Čeští vývozci opět loni překročili rekord. Jako celek měl export z Česka hodnotu 4,2 bilionu korun, což je meziroční nárůst o více než pět procent. Nejvíce rostl vývoz do zemí bývalého Sovětského svazu (12,8 procenta), kam české firmy vyvezly zboží a služby za 127 miliard korun. Mimo Ruska a Kazachstánu mířil český export především na Ukrajinu.

Největší meziroční nárůst českého exportu připadá na Kolumbii. Ke 45procentnímu nárůstu do této země přispěl především vývoz škodovek a jednorázová dodávka cukru. Nejdůležitějším odbytištěm však zůstává Evropská unie, do které míří drtivá většina českého exportu.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) zatím nic nenaznačuje, že by se český export mohl v roce 2018 snížit. Na druhou stranu, koncem loňského roku se zpomalilo tempo růstu nových zahraničních zakázek.

Největším problémem pro české firmy mohou být v budoucnu produkční kapacity dané nedostatkem pracovních sil a zvyšováním mezd. Dalším potenciálním problémem může být posilování české koruny. Podle názoru českých exportérů může být problémem zpevnění kurzu pod 24,50 za euro. Většina exportérů je však i na letošní rok proti kurzovým výkyvům zajištěna.

Největším obchodním partnerem Česka zůstává Německo, kam loni mířilo 1,4 bilionu korun, což je růst o sedm procent. Zvýšil se ale také export do celé osmadvacítky, a to o téměř šest procent. Oproti roku 2016 to znamená nárůst zhruba o 200 miliard korun. To je o padesát miliard více, než připadá na celkový vývoz do Ruska a Číny dohromady. Dohromady připadá na "osmadvacítku" vývoz v hodnotě 3,5 bilionu korun. Na ostatní evropské státy pak dalších 274 miliard korun.

Z deseti největších obchodních partnerů klesl loni vývoz o dvě procenta jen na Slovensko (324 miliard korun). O více než deset procent pak stoupl export do Polska a do Rakouska. Stagnoval naopak export do Velké Británie, která však nadále zůstává pátým největším místem pro český vývoz z více než 200 miliardami korun.

V loňských číslech exportu už se projevil nárůst zájmu českých firem o Čínu, kam vývoz stoupl téměř o 20 procent. Nynější český export do Číny má hodnotu 56,2 miliardy korun. I tak je ale menší než do Rumunska, kam loni mířil vývoz za 58,4 miliardy korun.

Český export jde ruku v ruce také s růstem HDP, který ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 meziročně stoupl o pět procent. Zhruba o šest procent rostla rovněž průmyslová produkce. Kromě vývozu dopravních prostředků se zvýšil i vývoz elektronických a optických přístrojů, lepší čísla zaznamenal rovněž chemický průmysl.

Export z Česka roste už od roku 2010 a podobně je na tom i růst průmyslové produkce, která stagnovala jen v letech 2012 a 2013.

20 největších exportních partnerů Export v milionech korun 2016 2017 Růst v procentech 1. Německo 1 286 718 1 380 277 7,27 2. Slovensko 331 354 324 926 -1,94 3. Polsko 229 138 253 977 10,84 4. Francie 205 572 215 058 4,61 5. Spojené království 208 167 209 410 0,6 6. Rakousko 168 445 185 690 10,24 7. Itálie 169 628 171 482 1,09 8. Nizozemsko 113 723 122 733 7,92 9. Maďarsko 114 009 121 514 6,58 10. Španělsko 111 714 119 896 7,32 11. Belgie 92 871 96 143 3,52 12. Spojené státy 86 461 87 688 1,42 13. Ruská federace 75 210 82 164 9,25 14. Švédsko 59 515 66 427 11,61 15. Švýcarsko 57 270 59 261 3,48 16. Rumunsko 51 141 58 429 14,25 17. Čína 46 874 56 243 19,99 18. Turecko 53 351 53 135 -0,41 19. Dánsko 39 670 40 821 2,9 20. Ukrajina 21 757 27 991 28,65 EU28* (v miliardách korun) 3 324 3 517 5,83 Svět mimo EU28* (v miliardách korun) 255 274 7,56 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

