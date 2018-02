Česká ekonomika rostla v poslední čtvrtině minulého roku tempem, které patří mezi nejrychlejší v Evropské unii. Další růst ale ohrožuje nedostatek pracovních sil. Podle analytiků ČSOB může letos počet lidí, které budou českým firmám chybět, vzrůst až na 240 tisíc.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku rostlo české hospodářství meziročně o 5,1 procenta. To je druhé největší tempo z 19 zemí EU, které dosud za toto období údaje zveřejnily. Rostly mzdy i důchody, domácnosti proto víc utrácely. U západních, hlavně německých, firem roste poptávka po českých komponentech pro výrobu aut, po plastech, strojích a průmyslových celcích. Proto rostou i investice tuzemských podniků. Za celý loňský rok ekonomika rostla o 4,5 procenta. Například ministerstvo financí ale předpokládá, že ekonomika letos zpomalí na tempo 3,4 procenta kvůli mírnému zpomalení v eurozóně, silnější koruně a zhoršujícímu se nedostatku pracovních sil.

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO, v demisi) říká v rozhovoru pro HN, že nedostatek pracovníků v ekonomice časem může vyřešit nástup automatizace, byť to bude postupný proces. V mezidobí musí vláda zjednodušit proces přijímání zahraničních dělníků, například z Ukrajiny nebo Bulharska. "V tom vidí ministerstvo průmyslu cestu: ve spolupráci s ministerstvy vnitra a zahraničních věcí zprůchodnit, dát do pohybu a zrychlit proces najímání lidí ze zahraničí," říká Hüner.

HN: Podle ekonomů naráží česká ekonomika na své produkční možnosti, protože ji brzdí hlavně nedostatek lidí na pracovním trhu. Co může MPO udělat pro to, aby se tyto produkční možnosti zvětšily?

Ano, narážíme na jeden ze stropů exportů i celkové produkce pro vnitřní trh - tedy na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. To už se reálně děje. Je zřejmé, že při dalším stupni toho, čemu dnes říkáme průmysl 4.0, dojde k nahrazování lidí. Podpora ministerstva tomuto trendu muže být jedno z cest, i když víme, že tyto kapacity průmysl nevybuduje rychle. Určitě jde o to jít touto cestou a podporovat tyto typy inovačních programů, protože nám nahradí lidi, kteří dnes v průmyslu chybějí a kteří nás dnes představují limity, kvůli kterým nejsme schopni vyrábět.

HN: Nástup automatizace a robotizace ale bude trvat nějakou dobu, může trvat několik let… Takže nemůžeme spoléhat na to, že proces bude dostatečně rychlý k tomu, aby náš ekonomický růst zachránil...

V mezidobí není logicky už mnoho dalších rychlých řešení, než uplatnění zahraničních pracovních sil. To na začátku odbory nerady slyšely, protože by došlo na trhu práce ke konkurenci. Kdyby to znamenalo masívní nárůst zahraničních pracovníků a vytěsňování českých lidí, tak budeme vytloukat klín klínem. Také rozumím tomu, že odbory mají obavu, aby se sem nedostali pracovníci, kteří budou pracovat za třetinový výdělek, než Češi. Rozumím obavě, že nechtějí, aby to stahovalo platovou hladinu směrem dolů. Jenom chybějící lidi nahradit a dát jim stejné platy zní racionálně, ale realita je, že se to nedá uhlídat. Ale zpět k dotazu na rychlé řešení: přivést do Česka nové pracovní síly ze zahraničí není tak úplně jednoduché i z hlediska bezpečnostního. I když jsou země jako Ukrajina nebo Bulharsko spřízněné podobnou historií a kulturně blízké, přeci jen jsou to teritoria s vyšší kriminalitou a je třeba velmi citlivě a zodpovědně postupovat z hlediska prověřování pracovních žádostí. Ministerstvo průmyslu v tom nicméně vidí cestu - ve spolupráci s ministerstvy vnitra a zahraničních věcí zprůchodnit, dát do pohybu a zrychlit proces najímání lidí ze zahraničí.

HN: Problém s nedostatkem pracovních sil ale řeší i jiné evropské země - Slovensko, Polsko. Nelze nějaký přístup okopírovat ze zahraničí?

Můžeme se podívat na zajímavý případ řešení třeba z Bulharska: Přijede tam člověk ze zahraničí na turistické vízum, nechá se zaměstnat ve firmě, může na toto vízum třicet dní pracovat. Když je s ním ta firma spokojená, tak tento pracovním jen požádá bulharské úřady o změnu turistického víza na pracovní. Takže stačí, když ten člověk někde začne pracovat, je kvalifikovaný, jsou s ním spokojení a zaměstnavatel žádost potvrdí. Tím se ten proces ohromě zrychluje.

HN: Když se díváme na růst HDP za poslední čtvrtletí roku 2017, tak zatím je Česká republika druhá nejrychleji rostoucí v EU, i když všechny země ještě statistiku nezveřejnily… Jak vidíte růst HDP na letošní rok?

Jsem optimista. Myslím si, že ještě v tomto roce by tempo růstu mohlo být zachováno. Výrazný pokles nečekám. Ale je samozřejmé, že v blízké budoucnosti tomu tak už nemusí být.

HN: Dělá si MPO vlastní odhady růstu nebo se držíte odhadů ministerstva financí? (Ministerstvo financí předpokládá zpomalení růstu HDP na 3,4 procenta.)

My se držíme odhadů ministerstva financí a statistického úřadu . Do tvorby těchto odhadů samozřejmě také přispíváme.

