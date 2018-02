Technologické firmy ukazují na olympiádě potenciál nové generace bezdrátových datových přenosů. Síť 5G nachází v olympijském parku kromě poměrně běžných využití i některá méně tradiční. Pomáhá například odhánět z areálu divočáky, kteří jsou v Jižní Koreji přemnožení a ohrožují obyvatele. Informoval o tom v úterý zpravodajský server Bloomberg Technology.

"Divocí kanci jsou neuvěřitelně chytrá zvířata a na jejich odehnání je potřeba chytřejší vybavení," říká Han Taek-sik, inženýr telekomunikační společnosti KT, která 5G ve spolupráci s Intelem a Samsungem testuje.

Dosud se farmáři pokoušeli zbavit kanců ze svých pozemků elektrickými ohradníky. Jejich použití však v některých nešťastných případech vedlo až ke smrtelným nehodám lidí. Nový systém kombinuje síť 5G se zařízeními, která odhání divoká prasata pomocí světelných paprsků, vypouštění plynů a napodobování tygřího řevu. K tomu prý pomalejší 4G síť nestačí, protože nedokáže dostatečně rychle přenést informace o pohybu kanců a reagovat na ně.

Síť 5G, která je oproti své předchůdkyni stokrát rychlejší, skýtá i mnohá další využití. Na olympiádě je k vidění 360stupňový přímý přenos videozáznamu z olympijského kluziště, který využívá nahrávky ze stovky kamer rozmístěných okolo ledové arény. Diváci tak mohou sledovat například závody v krasobruslení v reálném čase a ze všech úhlů.

Videopřenosy z více kamer jsou využívány i při natáčení bobování nebo cross country lyžování. Některé takto zachycené disciplíny jsou na určených stanovištích propojeny i s možností přenést se přímo na vybrané sportoviště skrze virtuální realitu. V olympijském parku vysokorychlostní síť využívají také samořídící autobusy, které mají místo oken zabudované displeje přehrávající obraz ze závodišť.

V Pchjongčchangu se podle některých zástupců technologických firem rozhoduje o budoucnosti standardizace technologie 5G. Ta slibuje kromě přenosu až 10 gigabitů dat za sekundu také lepší komunikaci mezi jednotlivými zařízeními od domácích spotřebičů po vozidla, což by mělo vést k dalšímu rozmachu takzvaného internetu věcí. I proto jsou podle listu Business Korea na olympiádě přítomni zástupci technologických společností v čele s šéfy Intelu, Nokie, Huawei nebo Ericssonu-LG. Po skončení olympijských závodů plánuje KT sítě deaktivovat a zaměřit se na analýzu dat nashromážděných v průběhu testovacího provozu.

Širší spuštění bezdrátových přenosů 5G je obecně očekáváno až v roce 2020. Podle výzkumníků z Ericssonu a IHS Markit bude však mít tato technologie do pěti let už miliardu uživatelů a do roku 2035 dopomůže k růstu světové ekonomiky o více než 12 bilionů dolarů.

