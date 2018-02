Finanční správa tvrdí, že je úspěšnější při dohánění dlužníků. Celkový objem daňových nedoplatků se v uplynulých dvou letech výrazně snížil. Čísla ovšem vypadají lépe hlavně díky tomu, že úředníci neuhrazené částky daní po splatnosti masivně odepisují. Výsledná bilance se tím opticky vylepšuje, pro státní kasu ovšem tento účetní trik žádný přínos nemá.

"Výše celkových nedoplatků ke konci loňského roku činila 50,3 miliardy korun," sdělila HN mluvčí finanční správy Kateřina Vaidišová. Předloni byla suma zhruba o pět miliard vyšší. Předtím se ovšem dlouhodobě pohybovala nad úrovní sto miliard. Rekordních téměř 150 miliard dosáhly daňové nedoplatky v roce 2013.

"Vymáhání nedoplatků na daních pokládá finanční správa za jednu ze svých stěžejních činností," uvedl šéf příslušného odboru Generálního finančního ředitelství Milan Tvrdík v prezentaci na podzimním setkání s představiteli Svazu měst a obcí.

Za poslední dva roky se podle něj zintenzivnila práce s daty při vymáhání a celá agenda je podrobena pravidelnému monitoringu.

Co se ovšem nejvíc zintenzivnilo, je odepisování starých nedoplatků. Razantně s tím finanční správa začala v roce 2014, kdy se ministrem financí stal Andrej Babiš (ANO). Předloni pak finanční úřady dostaly z pražské centrály přímo pokyn k masivním odpisům. "Během loňského roku bylo pro nedobytnost odepsáno 120,5 miliardy korun," upřesnila Vaidišová.

Za minulé dva roky úředníci takto škrtli 286 miliard, což je ještě o 50 miliard více než za celých šest let předtím.

Odpisy vysvětluje finanční správa tím, že "zreálňuje" stav v evidovaných nedoplatcích. Podle mluvčí se tak děje v případech, kdy úřady daňové resty vymáhaly bezvýsledně. "Odpisem pro nedobytnost ale nedoplatky nezanikají, nadále jsou vymáhány," upozornila s tím, že finanční správa dál prověřuje majetkové poměry dlužníka. "Je-li zjištěn majetek, odepsaný nedoplatek opětovně aktivujeme," poznamenává Vaidišová. Připomíná, že nejčastějšími příčinami nedobytnosti jsou nemajetnost a předluženost osob, nemožnost dohledat jejich majetek, zánik daňového subjektu bez právního nástupce či nekontaktní podnikatelé.

Citelně ovšem také roste výše odepsaných daní kvůli promlčení a takzvané prekluzi, kdy zaniká právo berních úřadů daň z lidí a firem vymáhat. Z těchto důvodů musela finanční správa během minulých dvou let navždy vymazat téměř 90 miliard korun. To je o 12 miliard více než předtím za čtyřleté období.

"Jestliže nyní úředníci tolik odepisují z důvodu prekluze, nabízí se nutně otázka, zda správci daně vůbec stačí šestiletá lhůta k vybrání a vymáhání daní. Z pohledu výše této částky o tom lze pochybovat," říká Petr Taranda, který do léta 2014 působil na finančním ředitelství jako šéf odboru vymáhání.

Nedoplatek na dani totiž nelze vymáhat po šesti letech od splatnosti daně. Díky některým výjimkám v daňovém řádu se ovšem tato lhůta může prodloužit až na 20 a více let.

V loňském roce finanční úřady vymohly 13,6 miliardy korun. To je skoro 37 procent z vymáhaných více než 37 miliard. V roce 2016 byly dle statistiky finanční správy úspěšné z 30 procent, dříve se poměr vymožených nedoplatků k vymáhaným pohyboval v rozmezí 7 až 13 procent. "Začínají se kladně projevovat důsledky koncepce vymáhání nedoplatků přijaté koncem roku 2016," podotýká Vaidišová.

Vymožení více peněz od dlužníků není ovšem jenom zásluhou příslušných berních úředníků, kteří nejčastěji zabavují prostředky na účtech dotyčných hříšníků nebo přistupují k jiné formě daňové exekuce. Suma peněz získaných samotnou exekuční činností správců daně se v dlouhodobém srovnání s předchozími lety totiž výrazněji nemění.

Stále více nedoplatků ale ubývá díky takzvané dobrovolné úhradě, kdy dlužník svůj rest napraví po telefonátu z finančního úřadu či upozornění e-mailem. Podle Tvrdíka se správci daně s pomocí těchto méně invazivních prostředků snaží zajistit úhradu nejnižších nedoplatků. Ty ovšem představují jen minimální podíl na celkových nedoplatcích. Nejběžněji se pohybují v intervalu jednoho až 10 milionů korun. Více než sto milionů dluží na daních 19 provinilců.

"V roce 2017 činily dobrovolné úhrady před provedením vymáhacího úkonu 8,3 miliardy korun. Celkem, tedy i po jeho zahájení, to bylo devět miliard," vyčíslila mluvčí finanční správy. Dobrovolné úhrady začaly stoupat po roce 2014, předtím byly zhruba poloviční.

"Představa, že v podstatě při stálé struktuře daňových dlužníků vyberu každý rok třeba jen na telefonickou upomínku skoro devět miliard korun, je jistě lákavá, ale obávám se, že už méně reálná. Největší provinilce to nedojme a ti zapomnětliví, kteří opožděně po telefonátu z berňáku doplatí dlužnou daň za rekreační chatku, nebudou představovat v souhrnu sumu skoro devíti miliard," říká z pohledu svých zkušeností Taranda. Předpokládá, že tento postup, pokud by měl být univerzálním všelékem na neduhy zvané nedoplatky, by určitě začali masově využívat i soudní exekutoři.

Největší objem nedoplatků eviduje Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Nejčastěji se vyskytují u daně z přidané hodnoty. Ke konci loňského roku představovaly nedoplatky za DPH téměř 26 miliard, což je zhruba 70 procent z celkově neuhrazených daní.

Přestože pracovníků ve finanční správě rychle přibývá, počet těch, kteří vymáhají nedoplatky, naopak klesá. Před pěti lety jich bylo 1216, vloni o 125 méně.

"Důvodem je přirozená fluktuace. Lidé odcházejí do důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Příčinou je i neobsazenost systemizovaných míst," vysvětluje Vaidišová.

Nejvyšší kontrolní úřad přitom po kontrole správy nedoplatků v roce 2013 označil za problém nedostatek pracovních sil na úseku vymáhání, což potvrzuje i Taranda. Na jednoho pracovníka připadá v průměru 600 dlužníků. V některých částech Prahy jich byl téměř trojnásobek a k výraznějšímu zlepšení nedošlo ani po třech letech.

