V herním průmyslu se celosvětově protočí víc peněz, než utrží hollywoodská studia na lístcích do kin. V roce 2016 se tržby za hry přiblížily sto miliardám dolarů. Na tento obří trh v úterý vstoupí jedna z nejdražších českých her, která kdy byla vytvořena.

Titul zasazený do středověku – Kingdom Come: Deliverance – od studia Warhorse vypráví příběh o synovi kováře, jemuž žoldáci vyvraždili rodinu. Děj se odehrává na konci zlatého věku českého království po smrti Karla IV., pár let před husitskými válkami.

České herní zářezy Mafia

Nejznámější a nejúspěšnější česká hra vznikla pro vydavatele 2K ve studiu Illusion Softworks. Mafie se prodaly asi dva miliony kopií. Operation Flashpoint

První titul ze série realistických vojenských simulátorů od společnosti Bohemia Interactive. Právě realistické zpracování boje bylo důvodem, proč studio získalo i zakázky na vývoj simulátorů pro armády USA nebo NATO. Machinarium

Hra Machinarium získala miliony fanoušků díky kouzelným animacím, ručně kreslené grafice a vyprávění příběhu téměř beze slov. Obdržela řadu ocenění. Nový titul Chuchel připravuje společnost Amanita Design na březen. Dead Trigger 2

Českým vývojářům se daří i na mobilním trhu. Hitem je série Dead Trigger. Druhý díl zombie střílečky má jen na Androidu mezi 10 a 50 miliony stažení. Podobně je na tom i novější titul Unkilled a autoři ze studia Madfinger Games finišují s vývojem nové hry s názvem Shadowgun Legends.

Už teď Kingdom Come patří celosvětově mezi nejočekávanější tituly, které vyjdou v únoru. Na Steamu, globálně největším obchodu s digitálními kopiemi, je videohra v tuto chvíli na druhém místě v počtu prodaných kusů. Na stříbrnou příčku se dostala ve chvíli, kdy ještě ani nevyšla a v médiích se neobjevily žádné recenze.

Tak velký projekt navíc v Česku přes čtyři a půl roku nikdo ze země nevydupal. Posledním podobně rozsáhlým titulem z české produkce je vojenský simulátor Arma 3. Poté už vycházely pouze menší hry, které nemají rozpočet několik stovek milionů, jak naznačují svůj konečný účet vývojáři ze studia Warhorse. Přesnou částku utracenou za vývoj, která je několikanásobně vyšší než u rozpočtů běžných českých filmů, však studio nezveřejnilo.

"Kingdom Come představuje největší a pravděpodobně nejnákladnější herní projekt, který kdy v Česku vznikl. Produkčně se tak řadí mezi velké hry, které tu vznikají jen výjimečně a ani ve světovém měřítku nevychází tak velkých projektů mnoho," hodnotí hru předseda asociace České hry Pavel Barák, který pomáhá s rozvojem tuzemského herního průmyslu.

Úspěšný artikl

Titul vzbuzuje v Česku pozornost i díky známým vývojářům. Kreativní ředitel studia Warhorse Daniel Vávra je jedním z autorů nejúspěšnější české herní značky Mafia. Gangsterce s příběhem podobným bestselleru Kmotr od Maria Puza se podařilo položit základy hned třídílné série.

"Z pohledu Česka je to brané jako jeden z nejočekávanějších titulů. Takové vyjdou dva až tři za rok. Dá se předpokládat, že Kingdom Come bude prodejně úspěšný i ve světě. Vývojáři mají navíc docela dobrý odhad, kdy titul vydat, protože v únoru moc velkých značek hry nevydává," říká Martin Schovanec, manažer obchodu s hrami Xzone.

Zájem hráčů si vývojáři otestovali už v roce 2014, krátce po oznámení startu vývoje hry. Titul zpočátku pomohla financovat komunitní sbírka organizovaná na službě Kickstarter. Na tu přispělo přes 35 tisíc lidí a Warhorse vybralo v přepočtu 36,5 milionu korun. Velkou část peněz pak dodal hlavní investor Zdeněk Bakala (podnikatel vlastnící společnost Economia, která vydává i Hospodářské noviny – pozn. red.).

Úspěchů herního průmyslu si začíná pomalu všímat i stát. V Česku od 90. let vznikla řada titulů, které měly úspěch ve světě a získaly prestižní ceny.

Na začátku roku 2017 se se zástupci velkých herních studií setkal i tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek. Ten měl v minulé vládě na starosti vědu a výzkum. Bělobrádek řekl, že stát je ochotný herní průmysl podporovat, ale musí se definovat, co vývojáři potřebují.

"Videoherní průmysl je jednou z nejviditelnějších částí byznysu, která je schopná uspět v globální konkurenci," řekl HN Bělobrádek. Podle něj herní průmysl pomáhá i v rozvoji technologií. Například majitel herní společnosti Keen Software House Marek Rosa založil sesterskou společnost GoodAI Business. Ta se zabývá vývojem umělé inteligence. Hry také táhnou dopředu vývoj virtuální reality.

Nejednotný hlas

Velkou překážkou ve státní podpoře herního průmyslu je jeho roztříštěnost. "Podíl na tom má i herní scéna, jež se velmi těžko shodne na formě a cílech komunikace se státem," míní šéfredaktor herního časopisu Level Martin Bach. Teprve loni vznikla asociace České hry, která měla spojovat firmy a určit priority, jak tento typ průmyslu podpořit. Klíčový je podle ní důraz na školství. Asociace také chce, aby stát zjednodušil zaměstnávání odborníků a programátorů ze zahraničí. Nedostatek kvalitních lidí je u technologických firem jednou z největších překážek dalšího rozvoje.

Aktivní byla loni i agentura CzechTrade, která pomáhá českým firmám uspět v zahraničí. Na největším herním veletrhu v Evropě postavila poprvé v historii stánek, kde prezentovala domácí tvorbu. Německo, kde se akce Gamescom konala, je pro česká studia zajímavé. Obrat v herním průmyslu u našich západních sousedů by se měl do roku 2020 zdvojnásobit.



V Česku se také koná významná akce pro vývojáře her – Game Developers Session (GDS). "Patří k nejvýznamnějším akcím ve střední Evropě. V dnešní podobě už je plně respektovaná vývojáři z celého světa, kteří se jí aktivně účastní," popsal Pavel Barák z asociace České hry.

Herní průmysl se vyučuje i na vysokých školách. Od příštího roku přibude nový obor také na pražské FAMU, který by se měl zaměřit na herní design.

