Mohutné podvozky pro nové mobilní odpaliště vesmírných raket Ariane 6 v kosmodromu ve Francouzské Guyaně vyrábí strojírensko-metalurgická společnost Unex z Uničova na Olomoucku. Zakázka je na 16 sad podvozků a spojovacích prvků, celkem jde o dodávku zhruba 810 tun ocelových konstrukcí, informoval ředitel produktové skupiny těžké strojírenství společnosti Unex Michal Kemler. Hodnota kontraktu nebyla zveřejněna.

Unex podle Kemlera uspěl v několikastupňovém výběrovém řízení. "Šlo o jedno z nejnáročnějších výběrových řízení, která jsme kdy v Unexu absolvovali. Úspěch nás těší o to více, že hodnoticím kritériem nebyla pouze cena, ale především celková kvalita," uvedl Kemler. Unexu v tendru na dodávku podvozků pro mobilní odpaliště raket Ariane 6 pomohly jeho reference. Uničovský podnik totiž vyrábí podvozky pro kolesová a lopatová rypadla, nakladače, zakladače a další těžkotonážní stroje. "Dodáváme těm nejnáročnějším zákazníkům z řad předních světových průmyslových korporací," podotkl Kemler.

Nadrozměrný náklad bude přepraven do přístavu a poté jej loď přes Atlantský oceán dopraví do kosmodromu Evropské vesmírné agentury ve Francouzské Guyaně, kde je už v plném proudu stavba nového mobilního odpaliště. Raketa Ariane 6 by se na oběžnou dráhu kolem Země měla poprvé vydat v roce 2020, kdy nahradí dosud používanou raketu Ariane 5.

Na výrobě hlavních částí rakety Ariane 6 se podílejí Španělé, Italové, Němci, Belgičané, Francouzi a několik dalších zemí. Další firmy a státy pracují na výstavbě nového odpaliště. Právě pro mobilní budovu odpaliště jsou určeny podvozkové sety, které Unex vyrábí pro partnerskou společnost Eiffage Métal.

V uničovském závodě Unexu se podvozkové sety pro odpalovací rampu Ariane 6 nejen vyrobí, ale také smontují včetně pohonů, elektrických komponentů a hydraulických rozvodů. Technici podvozky v Unexu zkušebně oživí, aby vyzkoušeli jejich funkčnost a pozdější snadnou aplikaci na montážním místě ve Francouzské Guyaně.

Strojírensko-metalurgická společnost Unex předloni zvýšila tržby meziročně o šest procent z 2,405 miliardy korun v roce 2015 na 2,56 miliardy. Ve finančních plánech na rok 2017 vedení Unexu očekávalo meziroční růst tržeb o deset procent.

Skupina Unex se specializuje na vývoj, výrobu, montáž a modernizace kolesových rypadel pro těžbu nerostných surovin. Vyrábí také velké svařované ocelové konstrukce. Většinu produkce vyváží do zahraničí. Ve třech závodech v Uničově, Olomouci a ve slovenské Snině skupina Unex zaměstnává zhruba 2000 lidí. Stoprocentním vlastníkem akciové společnosti Unex je firma Arcada Capital.

