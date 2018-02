Kariéru zahájil Petr Samek jako informační technik v mělnické nemocnici. Tehdy se psal rok 1990 a internet nebyl rozšířený. Asi ho ani nenapadlo, že za pár let bude spolumajitelem firmy CNS, která vyvíjí bezpečnostní systémy pro přenos elektronických dat. Nyní pomáhá chránit soubory například pro Generální ředitelství cel nebo medicínskou společnost Synlab, s níž v Čechách spolupracuje téměř pět tisíc lékařů. Po úspěchu v Německu a na Slovensku otevřel pobočku v americkém Pittsburghu a snaží se prorazit na americký trh.

HN: V oblasti kybernetické bezpečnosti se pohybujete už skoro 30 let. Jak se za tu dobu proměnily hrozby digitálního světa?

Je to především o růstu objemu dat a jejich hodnoty. Přenáší se stále větší množství informací. S tím rostou nároky na jejich zabezpečení. Vidíte například, že prezidentské volby v USA šlo snadno ovlivnit přes sociální média. Hrozí, že brzy nebudeme vědět, zda ti, kdo ve volbách rozhodovali, byli voliči nebo za ně rozhodl někdo jiný.

HN: Když chcete voliče při hlasování ovlivnit, jak to lze udělat?

Například přes elektronická média. Samozřejmě, že šli a hlas do urny hodili sami. Do jaké míry jim ale mohlo být jejich rozhodnutí podsunuto? O lidech někdo sbírá určité informace. Nemusí to být data o konkrétních osobách ale data o společnosti jako celku a zájem o ně je velký. Tím po nich roste poptávka. Roste-li poptávka, roste i nabídka. Jsou to otázky na etickém a právním pomezí, kterými se společnost bude muset zabývat.

HN: Vaše firma působí už čtyři roky na trhu v USA. Uvědomují si Češi tato rizika ve srovnání s Američany?

V Čechách bude velkým hybatelem změn spojených s bezpečností elektronických dat až GDPR (evropské nařízení o ochraně osobních údajů - pozn. redakce). Ve spoustě společností teprve otevírá tuhle myšlenku. Dosud na to firmy nedbaly. Říkaly si – kdo by chtěl naše data a proč by je chtěl? Zatím na ně nikdo ani nevyvíjel tlak. Myslím si, že se to kvůli GDPR velmi dynamicky změní.

HN: Co tedy české firmy od zabezpečení IT systémů v současnosti očekávají?

Obávám se, že v této fázi je to právě splnění požadavků GDPR. Nejdou do toho z vlastního rozumu. Firmy jsou v dnešní době strašeny. Je to tím PR kolem GDPR, které se děje čím dál víc negativně.

HN: Co přesně je podle Vás negativní?

Může jít o negativní marketing, který některé firmy volí, aby získaly zákazníka. Lidé jsou víc strašeni, než aby byli seznamování s tím, o čem tato evropská direktiva je. Může to sice být způsob, jak někomu nabídnout svůj produkt. Nepřijde mi to ale úplně správné. Co je GDPR se musí vysvětlovat s chladnou hlavou. Nezačínat tím, že hrozí velké pokuty.

HN: Má podle Vás GDPR nějaký přínos?

Minimálně vyvolá v lidech otázku, jestli se o zabezpečení dat starají dobře a dělají všechno, aby je uchránili. Co měly firmy řešit samy z principu a neřešily, teď budou muset řešit. Je tady přece ten "strašák" úřadu, který přijde a dá jim pokutu.

HN: Někdo je toho názoru, že nutit firmy k investicím do zabezpečení shora, není správná cesta…

S tím souhlasím, ale přišlo to shora. Firmy se s tím teď budou muset nějak vypořádat. Úřad asi nebude od května stát za dveřmi podniku a kontrolovat, jak má kdo splněno. Pozitivní je, že si firmy tu otázku alespoň položí. Možná se ale mohla najít jiná cesta, jak je k tomu přimět.

HN: Například jaká?

Třeba vzdělávání. Snaha lidem předkládat možnosti, jak tuto otázku řešit, přes různé hospodářské komory a profesní organizace. Ono to stejně tak nakonec bude. Především těm malým firmám bude někdo muset pomoci. Ty velké se s tím nějak vypořádají samy.

HN: Vaše firma se pokouší prorazit na americký trh. Nedávno zahájila spolupráci například s pittsburskou bankou PNC nebo s Royal Bank of Canada. Čím se snažíte v konkurenci tamních firem zákazníky zaujmout?

Na začátku spolupráce s námi si americké firmy většinou kladou otázku: Proč do toho máme dávat peníze, když nám zatím nikdo nic takového nenabízel? Je to tím, že velké americké firmy srovnatelný produkt nedělají. Soustředí se zejména na zabezpečení úložiště nebo dat uvnitř firmy. My zabezpečujeme soubory, které si mezi sebou firmy posílají.

HN: Jak vaše zabezpečení funguje?

Spousta firem si dnes posílá data se svými klienty nebo obchodními partnery. Nejčastěji k tomu využívají e-mail nebo nějaké úložiště, kam soubory nahrávají. Zabezpečená je nemají buď vůbec nebo heslem. To ale není moc velká úroveň bezpečnosti. Náš produkt soubory zasílá šifrovaným kanálem. Na cestě mezi partnery není moc technických možností, jak tento kanál rozšifrovat.

HN: Je reálné, aby se to někomu podařilo?

Je to reálné, pokud na jeden konkrétní soubor nasadíte mega techniku a budete mít několik měsíců nebo let času. Tou dobou už ale budou data zcela nezajímavá a po síti proběhnou miliony jiných souborů. Nikdo vám neřekne, že je něco nezlomitelné. Všechno je zlomitelné, ale je to o množství času a prostředků, které do toho investujete.

