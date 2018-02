Sázková společnost Sazka Group by mohla v brzké době získat další akcie rakouské loterijní firmy Casinos Austria. Na 26. února je totiž svolána mimořádná valná hromada akcionářů Casinos Austria, která by měla schválit převod podílu společnosti Schelhammer & Schattera na Sazku, uvedla ve čtvrtek agentura APA. Schelhammer & Schattera patří do bankovní skupiny Grawe a v Casinos Austria má pod kontrolou celkově přes devět procent akcií. Sazka je s 34procentním podílem největším akcionářem Casinos Austria.

Schelhammer & Schattera vlastní přes pět procent akcií Casinos Austria přímo a zbytek prostřednictvím podílu ve firmě Medial. Té patří 38 procent akcií Casinos Austria. Téměř 89 procent Medialu vlastní holding CAME, jenž patří společnosti Sazka.

"Zbavíme se většiny svých podílů," sdělila agentuře APA bankovní skupina Grawe. Dodala nicméně, že převod akcií se neuskuteční v den mimořádné valné hromady Casinos Austria, protože bude zapotřebí získat ještě další povolení.

Druhým největším akcionářem Casinos Austria je stát s podílem 33 procent. Za ním následuje loterijní společností Novomatic s podílem 17 procent. Sazka má na podíl firmy Novomatic předkupní právo, Novomatic však zatím prodej podílu neplánuje.

Firmu Sazka Group založily skupiny KKCG a EMMA Capital podnikatelů Karla Komárka a Jiřího Šmejce. Vložily do ní svá aktiva v oblasti loterií. KKCG má podíl 75 procent, EMMA čtvrtinu.

