich reakce, když to s Korejci rozebíráme je nejčastěji: žijeme ve válce už spoustu let, uvědomujeme si nebezpečí, ale prostě jsme si zvykli," popisuje Žaba. "Co mě ale naopak v této souvislosti překvapilo je obecná nenávist Jihokorejců i vůči obyčejným lidem z KLDR. Jednou mi dokonce známý vyprávěl o šikaně mezinárodního studenta z KLDR na univerzitě," dodává.

Se svojí značkou mají každopádně Mikeska, Žaba a spol. i další nemalé plány. "Pivovar bychom rádi rozšířili a případně postavili též dvojče v Soulu. Nejdříve však musíme dobře zvládnout první plnou sezónu, tedy rok 2018. Pro případné rozšíření do Soulu už ale hledáme investory, které by to mohlo zajímat," popisuje Mikeska. Pivovar v Pusanu a k němu přidružená hospoda vyšly na nižší desítky milionů korun. Další projekt by byl o řádově vyšší sumě.

