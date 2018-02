Pátá největší americká banka U.S. Bank musí zaplatit pokutu ve výši 613 milionů dolarů (12,4 miliardy korun). Podle amerického ministerstva spravedlnosti finanční dům mezi lety 2009 až 2014 záměrně nekontroloval velké množství podezřelých plateb, které přes jeho účty protekly. Tím umožnil praní špinavých peněz.

Každá americká banka musí mít oddělení, které rizika praní špinavých peněz průběžně zkoumá. Podle státního zástupce Geoffreyho Bermana ale U.S. Bank v tomto oddělení záměrně zaměstnala nižší počet lidí, aby ušetřila. "Údaje o platbách, u kterých mohlo být podezření z praní špinavých peněz, pak banka falšovala, když je zasílala bankovnímu regulátorovi," uvádí Berman.

Jeden z případů podvodu souvisí například se Scottem Tuckerem. Bývalý automobilový závodník a podnikatel provozoval společnost AMG Services, která lidem v několika amerických státech poskytovala krátkodobé půjčky, za něž si neoprávněně brala až 700procentní úrok. Účty u U.S. Bank, za nimiž Tuckerova firma stála, přitom oficiálně patřily obyvatelům indiánských rezervací, na něž se nevztahují zákony proti lichvě. Tucker byl loni odsouzen k 16 letům vězení a uhrazení pokuty 1,3 miliardy dolarů za lichvu.

Banka si podezřelých pohybů na "indiánských účtech" všimla už v roce 2011, a zjistila dokonce, že za nimi ve skutečnosti stojí Tucker. Transakce AMG Services ale povolovala i nadále, dokud v roce 2013 celou věc neodhalila Federální obchodní komise.

Úřady proto začaly U.S. Bank prošetřovat, což završily nynějším uvalením stamilionové pokuty. Během vyšetřování se navíc přišlo na to, že na problémy s velkým množstvím podezřelých plateb už v roce 2011 přišli zaměstnanci banky, kteří na to vedení upozornili. Během interního šetření bankovní úředníci odhalili, že 25 až 80 procent všech transakcí finančního domu bylo v roce 2010 pochybných a je třeba o nich úřady informovat. Jejich nadřízení ale rozhodli o tom, že vše raději zametou pod koberec.

Banka nyní tvrdí, že už od roku 2014 svá pravidla pro kontrolu podezřelých peněžních převodů zpřísnila a do příslušného oddělení proti praní špinavých peněz přijala další zaměstnance.

"Pochybení litujeme a přijímáme odpovědnost. Kultura naší banky vyžaduje, abychom se zlepšili," řekl nyní k uvalené pokutě Andy Cecere, šéf U.S. Bancorp, která finanční dům vlastní.

U. S. Bank, jejíž prošetřování se táhlo několik let, už minulý měsíc informovala své investory, že se sankcí od úřadů počítá. Její akcie proto od ledna spadly o pět procent. Nynější oznámení výše pokuty s nimi už proto tolik neotřáslo. V pátek dopoledne se jejich cena snižovala jen o necelého půl procenta, když se obchodovaly kolem 55 dolarů.

