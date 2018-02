Fabia je celosvětově druhým nejprodávanějším modelem značky Škoda. Aktuální třetí generace přišla na trh v roce 2014, nyní prochází faceliftem. Škoda zveřejnila první fotografie, naživo se model představí na ženevském autosalonu, který se koná v březnu. Prodej novinky se rozběhne ve druhé polovině letošního roku.

Facelift Fabie je zvenčí drobný, vůz má poupravenou příď i záď, nové přední LED světlomety i diodové zadní skupinové svítilny. "Na novém vzhledu jsme pracovali zhruba deset měsíců," řekl koordinátor exteriérového designu Fabie Jiří Hadaščok.

Rozšířila se nabídka bezpečnostních asistentů. Fabia dostane prvky, jako jsou hlídání mrtvých úhlů a asistent přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly. Příplatková navigace umí propočítat trasu s ohledem na dopravní situaci v reálném čase.

Ta nejzásadnější změna se ale odehrála v ceníku, respektive ve skladbě motorizací. Fabia už se nenabídne s naftovým motorem 1.4 TDI, pohánět ji budou výhradně benzinové tříválce o objemu 1,0 litru.

Škoda Auto se k tomuto kroku rozhodla, protože o diesel údajně nebyl velký zájem. A to ani v Česku, ani v Evropě. "V České republice, stejně jako v Německu a Polsku, se prodeje dieselových motorů pohybují do 10 procent ze všech prodaných Fabií. Ve Velké Británii se nachází na úrovni pěti procent," říká PR manažer automobilky Vítězslav Pelc.

Kdyby se v Česku zohledňoval zájem pouze soukromé klientely, bylo by číslo maximálně v řádu procent. Naftovou Fabii si totiž pořizovaly především firmy. A třeba ve Švédsku je zájem o naftovou Fabii mizivý, na severu se jich prodalo zhruba jedno procento, stejně jako ve Slovinsku, kde jsou modely Škoda velmi oblíbené.

U Fabie se do budoucna zřejmě počítá se zástavbou pohonu na CNG. "Intenzivně se pracuje na konvenčních druzích pohonu, jako je například stlačený zemní plyn, který se vedle hybridních a čistě elektrických vozů postupně objeví jako jedna z vhodných alternativ k dieselovým agregátům," dodává Pelc.

Diesel neskončil jen u Fabie, podle vyjádření Škody o něj přijde i model Rapid, který se aktuálně nabízí se čtyřválcem 1.6 TDI. Problémem je i fakt, že aby dieselové agregáty splňovaly zpřísňující se emisní normy, musely by být osazeny finančně nákladnými technologiemi a to by je pak prodražilo. Podle Pelce je ale navyšování ceny pro zákazníky, kteří uvažují o Fabii nebo Rapidu, neakceptovatelné.

Proto se Škoda Auto rozhodla diesely pro nižší automobilové třídy nenabízet, v ceníku aut kategorie od Octavie výše a modelů SUV ale nadále zůstanou.

Související