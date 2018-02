Evropské akcie se ve čtvrtek vrátily k poklesu, panevropský index STOXX 600 odepsal 1,60 procenta a obchodování uzavřel na hodnotě 374,04 bodu. Výrazně oslabují také akcie ve Spojených státech.

"Oživení nevydrželo," uvedl analytik Mikael Jaccoby z makléřské společnosti Oddo. Ve středu si index STOXX 600 připsal zhruba dvě procenta po předchozích sedmi poklesech za sebou.

Hlavní index německých akcií DAX ve čtvrtek odepsal 2,62 procenta na 12 260,29 bodu. K poklesu výrazně přispěly akcie automobilového koncernu Volkswagen a chemické společnosti BASF.

Hlavní index pařížské burzy CAC 40 klesl o 1,98 procenta na 5151,68 bodu. Poklesu přitom nezabránil ani téměř dvouprocentní růst akcií francouzské banky Société Générale, jejíž čtvrtletní zisk překonal očekávání analytiků.

Překvapivě příznivé čtvrtletní výsledky vykázala rovněž italská banka UniCredit, jejíž akcie si připsaly 2,1 procenta. Index milánské burzy FTSE MIB nicméně o 2,26 procenta na 22 466,60 bodu.

Dow Jonesův index, který sleduje vývoj třiceti předních akciových titulů v USA, kolem 19:00 SEČ ztrácel asi 2,5 procenta na 24 275 bodů. Investory nadále znepokojují rostoucí výnosy dluhopisů a vyšší inflace.

