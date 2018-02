Společnosti po celém světě vyplatily za loňský rok na dividendách rekordních 1,25 bilionu dolarů (25,5 bilionu korun). Ve srovnání s předchozím rokem to bylo o 7,7 procenta více, což byl nejvyšší růst od roku 2014. Ke zvýšení dividend přispěla silná světová ekonomika a důvěra firem. Vyplývá to ze zprávy investiční firmy Janus Henderson. Dividendy by se měly dále zvyšovat i v letošním roce.

Růst zaznamenaly všechny regiony a téměř všechna odvětví. Rekordní byla částka vyplacená na dividendách v 11 zemích, včetně USA, Japonska, Švýcarska, Tchaj-wanu a Nizozemska.

V letošním roce Janus Henderson očekává zvýšení výplaty dividend opět o 7,7 procenta na 1,35 bilionu USD. Firemní i hospodářský růst zůstává silný, přestože finanční trhy jsou méně stabilní. "Firmy vidí rostoucí zisky a zdravé peněžní toky a to jim umožňuje financovat štědré dividendy. Rekordní částka vyplacená loni byla téměř o tři čtvrtiny vyšší než v roce 2009 a další přijde," uvedl ředitel oddělení globálních kapitálových výnosů v Janus Henderson Ben Lofthouse.

Nejvyšší dividendu loni opět vyplatila ropná firma Royal Dutch Shell. Na druhé místo z předchozí 19. pozice vystoupala China Mobile, za ní skončily Exxon Mobil, Apple a Microsoft. Dvacet největších plátců se na celkové částce vyplacených dividend podílelo 15,7 procenta.

Po očištění o vývoj směnných kurzů, mimořádné jednorázové dividendy a další faktory se loňské dividendy zvýšily o 6,8 procenta. Letos mají vzrůst o 6,1 procenta.

Údaje za loňský rok ukazují menší regionální rozdíly než v předchozích letech, což je odrazem toho, že ekonomické oživení bylo loni šíře pojaté. Jen Evropa zaostává. V Evropě se dividendy zvýšily pouze o 1,9 procenta na 227 miliard USD, hlavně kvůli slabším dividendám u velkých firem ve Francii a Španělsku, nižším mimořádným dividendám a oslabení eura ve druhém čtvrtletí. V Británii dividendy stouply jen o tři procenta kvůli slabší libře, po očištění stouply až o deset procent, hlavně díky nadnárodním těžařským firmám, které mají sídlo v Británii.

Nejvíce zvýšily dividendy firmy v Asii a Tichomoří, o 18,8 procenta na 139,9 miliardy USD. V Severní Americe dividendy stouply o 6,9 procenta na rekordních 475,6 miliardy USD.

Dividendy po očištění rostly loni ve všech sektorech, vyjma telekomunikačního, kde zůstaly na stejné úrovni. Nejrychleji rostly v těžařském sektoru, o 27,2 procenta, napsala agentura Reuters.

Související