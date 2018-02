Vrcholová manažerka opustila na měsíc svou pohodlnou pražskou kancelář, aby pracovala jako dobrovolník v neziskové organizaci v Brazílii. Musela vystoupit ze své komfortní zóny, neměla k dispozici svůj tým lidí ani obstojný rozpočet. Načerpala tam ale energii i zkušenosti, které jí otevřely nové obzory. "Já jsem tam byla dokonale šťastná," vypráví Andrea Hepnerová, ředitelka SAP Services v Praze, která vede firmu se stovkami zaměstnanců. Avšak po návratu z Jižní Ameriky se svou profesní dráhu rozhodla přehodnotit. Plánuje předat vedení firmy dál a místo toho se chce věnovat rozvoji obchodních příležitostí v oblasti technologií pro HR.

Na dobrovolnický program, který softwarová nadnárodní společnost SAP pořádá, se mohou hlásit nejlepší zaměstnanci firmy z celého světa. Každoročně tak odjede 120 vybraných zájemců, aby pomohli dobré věci. Odborníci pracují v neziskových organizacích na konkrétních úkolech, které řeší i běžné firmy – například jak spravovat co nejefektivněji svá data. Podniky na to mají obvykle zkušené lidi. Neziskové organizace si ale takové experty většinou dovolit nemohou. Dobrovolnický program nadnárodní společnosti jim ty nejkvalifikovanější lidi na měsíc vypůjčí.

Když se zaměstnanec firmy SAP do programu hlásí, neví, do jaké země pojede a k jakému projektu jej přidělí. Ve hře byla loni třeba Kambodža nebo Kazachstán, doplňuje Hepnerová. Když prošla výběrovým řízením, dozvěděla se, že jejím cílem bude brazilské město Florianópolis. V ráji surfařů pracovala společně s dalšími dvěma kolegy z různých koutů světa, rozdílného věku i profesního zaměření v neziskové organizaci Social Good Brazil. Tato organizace chtěla lépe měřit úspěšnost projektů svých klientů. Těmi jsou podnikavci, kteří přicházejí s nápady, jak pomocí nových médií a technologií zlepšit život lidem, jež se potýkají s nějakými životními překážkami.

Originální pás pro slepce nechtěly firmy podpořit

Neziskovka jim pomáhá s podporou a uskutečněním jejich plánů. "Byly tam zajímavé projekty a jeden by si řekl, že nějaká firma by po tom nápadu musela ihned skočit, ujmout se toho a začít to vyrábět, a ono ne. Byl tam například chlapec, který měl slepého kamaráda. Ten chlapec mu místo slepecké hole vyrobil pás, který se navlékl na oblečení a měl v sobě čidla. Fungovalo to přes internetové mapové aplikace. Díky tomu slepec přesně věděl, kde se na ulici nachází. Vydávalo mu to různé zvuky, a když měl zastavit, tak to zavrnělo a podobně," popisuje Hepnerová jeden z inspirativních projektů.

V jiném příběhu si vzpomněla na brazilskou matku, které se narodilo dítě s Downovým syndromem. Žena na takovou situaci nebyla připravená, v těhotenství jí neudělali příslušné testy. Když se vzpamatovala z prvotního šoku, zjistila, že sice existuje mnoho organizací, kde jí pomůžou s péčí o její postiženou dceru, ale nenabízejí jí řešení, jak se s touto situací vyrovnat psychicky.

Přes mobilní aplikaci Whatsapp utvořila proto několik skupin lidí, kteří mají stejně postižené děti různého věku, a mohou se tak vzájemně podpořit, předávat si informace a říct si o rady lidem, kteří si procházejí něčím podobným. Nasbírala tak 2500 cenných kontaktů. "Ta žena nechodí do práce, protože se věnuje dítěti a svému projektu, ale nemá to vymyšlené ekonomicky, aby v tom mohla dál pokračovat a aby ten projekt dál fungoval. Proto se teď snažím shánět prostředky na tyto a podobné projekty, které podle mě mají smysl. A korporace zatím souhlasí," popisuje Hepnerová svou snahu.

Ostatně není to poprvé, kdy se aktivně zapojila do společensky odpovědných aktivit v SAP. Nejrůznější jednodenní dobrovolnické aktivity jsou tam už zcela běžné. Akce jako třeba natírání zábradlí v nemocnici mají dobročinný účel a představují také originální teambuilding. Aktivně se Hepnerová věnuje i diverzitě a inkluzi. Před několika lety zavedla v SAP Services program Autismus v práci, v rámci něhož najdou ve firmě uplatnění lidé s poruchou autistického spektra.

Program pomůže rozvíjet i zaměstnance firmy

Vypůjčit na měsíc ředitelku celé pobočky je pro firmu sice nesmírně nákladné, společnost to ale vidí jako neotřelou investici do vzdělávání zaměstnanců. "Lidé, kteří splňují výběrová kritéria – výkon, talent, zkušenosti a podobně, se mohou dál rozvíjet mimo svoji komfortní zónu a mimo běžný způsob rozvoje," popisuje Hepnerová.

S úsměvem pak říká, jak byla poprvé po dlouhých letech odkázaná jen na počítač. Musela pracovat s velmi omezenými prostředky, s neznámými lidmi, pro které nebyla ředitelkou, co sedí v horním patře budovy. Své místo v týmu si musela zasloužit a na společné komunikaci museli všichni tři členové pracovat. Tak se dostala k práci, kterou by pravděpodobně delegovala na někoho jiného. A zjistila, že ji to neuvěřitelně baví.

"V naší strategii je, že pomáháme světu běžet lépe, abychom zlepšovali lidské životy. Když vám to takhle řeknu, zní to jako naprosté klišé, ale když jste v Brazílii a sedíte v neziskovce, kde je situace taková, jaká je, a vy se pro ně snažíte udělat něco, co bude mít pozitivní dopad, tak máte skutečně pocit, že jim pomáháte. A to si myslím, že je ta satisfakce. Firma ví, že to u lidí padne na úrodnou půdu. Motivuje je to a po návratu domů na tuto zkušenost budou vzpomínat, ještě lépe pracovat a vidět věci v jiných souvislostech," dodává.

Silný zážitek manažerku nakonec přesvědčil, že je čas na změnu. Svou ředitelskou židli tak chce přenechat kolegyni. Místo toho plánuje nastoupit na jiné místo v rámci firmy, kde může vidět konkrétnější výsledky své práce. V nové pozici bude mít na starosti rozvoj obchodních příležitostí v oblasti technologií pro HR. Ptát se na to, zda o svém rozhodnutí pochybuje, není nutné. Její spokojený úsměv mluví za vše.

