Odchod Fortuny a Unipetrolu z parketu pražské burzy bude mít na celkový objem obchodů dopad jen v řádu jednotek procent, shodli se analytici. Z psychologického hlediska jde ale podle nich o negativní signál, protože už tak velmi malý trh přijde o další dvě obchodované firmy.

V loňském roce byly zobchodovány akcie Unipetrol za 3,87 miliardy korun, zatímco v případě Fortuny šlo o necelých 900 milionů korun, řekl analytik Cyrrusu Josef Navrátil. Celkové obchody s akciemi na tuzemském trhu činily 141 miliard korun. Téměř 90 procent objemu obchodů na pražské burze tvoří pět společností, konkrétně ČEZ, Moneta Money Bank, Komerční Banka, Erste Bank a O2 CR. Ostatní emise se obchodují spíše sporadicky. Tržní kapitalizace celého tuzemského trhu by odchodem Fortuny a Unipetrolu poklesla souhrnně asi o šest procent, dodal.

Pokud z burzy odejde vedle Fortuny i Unipetrol, přišla by pražská burza o jedno až dvě procenta obchodovaných objemů, doplnil analytik České spořitelny Petr Bártek. Dopad na obchodování by tak podle něj nebyl velký. "Trh ovšem bude ochuzen o dva zajímavé investiční příběhy. Unipetrol je jedním z mála petrochemických producentů obchodovaných ve východní Evropě, Fortuna byla na české poměry raritním příběhem regionální expanze s velkým potenciálem do budoucna," poznamenal.

Nízký finanční objem obchodů obou společností je způsoben jak relativní velikostí daných firem vůči gigantovi burzy ČEZ, tak nízkým podílem volně obchodovaných akcií titulů, upozornil analytik BH Securities Martin Vlček. Důvodem je podle něj to, že Fortuna i Unipetrol měly a mají dominantního vlastníka.

Odchod jakékoli emise z pražského trhu je pro investory ztrátou, investičních příležitostí není mnoho a opět se snižuje možnost diverzifikace portfolia, uvedl analytik Fio Banky David Brzek. Na pražské burze navíc Fortuna představovala jako jeden z mála titulů ryze růstovou společnost.

Jak připomněl, pokud nedojde k vyvlastnění, investoři mohou své akcie Fortuny držet dále a jejich akcionářská práva nebudou omezena. Budou mít však omezenou možnost k jejich prodeji. "Přes vyřazení z pražské burzy je zde předpoklad, že se akcie budou nadále obchodovat na volném trhu RM-Systému, který se snaží v podobných případech veřejnou obchodovatelnost udržet," podotkl.

Mimořádná valná hromada Fortuna Entertainment Group rozhodla ve čtvrtek o stažení akcií firmy z burzy v Praze a ve Varšavě. Majitel Unipetrolu, polská společnost PKN Orlen, počátkem února oznámila, že uspěla se svou nabídkou na odkup menšinových podílů v tuzemské firmě. Podíl PKN v Unipetrolu stoupne na více než 94 procent z dosavadních zhruba 63 procent. Akcie Unipetrolu tak mohou být z obchodování na pražské burze staženy.

