Projekt firmy GE Aviation, který má z Česka udělat jednoho z předních výrobců leteckých motorů na světě, se dostal do své další fáze. Americká společnost v úterý podepsala dohodu s pražským ČVUT, která škole umožní, aby se podílela na vývoji nových turbovrtulových motorů GE.

"Škole předáme know-how pro výrobu našich turbovrtulových motorů. Takto intenzivní spolupráci jsme dosud s žádnou jinou světovou univerzitou nenavázali," říká programový ředitel v českém GE Aviation Milan Šlapák.

"Je to skvělý projekt, který propojuje vysoké školství s průmyslem. Spolupráce přinese rozvoj letectví a kosmických technologií a dojde i k propojení s postupy Průmyslu 4.0," uvádí premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), který se podpisu dohody zúčastnil spolu s americkým velvyslancem Stephenem Kingem.

Na ČVUT budou předcházet poruchám motorů

Studentům a výzkumníkům Fakulty strojní ČVUT GE poskytne data, která jim pomohou při jejich leteckém výzkumu. Výstupem by pak měla být metodika na průběžné monitorování používaných leteckých motorů, díky níž bude možné s předstihem určit, kdy bude nutný jejich servis nebo oprava.

"Máme možnost provázat prvotřídní průmyslovou expertizu s naší univerzitní bází a vytvořit skutečně konkurenceschopné dovednosti. Díky smlouvě s GE se můžeme dostat mezi nejelitnější technické univerzity na světě. Celá tato spolupráce povede k dalšímu rozvoji leteckého průmyslu v České republice," uvádí děkan Fakulty strojní ČVUT Michael Valášek.

Jeho škola bude svůj letecký výzkum provádět v rámci nově založeného Centra pokročilých leteckých technologií, na jehož provoz už ČVUT spolu s brněnským VUT získalo koncem loňského prosince evropskou dotaci ve výši jedné miliardy korun.

"V rámci tohoto dotačního projektu bude pořízena část nových leteckých a pozemních zkušeben. První z nich už vznikla v pražských Letňanech a již v ní probíhá testování motorů. Další prostředky ve výši jedné miliardy korun bychom chtěli získat na rozvoj našich studijních programů," řekl HN Valášek, který předpokládá, že škola bude výhledově schopná pro GE vychovávat až 50 leteckých specialistů ročně.

Americká firma chce v Česku do čtyř let vyrábět až 400 leteckých motorů ročně, které se budou montovat do privátních letounů značky Cessna. Investice GE do nové letecké výroby směřuje kromě tuzemska také do Polska a Itálie a celkem dosáhne téměř 10 miliard korun. "Na Česko připadá přes 30 procent z této sumy. Bude tu probíhat vývoj a bude zde také sídlo celého projektu," vysvětluje manažer Šlapák, který dodává, že jeho společnost už loni investovala asi čtvrtinu ze zmíněné částky.

Hledání pozemků pro novou továrnu vázne

Volba Česka ale nebyla úplně bezproblémová. Hned zkraje roku 2016 se o státní podporu přela Sobotkova vláda. Tehdejší ministr financí Babiš odmítal projekt podpořit dvěma miliardami korun a žádal GE o větší garance, že závod skutečně postaví.

Nyní je ale podle Babiše zajištěno, že firma v Česku zůstane dlouhodobě. GE ostatně předpokládá, že v zemi bude své motory vyrábět a servisovat nejméně 20 let, a českým dodavatelům navíc na zakázkách slibuje téměř 2,4 miliardy korun ročně.

Podle americké firmy jde příprava na novou výrobu podle plánu. Na přelomu loňského a letošního roku GE dokončilo pozemní zkoušky svého turbovrtulového motoru a na sklonku loňska také vytipovalo první tuzemské dodavatele.

Zatím ale vázne výběr místa pro novou továrnu firmy, v níž by mělo letecké motory vyrábět a vyvíjet 500 lidí. Závod má stát ve Středočeském kraji a společnost chtěla mít konkrétní místo vybráno do konce loňského roku. K tomu ovšem nedošlo. Podle zdrojů HN, které si nepřály být jmenovány, nastal problém s výkupem vytipovaných pozemků.

GE ani vládní agentura CzechInvest, jež má výběr pozemků na starosti, takovou informaci nechtějí blíže komentovat. "Možných lokalit je několik a firma mezi nimi stále vybírá," řekla HN v lednu mluvčí CzechInvestu Petra Menclová. Podle manažera Šlapáka GE stále počítá s tím, že se výroba v nové továrně rozběhne podle původního plánu v roce 2022.

Související