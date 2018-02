Společnost Virgin Hyperloop One oznámila, že podepsala předběžnou dohodu s vládou svazového státu Maháráštra v západní Indii o stavbě vysokorychlostního systému hyperloop mezi městy Puné a nově vznikajícím letištěm v Bombaji. Cesta mezi městy by se mohla zkrátit na 25 minut. Přelet letadlem po stejné trase přitom v současnosti zabere 55 minut a autem lidé jezdí mezi oběma městy přibližně 3 hodiny.

Projekt začne vypracováním studie proveditelnosti, která by měla zanalyzovat sladění tras a dopady na životní prostředí a také ekonomické a obchodní aspekty. To vše by mělo zabrat půl roku.

Samotný vývoj hyperloopu se uskuteční ve dvou fázích. První demonstrační trať by mohla být postavena za dva až tři roky od podpisu konečné dohody. První fáze by měla sloužit pro testování a certifikaci pro komerční použití. Celá trať mezi městy Puné a Bombají by poté mohla být dokončena během pěti až sedmi let. Navrhovaná trasa by celkově měla převážet až 150 milionů cestujících za rok, čímž by tito lidé ušetřili až 90 milionů hodin. Zároveň bude systém schopen přepravit lehké zboží mezi přístavy v těchto městech.

Nový dopravní systém by měl Indii pomoci hlavně v řešení problémů s infrastrukturou. Předseda vlády Nárendra Módí vynaložil na modernizaci národních železničních sítí 133 miliard dolarů, ale ani tato masivní podpora dopravy příliš nepomohla. Nejmodernější přepravní systém by mohl pomoct zmírnit dopravní zácpy a snížit emise skleníkových plynů až o 150 tisíc tun ročně.

"Díky společnosti Virgin Hyperloop One můžeme vytvořit udržitelnou infrastrukturu, která zlepší stav státu Maháráštra a přiláká nové investice a podniky. Hyperloop by mohl také vytvořit několik desítek tisíc pracovních míst," řekl tamní ministerský předseda Devendra Fadnavis ve svém prohlášení.

Společnost Virgin Hyperloop One ve svém prohlášení uvedla, že za 30 let provozu by hyperloop měl lidem ušetřit až 55 miliard dolarů na úspoře času, snížení emisí a úspoře provozních nákladů.

"Věřím, že Virgin Hyperloop by mohl mít na Indii stejný dopad v 21. století jako vlaky ve století dvacátém. Trasa Puné–Bombaj je ideálním prvním krokem v národní hyperloopové síti," řekl investor společnosti Richard Branson pro server Bloomberg.com.

Firma ani vláda prozatím nezveřejnily předpokládanou výši investic do výstavby hyperloopu. Dohoda mezi Virgin Hyperloop One a Indií není první takový projekt v zemi. V září 2016 oznámila výzkumná společnost Hyperloop Transportation Technology plány na spojení měst Vidžajavada a Amaravati na jihovýchodě země.

Rizikem pro výstavbu hyperloopu je prozatím regulační rámec, který může stavbu zpomalit a také testování nejmodernější technologie, která nikdy nebyla vyzkoušena v takovém měřítku. Virgin Hyperloop One je ovšem zatím ve vývoji nejdále. Na testovací dráze se společnosti podařilo dosáhnout rekordu v rychlosti přes 300 kilometrů v hodině.

Hyperloop je koncept vysokorychlostní přepravy založený na pohybu magneticky poháněných přetlakových kapslí v podtlakovém tunelu navržený podnikatelem Elonem Muskem. O realizaci vysokorychlostní přepravy se zajímá několik společností, projekt Virgin Hyperloop One je díky mohutným investicím z celého světa k realizaci nejblíže.

