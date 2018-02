Počet prodaných kusů hry Kingdom Come: Deliverance českého studia Warhorse Studios přesáhl půl milionu kusů, uvedl server Lupa.cz. V České televizi to odhadl vývojář a spolumajitel studia Daniel Vávra. Hra, kterou studio vyvíjelo šest let, byla uvedena na trh v úterý 13. února.

"Já myslím, že se hra zaplatí už zítra. Cokoliv nad milion prodaných kusů pro nás bude hezké. A asi už jsme za dva dny (od vydání) na půlce," řekl ve středu večer České televizi Vávra. Vývoj podle jeho slov stál až stovky milionů korun. Jde zřejmě o nejnákladnější hru, která v Česku vznikla.

Na platformě Steam, globálně největším obchodu s digitálními kopiemi her, je Kingdome Come v současné chvíli čtvrtá nejhranější hra se zhruba 70 tisíci aktivními hráči. Je také nejprodávanější hrou. Martin Klíma z Warhorse Studios ve středu pro server Games.cz sdělil, že se za dva dny přes Steam prodalo přes 300 tisíc digitálních kopií hry. Čísla prodejů pro konzole PlayStation 4 a Xbox One bude mít studio k dispozici až zhruba za měsíc.

Kingdom Come: Deliverance vypráví příběh o synovi kováře, jemuž žoldáci vyvraždili rodinu. Děj se odehrává na konci zlatého věku Českého království po smrti Karla IV., pár let před husitskými válkami. Tak velký projekt, jako je Kingdom Come, v Česku přes čtyři a půl roku nevznikl. Posledním podobně rozsáhlým titulem z české produkce je vojenský simulátor Arma 3.

Zájem hráčů si vývojáři otestovali už v roce 2014, krátce po oznámení startu vývoje hry. Titul zpočátku pomohla financovat komunitní sbírka organizovaná na službě Kickstarter. Na tu přispělo přes 35 tisíc lidí a Warhorse vybralo v přepočtu 36,5 milionu korun. Velkou část peněz pak dodal hlavní investor Zdeněk Bakala (podnikatel vlastnící společnost Economia, která vydává i Hospodářské noviny − pozn. red.). Jde o první hru tohoto mladého českého studia. Mnoho členů týmu ale v minulosti pracovalo na významných českých herních počinech, jako byla městská akce Mafia nebo vojenské simulátory Operace Flashpoint a Arma.

