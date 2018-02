Výstavbu chybějícího úseku dálnice D4 mezi Pískem a Příbramí kompletně zaplatí soukromá společnost. Stát jí následně bude platit za bezchybný provoz. V pondělí ministerstvo dopravy představilo firmám, které spolupráci na prvním dálničním PPP projektu (partnerství veřejného a soukromého sektoru) zvažují, parametry připravovaného zadávacího řízení a současně také časový harmonogram.

"PPP projekt dálnice D4 má mou plnou podporu a také podporu vlády," prohlásil ministr dopravy Dan Ťok (ANO) na konferenci, které se v pondělí zúčastnilo zhruba 150 byznysmenů.

Stavba chybějící části úseku D4 o délce 32 kilometrů by mohla odstartovat do dvou let. V současnosti Ředitelství silnic a dálnic čeká na nové stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Podle odhadů by mohlo být vyřízení v říjnu letošního roku. Stavební povolení by podle ministerstva dopravy mohlo být vydáno v druhé polovině roku 2019.

Další postup bude záležet mimo jiné na tom, zda se státu podaří vykoupit všechny potřebné pozemky. V současné době jich má stát vykoupeno zhruba 90 procent. Množství však v tomto případě nehraje roli. Výstavbu může zabrzdit i jeden vlastník, který nechce přijmout kompenzaci od státu. Takové spory dnes ministerstvo dopravy registruje takřka na všech plánovaných dálničních stavbách.

Co je PPP? Zkratka pochází z anglického Public-Private Partnership, česky spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Jde o projekty, kdy firmy vkládají prostředky do oblastí, které normálně financuje stát. Mohou například postavit nemocnice či silnice, které pak provozují a státu pronajímají. V Česku chystané projekty PPP končily neúspěchem a nakonec se žádný nerealizoval. Šlo například o stavbu PPP D47 (dnes D1) na Ostravsku či Ústřední vojenskou nemocnici.

Ministerstvo předpokládá, že by celková investice do výstavby a následného provozování dálnice soukromou firmou měla dosáhnout 24,9 miliardy korun. Stát bude soukromé společnosti, jakožto koncesionáři, platit za bezchybný provoz na daném úseku po sjednanou dobu. Pravděpodobně půjde o 25 let. Následně stát převezme dálnici do svých rukou. Hlavním kritériem pro výběr partnera má být právě co nejnižší poplatek koncesionáři.

Dálnice D4 má být prvním a testovacím PPP projektem. Do budoucna by jich mělo v Česku přibýt. Důvodem je očekávaný konec dotační politiky Evropské unie. "V horizontu tří až šesti let se výrazně omezí evropské prostředky na výstavbu dálnic. Musíme se proto připravit na jiné modely financování, jako je právě PPP. Do budoucna bychom tímto způsobem rádi stavěli tam, kde máme ucelený úsek dálnice v délce aspoň 30 kilometrů a získáme platné územní rozhodnutí," řekl již před časem Ťok. V úvahu podle něj přichází například dálnice D7 z Prahy do Chomutova, dostavba dálnice D6 z Prahy na Karlovy Vary a dál na Cheb či D35 z Liberce do Lipníka nad Bečvou.

Ministerstvo dopravy spolu se Státním fondem dopravní infrastruktury si koncem loňského roku vybralo poradce pro PPP projekt dálnice D4. Smlouvu uzavřelo se sdružením společností White & Case, Česká spořitelna a Obermeyer Helika, které státu pomohou s přípravou projektu a výběrem koncesionáře.

Stavbu dálnice ze soukromých peněz posvětila vláda v lednu 2017. Tehdejší kabinet původně počítal s tím, že by stavební práce mohly odstartovat ještě v polovině roku 2018. Ministerstvo dopravy chce výběr koncesionáře zahájit ještě letos. Do finále by se měly dostat čtyři společnosti, se kterými chce následně ministerstvo spolu s poradci vést dialog. Následně vybere vítěze. Ten bude kromě nově postavených úseků o délce 36 kilometrů spravovat také úseky o délce 16 kilometrů u Příbrami a Písku, které postavil stát.

Související