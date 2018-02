Objem prodaného piva jedné z největších pivovarnických skupin v Česku Pivovarů Lobkowicz Group (PLG) loni meziročně stoupl o 3,6 procenta zhruba na 726 000 hektolitrů. Letos firma, pod kterou spadá sedm regionálních pivovarů, očekává další růst. Společnost vlastněná čínskou CEFC to uvedla v úterý v tiskové zprávě. Hospodářské výsledky firma zatím nezveřejnila, předloni byla ve 106milionové ztrátě s čistým obratem 1,25 miliardy korun.

Skupinu tvoří pivovary v Protivíně, Uherském Brodě, Jihlavě, Hlinsku, Klášteře nad Jizerou, ve Vysokém Chlumci a v Černé Hoře. Mezi hlavní značky patří Lobkowicz, Rychtář, Klášter, Platan, Ježek, Černá Hora a Uherský Brod. Vlastníka skupiny, společnost Lapasan, ještě loni v květnu většinově ovládala CEFC, minoritní podíl v ní měl J&T Private Equity Group Limited. Valná hromada společnosti na konci května schválila převod minoritního podílu na CEFC. Nyní společnost uvádí, že je 100procentně vlastněná CEFC.

Loňský rok označuje skupina za zlomový, například kvůli personálním změnám, kdy se předsedkyní dozorčí rady stala viceprezidentka CEFC Group (Europe) Company Marcela Hrdá a generálním ředitelem skupiny Kamil Špendla. Hrdá však nastoupila již na podzim předloňského roku. "Změnami v managementu bylo možné nastartovat novou obchodní strategii, která vedla k zastavení propadů prodeje daných negativními okolnostmi let minulých, následnému růstu a upevnění pozice PLG na trhu," uvedla skupina v úterý. Podíl skupiny na stagnujícím až klesajícím trhu podle Českého svazu pivovarů a sladoven vzrostl loni v listopadu na 4,4 procenta z lednových 3,3 procenta, dodala.

"Z hlediska objemu prodaného piva byly v uplynulém roce nejsilnějšími značkami Černá Hora a Rychtář. Významně rostou prodeje i dalších značek skupiny. Značka Lobkowicz, vlajková loď PLG, zaznamenala v roce 2017 nárůst prodejů v obchodech o 45 procent," uvedla firma.

Export piva skupiny se mírně snížil na necelých 114 000 hl. Podle skupiny se ale export dostal po propadu v závěru roku 2016 skoro na hodnoty začátku předloňského roku. "Významným momentem bylo zahájení spolupráce s řetězci v rámci visegrádského regionu. Značka Lobkowicz je nově od podzimu loňského roku k dostání ve velkých prodejních sítích nejen v Čechách a na Slovensku, ale také v Maďarsku a Polsku," uvedla Hrdá.

Firma založila dceřinou společnost Pivovary Lobkowicz Slovakia, meziročně prodeje na Slovensku vzrostly o 108 procent. Vyvážela hlavně do Německa a do Itálie, nejvíc rostl vývoz do Moldávie. Do budoucna firma počítá s větším vývozem do Číny.

Český výstav pivovarů pro tuzemský trh se loni za první tři čtvrtletí snížil meziročně o 1,2 procenta, uvedl již dříve svaz.

