Podobně jako filmový Hollywood má své očekávané hity, velké projekty vychází i v herním průmyslu. Nyní po letech české studio Warhorse vydá titul Kingdom Come: Deliverance, který rozpočtem desítek milionů i ambicemi splňuje parametry světového herního "trháku". Navíc na něm pracují autoři legendární gangsterky Mafia. Ta se stala jednou z nejúspěšnějších tuzemských her a studiu zajistila světový věhlas.

Už více než čtyři roky tak drahá a velká hra z české produkce nevzešla. Titul pracuje s rozlehlým otevřeným světem, který je vymodelovaný podle historických reálií a odehrává se v období středověkých husitských válek. Hráči se zhostí role syna kováře, jemuž žoldáci zabili rodinu.

"Kingdom Come představuje největší a pravděpodobně nejnákladnější herní projekt, který kdy v České republice vznikl. Produkčně se tak řadí mezi velké hry, které tu vznikají jen výjimečně, a i ve světovém měřítku nevychází takto velkých projektů mnoho," hodnotí hru předseda asociace České hry Pavel Barák.

Hra podle něj zaujme tuzemské hráče také díky jejímu zasazení do české historie a v neposlední řadě jsou čeští hráči natěšeni na vše, pod čím je podepsán kreativní ředitel studia Warhorse Daniel Vávra. "V minulosti stál za tituly Mafia 1 a 2, stále považované za nejúspěšnější hry, co tu vznikly," doplnil Barák.

Na celosvětově působících obchodech, kde se distribuují hry digitálně se už před svým vydáním řadí Kingdome Come mezi tituly, o něž je největší zájem. Na Steamu, který je z nich největší, je globálně mezi třemi nejprodávanějšími.

Zájem potvrzují i největší české obchody prodávající hry. "Kingdome Come je v Česku nejočekávanější hrou prvního kvartálu roku. Vyprodaný zatím není, ale to se může změnit už první týdny po vydání," řekl manažer obchodu Xzone Martin Schovanec.

Další e-shopy Alza, JRC i CZC hlásí každý kolem tisíce předobjednaných kopií. Nejčastěji pro platformu PlayStation 4 a stolní počítače. "Zájem ze strany zákazníků velmi podobný jako v případě velkých herních titulů od tradičních světových vydavatelství," upřesňuje šéf PR obchodu CZC Martin Rippl. Speciální edice s bonusy a v hezčím obalu se v obchodech staly nedostatkovým zbožím.

Hra Kingdom Come na sebe upozornila už svou kampaní na crowdfundingové platformě KickStarter. Tam mohou lidé za různé bonusy pomoci s financováním vývoje. Čeští vývojáři tak vybrali kolem 35 milionů korun a patří mezi nejúspěšnější herní projekty financované komunitou vůbec. Tím chtěli investorům dokázat, že je o titul s realistickými středověkými souboji bez kouzel a draků zájem.

"V titulu se pojí vše, co mají herní fanoušci v Česku rádi. Tady měli vždy slabost pro graficky pokročilé hry, které kladou velký důraz na realističnost a uvěřitelnost herního světa. A v tomto případě je ještě vše okořeněno tím, že jde o hru z naší historie," míní šéfredaktor herního časopisu Level Martin Bach.

To potvrzuje i šéf rubriky Tech Hospodářských novin Otakar Schön: "V Česku, ale i v Německu je o Kingdom Come zájem díky zasazení hry do reálného středověku. Evropská historie není zrovna časté herní téma a v kombinaci s žánrem her na hrdiny už vůbec ne. Zatímco levicoví Američané žasnou nad tím, že v moderní hře není ani jeden černoch a ani jeden drak, pro nás jde o možnost ponořit se do známého a lákavého prostředí."

Kvůli obrovskému zájmu fanoušků hry chystají některé obchody speciální akce a autogramiády. V prodejně JRC na Chodově i v Alze bude v den vydání přítomný kreativní ředitel studia Daniel Vávra. "Bude podepisovat krabice s titulem, plakáty, nebo speciální kartičky. Přítomní budou také rytíři, se kterými se budou moct zájemci vyfotit," řekl mluvčí obchodu s počítačovými hrami JRC Barbara Hacsi. Alza láká i na známé youtubery a celebrity z herní komunity.

Podobnou oslavu při vydání hry zažili například v sousedním Polsku v roce 2015. Tehdy tamní herní studio vydalo úspěšný titul Zaklínač 3. Ten jen na motivy série knih od polského autora Andrzeje Sapkowského.

Počítačové hry se v tuzemsku začaly dostávat i do pozornosti politiků. Bývalý vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) se se zástupci herních firem několikrát setkal a vyzval je, aby definovali požadavky, jak jim stát může pomoci. Nově se otevře na FAMU také herní obor, který se přímo zabývá tvorbou a designem her.

