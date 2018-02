Top chart

Českou TV Nova už nechce, ale v případě stejnojmenné bulharské televize je to jinak. Investiční společnost PPF má podle bulharského deníku Kapital v úmyslu koupit tamní televizní stanici Nova. Tu prodává švédský mediální koncern Modern Times Group. MTG by za svou bulharskou Novu mohla podle odhadů získat více než 100 milionů eur.

Norský operátor Telenor dostal nabídku na odkoupení jeho mobilních byznysů v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku. Firma tají, od koho nabídka přišla, ale přiznala, že ji bude v tomto čtvrtletí posuzovat. Podle Lidových novin má i v tomto případě zájem také PPF. Ta všechny spekulace médií odmítla komentovat.

Obě výše uvedené aktivity by ovšem mohly být novou výzvou pro manažery Tomáše Budníka a Martina Štefunka, kteří nedávno nečekaně odešli z vedení operátora O2. Vazby na PPF, která je většinovým vlastníkem O2, nicméně ani poté nepřetrhali.

Nedávné propady na akciových trzích mohly u některých investorů vzbudit dojem, že se blíží konec světa. Nic takového se však zatím nekoná. Koneckonců od března 2009 bylo takových poklesů mnoho, jak dokazuje následující tabulka od americké společnosti Pension Partners.

Zdroj: Pension Partners

Portfolio manažer fondu Top Stocks Ján Hájek neváhá hledat investiční inspiraci na lékařských konferencích. „Jsem tam tři dny zavřený od rána do večera a poslouchám doktory. Je to sice náročné, ale z té konference pak žiji dalších několik měsíců,“ uvedl během nedávného setkání v mediálním domě Economia.

Zdroj: Economia

Síla značek Musk, Branson a Jobs

Charismatičtí podnikatelé Elon Musk a sir Richard Branson jsou víc než jen tvářemi svých společností. Mohly by firmy jako SpaceX či Tesla existovat bez Muska? A je možné si představit Virgin Group bez Bransona?

V minulosti se do podobně silných propojení firem a jejich otců zakladatelů dostaly i jiné společnosti. Příkladem je Apple a Steve Jobs. Ten byl z vedení své firmy nejdříve vyštván, aby se po letech do skomírajícího počítačového podniku vrátil a spustil jeho přerod v nejhodnotnějšího výrobce smartphonů na světě. Přestože je Jobs už téměř sedm let po smrti, Apple a iPhone stále září.

Tento test Bransonovy a Muskovy firmy teprve čeká. Jedním z měřítek jejich úspěchu bude ale ziskovost. V tomto ohledu hraje Apple zcela jinou ligu. V posledních třech měsících loňského roku dosáhl čistého zisku 20 miliard dolarů a hotovostní rezervy zvýšil na neuvěřitelných 285 miliard dolarů.

Společnosti spadající do Bransonova holdingu Virgin, jehož akcie nejsou veřejně obchodované, jsou podle dostupných informací sice také ziskové, ale nikoli v míře srovnatelné s Applem. V případě podniků, za kterými stojí Musk, je to ale mnohem horší. Od dob úspěšného prodeje zprostředkovateli on-line plateb PayPal za půldruhé miliardy dolarů Muskovy další firmy zatím příliš nevydělávají. Žijí z úvěrů a víry spoluinvestorů, že se jim jejich peníze jednou se ziskem vrátí.

Příkladem je Tesla, kterou Musk řídí. V posledním čtvrtletí loňského roku prohloubil tento výrobce elektromobilů svou ztrátu meziročně téměř pětinásobně na rekordních 675 milionů dolarů. Tesla se stále potýká s nedostatečně rychlým nástupem výroby svého klíčového vozu Model 3. Ten je jejím cenově nejdostupnějším výrobkem, jeho úspěch ale mohou ohrozit konkurenční elektromobily, jež na trh nyní chystají vrhnout klasické automobilky. Na finančních problémech Tesly nezměnil nic ani úspěšný premiérový start rakety Falcon Heavy společnosti SpaceX, která do vesmíru vynesla kabriolet Tesla.

Zdroj: Reuters

Vesmírné prvenství Muskovy Tesly ovšem ztráta už neohrozí. Byť se tento vtipný tweet, podle kterého se do vesmíru dostal výrobek s logem Tesla už před mnoha lety v rukou Vladimíra Remka, snaží dokázat opak. Na rozdíl od fotografie kabrioletu Tesla ve Vesmíru jde totiž o fotomontáž.

Zdroj: Twitter

Kdo hodně investuje do start-upů

Telekomunikační operátor O2 v uplynulých dvou letech investoval desítky milionů korun do devíti mladých firem. Několik z nich spojuje zaměření na vývoj technologií, jejichž cílem je pomoci obchodníkům v on-line i off-line prostředí lépe pečovat o jejich zákazníky. Logika je prostá. Spokojený zákazník utratí více peněz. A o útratách v obchodech ví O2 hodně. Operátor je totiž čilý na trhu pokladních zařízení pro elektronickou evidenci tržeb.

Odtud je pouze krůček k propojení věrnostních programů pro klienty s jejich platebními kartami (start-up Dateio), zprostředkování on-line komunikace se zákazníky (společnost Mluvii) či analýze pohybu lidí v obchodě mezi regály (společnost Pygmalios).

Co láká

O kostely a pekárny je zájem. V případě řetězce Antonínovo pekařství, za kterým stojí majitel sítě hračkářství Albi, jde konkrétně o pekárny poblíž chrámů. „Také je pro nás docela symbolický kostel, vždy jsme v jeho blízkosti,“ uvedl v rozhovoru pro HN Antonín Kokeš a dodal, že letos chystá otevřít nová pekařství v sousedství kostela v pražských čtvrtích Dejvice a Smíchov. Jako milovník deskových společenských her by tak mohl připravit simulovanou pátračku po nejvhodnějších místech pro budoucí pobočky Antonínova pekařství v dohledu kostelů.

Případně by se mohl spojit s architektem Markem Štěpánem. Ten se věnuje navrhování kostelních staveb. Před Vánocemi zařadil kanadský architektonický časopis Azure Štěpánem navržený kostel svatého Václava v Sazovicích na Zlínsku mezi deset nejlepších staveb na světě. „Beru to jako znamení, dárek od Ježíška. Prozřetelnost, která mě k něčemu zavazuje,“ řekl HN architekt. Jeho ateliér se kromě sakrální architektury věnuje také projektování modulových dřevěných domků pod značkou Freedomek či úspěšným přestavbám vesnických budov, včetně Café Fara v Klentnici na Pálavě.

Zdroj: Best of Reality 2017

Co lákat má

S chystaným rozšířením výroby za 600 milionů korun ve státem vlastněném pivovaru Budvar by měl jít ruku v ruce projekt uvedení části akcií této společnosti na burzu. Ať mají z úspěchu českobudějovické i celonárodní chlouby užitek kromě milovníků piva a strážců státní kasy také drobní domácí investoři. Už loni po příchodu akcií Budvaru a jiných státních firem na pražský parket volal šéf pražské burzy Petr Koblic.

Kdo prohrává

Pavol Krúpa dostal od České národní banky vysvědčení, které si za rámeček jistě nedá. Na sklonku loňského roku se slovenský finančník rozhodl stát členem představenstva samosprávného investičního fondu Arca Capital CEE, který spadá do jím založené investiční skupiny Arca Capital. Kandidáty ucházející se o vedení fondů, jako je Arca Capital CEE, ale musí nejdříve schválit ČNB, která dohlíží na domácí kapitálový trh. Podle centrální banky ovšem Krúpa nepožívá dostatečné důvěryhodnosti, aby mohl ve vedení fondu působit. Banka Krúpovi vyčítá starší správní delikty jím řízených firem a zatajování informací. Pro HN Krúpa uvedl, že si je některých nedostatků z minulosti vědom, nepovažuje je ale za tak závažné, aby byly nyní důvodem zamítnutí jeho žádosti.

Kdo vyhrává

Nízkorozpočtové olympijské hry jsou v kurzu. Dokazují to odhady nákladů na dnes začínající zimní olympiádu v jihokorejském Pchjongčchangu. Její rozpočet ve výši 13 miliard amerických dolarů je takřka čtyřikrát nižší než měly předchozí ZOH v ruském Soči v roce 2014.

Mimo byznys

Zásadní postava Skupiny 42, zástupce „poetického civilismu“, malíř, grafik a ilustrátor Kamil Lhoták má v Obecním domě výstavu Retrospektiva. K vidění je na ní 120 olejomaleb, z toho 19 nikdy nevystavených. Přehlídku, která potrvá do dubna, organizátoři připravovali rok a je podle nich největším výběrem autorových prací v historii.

