Německá strojírenská skupina Siemens hodlá nabídnout akcie své zdravotnické divize Healthineers na frankfurtské burze v prvním pololetí letošního roku. V pondělí to oznámil předseda dozorčí rady Healthineers Michael Sen. Primární veřejná nabídka akcií (IPO), která by firmu měla ohodnotit na 40 miliard eur (přes jeden bilion korun), bude zřejmě největší od privatizace Deutsche Telekom v roce 1996.

Největší evropský průmyslový konglomerát hodlá podle Sena na burze nabídnout "podstatný" menšinový podíl Healthineers, který je producentem přístrojů zdravotnické zobrazovací techniky. Podle zdrojů agentury Reuters to nebude více než 20 procent, přičemž výtěžek má plynout do pokladny Siemensu spíš než do jeho divize.

Jak v pondělí oznámila společnost Siemens, po uvedení na trh Healthineers plánuje výplatu dividend ve výši 50 až 60 procent čistého zisku.

Nabídka divize Healthineers by podle společnosti Dealogic byla největší od emise Deutsche Telekom. Německá telekomunikační společnost získala tehdy z primární nabídky 13 miliard USD (264,3 miliardy korun).

