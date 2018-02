Pavel Zíka stál v minulosti za přestupy Petra Čecha, marketingově se staral o Martinu Sáblíkovou a jako fotbalový agent a manažer sportovců patřil k těm nejviditelnějším. Pak se ale stáhl, svoji firmu Sport-Invest prodal společníkům a kvůli konkurenční doložce ve sportu čtyři roky nepůsobil.

Na scénu se Zíka vrátil až v koncem roku 2015 a spolu s dalšími společníky, mezi nimiž je třeba známý sportovní marketér Jakub Dlouhý, založil agenturu Global Sports. Ta má pod sebou hlavně desítky tuzemských fotbalistů, ale také třeba atletku Zuzanu Hejnovou.

Zíka a jeho dva synové, David a Filip, kteří ve firmě také působí, se ale starají hlavně o fotbal. A především nyní v končícím přestupním období v českém fotbalu a před pár týdny i na mezinárodní scéně společně zapsali hned několik významných počinů. Pod jejich dohledem například přivedla Sparta Praha Nicolaeho Stancia za rekordní cenu přes 100 milionů korun.

Jak hodnotíte letošní zimní přestupové období? Jaké bylo v Evropě, u nás?

Leden byl v západní Evropě, v těch největších pěti ligách Anglie, Španělsko, Německo, Itálie a Francie, opět rekordní. Utratila se miliarda eur. Pokračuje dominance Anglie. Asi polovina peněz byla utracena tam. Nejvíc tradičně poslední den 31. ledna, to bylo skoro 200 milionů eur. A i u nás se to slušně hýbalo.

Nejvíc znovu ve Spartě. Jak se vám líbí její čerstvý přístup k budování kádru, sázka na zahraniční hráče?

Po 12 letech čekání na Champions League jde pan doktor Křetínský zahraniční cestou, chce vybudovat mužstvo evropského formátu na úrovni řekněme Basileje či Anderlechtu. Není to ale jen o tom nakupovat, ale i prodávat. Aby se o klubu díky tomu v Evropě vědělo. Aby se říkalo – aha, pozor, ona ta Sparta prodává i do Anglie, do Premier League. Jak třeba v případě brankáře Dúbravky. Dle mého soudu je tato filozofie správná a může být úspěšná.

Mnozí si mohli klepat na čelo. Sparta chce na jaře uspět, chce se dostat do evropských pohárů a po podzimu prodá brankářskou oporu. Vy jste byl ostatně jako agent Martina Dúbravky u celé té transakce.

Právě v tomto hrál roli nový náhled na strategii Sparty. Samozřejmě je jasné, že pro každý klub ze střední Evropy je poctou, když se o jeho hráče zajímají kluby z nejbohatší ligy světa. Proto tento transfer dostal zelenou, i když jde technicky o hostování s opcí na léto. Já osobně se samozřejmě nemohu vyjadřovat k přestupovým částkám, nicméně budeme-li vycházet z informací v anglickém tisku, šlo by prakticky o částku čtyři miliony korun pro Spartu za každý jeden zápas Martina Dúbravky v jarní části Premier League. Samozřejmě pokud bude využita opce, bude to další pěkná suma pro Spartu a určitě rekordní přestup brankáře z české ligy, který překoná i částku při odchodu Petra Čecha ze Sparty do Rennes. Samozřejmě celá tato transakce se mohla zrealizovat pouze za předpokladu, že s odchodem Dúbravky přijde paralelně odpovídající náhrada. Proto jsme zprostředkovali současně i příchod jedničky FCSB Florina Nity. Byl to vzrušující dvojobchod, šlo skutečně o minuty, celá transakce jednoho i druhého proběhla tři minuty před uzávěrkou zimního přestupního termínu v Anglii.

Jak hodnotíte strategii posilování kádru u Slavie, která je po Spartě na přestupovém trhu asi nejvíc vidět?

Slavia před podzimem brala také zahraniční hráče, jako Sparta, nicméně angažovala hráče s končící smlouvou, takže ne vždy platila za transfer mezi kluby. U Sparty to bylo podobné, tam ale přišlo podstatně více zahraničních hráčů plus zahraniční trenér, což bylo zejména v první polovině podzimu znát na sehranosti a úspěšnosti týmu. V lednovém termínu a po výměně trenéra se Slavia soustředila pouze na hráče z české ligy, zejména spojené s dřívějším působištěm trenéra Trpišovského, tj. transfery na ose Liberec–Slavia. A do těchto hráčů Slavia velmi solidně investovala, ať je to brankář Kolář či obránce Kúdela. Oproti tomu Sparta i v lednu pokračovala zahraniční cestou a přivedla za rekordní částku na post playmakera Nica Stancia z Anderlechtu, neboť po skončení kariéry Tomáše Rosického šlo o post, který Spartu nejvíce bolel. A úplně pozadu není samozřejmě ani Plzeň, která velmi šikovně investuje do mladých a talentovaných českých hráčů a neváhá do nich investovat desítky milionů korun, jako byl například letní příchod Milana Havla z Bohemians či aktuálně lednový příchod Tomáše Chorého z Olomouce. Oba dva reprezentovali na letním Mistrovství Evropy U-21. Tato trojice klubů se velmi výrazně oddělila od zbytku ligy. Rozdíl mezi nimi a těmi nejmenšími kluby co se rozpočtu týče může být až desetinásobný.

Celý ten přestupový kolotoč ale následně pomůže i těm menším klubům.

Jistě. Na druhou stranu nákupy těch velkých pomáhají menším klubům, zvedá to ceny, hýbe to celým trhem. Když tito tři kluboví lídři koupí hráče od menších klubů, mohou si tyto menší kluby pro změnu pořídit další mladé fotbalisty, které mohou dále rozvíjet a zpeněžit v budoucnu.

Dělá to ale taky zřejmě větší nerovnosti v platech.

Ti nejlepší ve Spartě, Slavii či Plzni hrají za stovky tisíc korun měsíčně, někdy s bonusy za poháry i více, kdežto nejlepší hráči v menších klubech berou několikanásobně méně. Je to samozřejmě dáno rozpočty klubů, kapitálovou sílou vlastníků a úspěšností v evropských pohárech. Vždyť si uvědomme, že při posledním vyúčtování Champions League obdržel Apoel Nikósie za účast v základní skupině téměř půl miliardy.

Když jste prodal agenturu Sport-Invest, nemohl jste kvůli konkurenční doložce jako fotbalový agent čtyři roky působit. Vrátil jste se do oboru po nějaké době asi před dvěma lety. Změnila se nějak celá ta profese?

Principiálně ne. Agenti jsou ve fotbale zažití desítky let. Zastupují hráče v jejich kariéře při jakýchkoliv jednáních. Fotbal, ať se o něm povídá, co se povídá, má velmi přísný systém hráčských manažerů, agentů, zprostředkovatelů. V roce 1998, před 20 lety po návratu z Argentiny, když jsem si dělal zkoušky, to byly ještě zkoušky pod FIFA, každý agent musel složit kauci 200 tisíc franků jako bankovní záruku na škody způsobené povoláním. Bylo nás asi sto na světě, u nás Zdeněk Nehoda, Pavel Paska a já. Pak se to ale zvrtlo, africké, jihoamerické a další země kritizovaly tu podmínku 200 tisíc franků, roztrhl se pytel z agenty a pak se to celé hodilo na národní fotbalové asociace jednotlivých států. Pořád ale existuje ta kontrola způsobilosti, poměrně přísný systém udělování licencí. V tom se nic nemění. Do fotbalu ale teče čím dál tím víc peněz, a tak to logicky láká čím dál tím víc lidí. V Itálii je 4500 agentů, v Česku 80. To je asi ten hlavní rozdíl mezi tím, jak to vypadalo tehdy a jak to vypadá teď.

Co obecně hráči po agentech chtějí?

V každém bodě jejich kariéry je to jinak. Když je fotbalista mladý, agent mu zajistí materiální vybavení, kvalitní kopačky, jednou dvakrát za rok nějakou stáž, aby hráč poznal, jak to vypadá ve světě. Smlouvy s fotbalisty se podepisují už od 15 let, maximálně na tři roky. Když je hráč starší, staráte se o to, aby se dostal do co nejlepšího klubu a dostal za to co nejlépe zaplaceno. Jen tak mimochodem – nedávno jsem si spočítal, že jsem za těch 20 let udělal přes 330 zahraničních přestupů. Říká se, že aby úspěšně fungoval vztah mezi hráčem a agentem, agent musí být bohatší než hráč. Pokud agent používá hráče, aby zaplatil nájem bytu, auto a telefon, tak je to špatně. Hráč musí mít respekt k agentovi, vážit si jeho rad. Řeší se také různé sponzoringy, reklamní partnerství. Asistence s tím, kam pak vydělané peníze investovat. Agent by měl být takovým tátou, jak fotbalovým, tak i tím, který dokáže poradit v rozmanitých životních situacích.

Florin Nita (druhý zleva) nahradil slovenského brankáře Martina Dúbravku v AC Sparta Praha. Autor: Global-Sports

Tím, jak přibylo agentů, roste konkurence, to je jasné. Jak se to ale prakticky projevuje?

Hráč si teoreticky sedne se všemi 80 agenty. A vybere si. Není tomu ale tak dávno, co jsem se potkával s reprezentanty do 21 let a oni nevěděli, co to je agent. Dnes přijdete za 15letým klukem a on vám řekne, už jste devátý, kdo se s ním chtěl vidět. Bylo tu šest kolegů z Česka a tři ze světa, co nabízíte, zeptá se. A já musím prezentovat to, jak dlouho to dělám, koho, kam jsem prodal, ale nejen to, i jak se mu tam dařilo, že tam vydržel a přestoupil třeba ještě lépe. Reference jsou důležité. A pak je to práce o schůzkách, vyhodnocování sezony, o pomoci v tom, aby měl hráč čistou hlavu a mohl se soustředit jen na fotbal. A když se řeší přestup, musí se o hráči vědět, měl by mít svůj web, životopis, DVD se sestřihy z jeho kariéry. A agent pak musí mít síť kontaktů a umět spojit zájem hráče a klubu.

Jak je to s provizemi, mění se to nějak v posledních letech?

O provizích se tradují legendy. Jako třeba to, že si Mino Raiola řekne o provizi 40 milionů eur za Pogbu. Může být, nevím. Je to věc velmi specifická, není všeobecně celosvětově určena, záleží opravdu stát od státu, klub od klubu. Ale standardně se ve světě provize vypočítává z výše platu hráče a agentovi ji vyplácí klub. Málokdo málokde vám zaplatí provizi z přestupové částky. Chodí to tak, že ať přivedete hráče, který stojí miliardu, nebo nulu. Takže například Německo – klub vyplatí agentovi vždy jednou ročně hodnotu jednoho měsíčního platu, takže agent vždy jednou za rok fakturuje klubu. Když má hráč smlouvu na pět let, dělá se smlouva na pět ročních faktur, když ale hráč odchází ve čtvrtém roce, čtvrtou, pátou už agent nedostane. Tak je to v každé fotbalově vyspělé zemi.

Být agentem v Česku už každopádně asi není taková bonanza jako za časů Nedvěda, Čecha, Rosického. Dnes čeští fotbalisté nejsou tolik v kurzu.

Souhlas. Český fotbal se nenachází v úplně nejlepším období co se týče kvality hráčů pro ty největší evropské ligy. Dávno už není doba Nedvědů, Poborských, Šmicerů. Od roku 2012 jdeme výsledkově dolů. A venku to samozřejmě vědí. Slováci třeba mají momentálně na zahraničním trhu lepší jméno – Hamšík – legenda Neapole, Škrtel byl roky opora Liverpoolu či Kucka oporou AC Milán. Naše hráče venku pořád berou jako spolehlivé, hodné, rozumí taktice, nejsou to žádní divočáci. To se cení, dobrá lidská výchova. A to platí. Ale chybíme v Champions League, výkladní skříni světového klubového fotbalu. Totéž platí pro mistrovství světa. Kdo naše kluby vyřadil z letošního ročníku evropských pohárů? Srbové, Kypřani, Rumuni, Albánci. Pak tedy k nám jezdí méně skautů.

Kam naopak koukají české kluby kromě Sparty, Slavie či Plzně?

Nemůžeme penězi konkurovat západní Evropě nebo Rusku. Tedy je to tradičně Slovensko, Balkán. Kluci z těch zemí bývalé Jugoslávie se naučí rychle jazyk. To je výhoda. Ale jsou i nové trhy. Například Pobaltí, viz kanonýr Davis Ikaunieks v Jihlavě. Ve Spartě máme v juniorce i Egypťana nebo dva kluky z Pobřeží slonoviny. Nakukují do áčka. Sáhnout se dá leckam, je pravdou, že fotbal dnes umí stále více a více zemí, jeho světový rozvoj je až neuvěřitelný.

Co Poláci, proč ti sem nechodí, nenabízelo by se to?

V Polsku se lidi díky mistrovství Evropy 2012 zbláznili do fotbalu. Postavily se nové stadiony, obrovsky vzrostla návštěvnost a mediální zájem o fotbal. Hráči z Polska hrají v těch největších evropských klubech, myslím, že všichni známe Roberta Lewandowskiho z Bayernu Mnichov, polský nároďák je na 7. místě světového ratingu FIFA a postoupil suverénně na letošní mistrovství světa v Rusku. Z těchto důvodů je zřejmé, že polský fotbal je momentálně před naším a hráči z Polska nemají prakticky žádný důvod přestupovat do českých klubů.