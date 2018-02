Jako známku důvěry ze strany významného investora přijali investoři zprávu o tom, že investiční konglomerát Berkshire Hathaway, který řídí Warren Buffett, v minulém čtvrtletí koupil na newyorské burze 18,9 milionu kusů akcií izraelské farmaceutické firmy Teva. Ta se propadla do hluboké ztráty a z toho důvodu dokonce oznámila na začátku tohoto měsíce rozsáhlé propouštění, které se po celém světě dotkne 14 tisíc zaměstnanců. Teva působí mimo jiné i v České republice.

Zatímco v závěru včerejšího obchodování se cenné papíry firmy Teva obchodovaly v Tel Avivu za 6666 šekelů, dnes je kurz okolo 7200 šekelů, tedy zhruba o osm procent výš. V USA se takzvané depozitní certifikáty obchodují za cenu okolo 20,50 dolaru, o šest procent výš než včera. Ještě v listopadu se přitom depozitní certifikáty obchodovaly dokonce za méně než 11 dolarů.

Podle aktuálního kurzu činí tržní hodnota firmy Teva téměř 21 miliard dolarů, hodnota podílu Berkshire Hathaway pak okolo 380 milionů dolarů.

V oznámení, které musí institucionální investoři předkládat federální komisi pro cenné papíry do 45 dnů po skončení čtvrtletí, také koncern Berkshire Hathaway uvedl, že navýšil svůj podíl ve firmě Apple, výrobci chytrých telefonů iPhone. Zde dělá současná tržní hodnota podílu přibližně 28 miliard dolarů.

Naopak Buffettův investiční holding pokračoval ve snižování svého podílu v technologické firmě IBM. Nyní v ní drží jen dva miliony kusů akcií v hodnotě asi 314 milionů dolarů. Přitom v minulosti společnost Berkshire Hathaway na firmu IBM hodně sázela a vlastnila v ní až 81 milionů kusů akcií.

Investiční konglomerát dále ve středu reportoval vyšší podíly ve finančních domech Bank of New York Mellon a US Bancorp a ve firmě Monsanto, která podniká v agrárním sektoru. Naopak podobně jako v případě IBM společnost Berkshire Hathaway snížila své podíly v aerolinkách American Airlines, automobilce General Motors, bance Wells Fargo a francouzské farmaceutické firmě Sanofi.

