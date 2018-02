Když se Československo k 1. lednu 1993 rozdělilo, chtěli politici na obou stranách hranic - hlavně premiéři Vladimír Mečiar a Václav Klaus - zmírnit emoce a udržet mezi oběma národy alespoň společnou měnu.

To ale naráželo na rozdílnost obou ekonomik. Slovensko bylo po kolapsu těžkého a vojenského průmyslu v hlubších hospodářských problémech. Veřejnost i firmy začaly sázet na to, že společná měna dlouho nevydrží a že je lepší mít koruny v českých bankách, protože když dojde na dělení, slovenská měna oproti české oslabí.

Tato sázka způsobila přesun peněz ze Slovenska do Česka a nakonec přivodila i konec projektu jednotné měny. Jedním z těch, kteří politikům měnovou unii rozmlouvali, byl i ekonom Pavel Kysilka, který v té době byl ve vedení české centrální banky. "Měnová unie je kandidát na největší ekonomický nesmysl v naší historii," vzpomíná dnes Kysilka na zvláštní měnový režim, který nakonec vydržel jen měsíc.

HN: Jak se to stalo, že jste byl vybrán, v té době velmi mladý, abyste vedl koordinační skupinu, která připravovala rozdělení československé měny?

Celé to zavánělo průšvihem a já jsem byl v té době nejmladším členem bankovní rady, tak proto to asi spadlo na mne. Ale souhlasil jsem, protože to byl velký projekt.

HN: Jak brzy se na české straně začala zvažovat i varianta, že se rozdělí i československá měna? Politici dlouho měnovou unii hájili...

Na alternativu rozdělení Československa jsme se začali připravovat někdy od poloviny roku a s tím i na rozdělení měny. Udržet společnou měnu byl v zásadě zoufalý pokus tehdejších premiérů Klause a Mečiara zmírnit šok z rozpadu, tedy čistě politické rozhodnutí. Ta měnová unie je kandidát na největší ekonomický nesmysl v naší historii. Byla to snaha udržet společnou měnu, kterou mají mít na starosti dvě oddělené centrální banky ve dvou rozdílných ekonomikách a které mezi sebou nemají žádnou koordinaci. Ani nad nimi není žádný společný orgán.

Pavel Kysilka (58) ◼ Český ekonom, původem z Boskovic. Od roku 2011 do 2015 byl generálním ředitelem České spořitelny. V současnosti se věnuje vlastním projektům, například vede 6D Academy, vzdělávací centrum které chce připravovat manažery na digitální dobu. ◼ Před listopadem 1989 Kysilka působil na Vysoké škole ekonomické a také v Ekonomickém ústavu Akademie věd, kde se setkávali budoucí architekti české transformace. Podepsal petici Několik vět, která v létě 1989 vyzývala k demokratizaci. ◼ V roce 1992 nastoupil do Státní banky československé jako náměstek generálního ředitele pro ČR. V bance byl zástupcem viceguvernéra. V následujícím roce byl prezidentem Havlem jmenován členem bankovní rady nově vzniklé České národní banky. V této pozici byl až do roku 1998. ◼ Právě v roli centrálního bankéře vedl přípravu rozdělení československé měny a takzvanou "měnovou odluku" od Slovenska. K té došlo v únoru 1993. Nové měny vycházely z předešlé v poměru 1 : 1, ale slovenská koruna rychle oslabila. České a slovenské bankovky se tehdy odlišily kolky. ◼ Na základě této zkušenosti pomáhal Kysilka v letech 1994 až 1997 jako expert Mezinárodního měnového fondu při přechodech na národní měny v pěti postsovětských zemích: v Moldavsku, Gruzii, Turkmenistánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu.

HN: Takže jste cítili dlouho dopředu, že měnová unie je neudržitelná…

Nejen že jsme to cítili. My jsme unii prostě vůbec nevěřili. Na pracovních poradách s vládou, méně už na veřejnosti, jsme ostře vystupovali proti tomuto nesmyslu. Ale politické ohledy převážily. Někteří politici byli také proti - například Jan Stráský tehdy řekl, že měnová unie nevydrží déle než do švestek, tedy do podzimu. Nakonec vydržela měsíc a osm dnů. Nedůvěra vůči společné měně uvnitř obou ekonomik byla tak obrovská, že ji pohřbily samy firmy a domácnosti. Na Slovensku během několika týdnů ledna 1993 začínaly chybět peníze.

Několikrát během ledna jsme měli vzrušené pracovní porady, jak s českou, tak se slovenskou reprezentací. Politici to nakonec pochopili a dostali jsme zelenou k tomu, udělat měnovou odluku.

HN: Jak byli s takovými přípravami daleko Slováci?

Slováci dělali to samé, potichu, my jsme o tom nevěděli. Když jsem přijel pak v lednu 1993 za Vladimírem Mečiarem, tak jsem s překvapením zjistil, že jsou velmi dobře připravení, protože už na tom taky řadu měsíců pracují.

HN: K metodě kolkování tedy dospěly obě strany nezávisle?

Vlastně ano, ani žádná lepší varianta nebyla. Frankování, tedy opatření bankovek razítkem, se dá snadno zfalšovat a na tisk nových bankovek jsme neměli čas. Na tisk a ražbu domácích bankovek došlo až postupně.

HN: Co bylo nejdůležitější pro zdar celé operace dělení měny?

Nejhorší věc u nás i na Slovensku bylo to, že lidé a firmy museli dostat do rukou platné bankovky a zároveň se zbavit starých. Tak aby peníze někde nechyběly. Jenže lepení kolků na bankovky je pracný manévr. Zároveň potřeba dopředu okolkovat bankovky taky znamená stahovat je z oběhu, protože je pak máte umrtvené v sejfech. Kolkováním předem se drsně sníží zásoba peněz v oběhu. Snad až 70 procent oběživa jsme takto stáhli a v období ledna začal hrozit kolaps peněžního oběhu - tedy že nebudou bankovky.

HN: Když jste začali s prvním kolkováním už někdy na podzim 1992, tak jste ale šli do velkého rizika. V té době stále nebylo jasné, jak to s měnovou unií dopadne...

Udělali jsme si první zásobu, a když jsme viděli, jak situace v lednu eskaluje, tak jsme spustili kolkování naplno. Pak už jsme věděli, že k odluce dojde. Také debaty s politiky začínaly být konstruktivnější. Šlo o to, udržet rychlost kolkování a načasovat odluku tak, aby nenastal kolaps peněžního oběhu. To bylo to nejhorší. Šli jsme do velkého rizika.

HN: Bylo nutné kolkování tajit?

Bylo to potřeba naprosto utajit. Dnes to zní podivně, ale dokonce jsme udělali dohodu s novináři, že tu informaci pustíme, až přijde čas. Když přiletěly kolky z kolumbijské Bogoty a svážely se do centrální banky, tak jsme zaměstnancům řekli, že je to zlato. Na zlato byli zvyklí, tak tomu nevěnovali pozornost.

Ale pak když už padlo politické rozhodnutí měny rozdělit, byla naopak potřeba velká publicita. Že nenastala panika, bylo taky výsledkem toho, že jsme každý večer byli v televizi a vysvětlovali jsme lidem znovu a znovu, že není čeho se obávat. Nálada byla pozitivní a média nám tehdy hodně pomohla, sehrála až takovou státotvornou roli.

HN: Výměna banko vek za okolkované kusy byla logisticky náročná a v minulosti jste to popsal jako "docela drama". V čem spočívalo ono drama?

My jsme v tom období v podstatě spali v ČNB, stejně tak jako policie a URNA (Útvar rychlého nasazení, pozn. red.). Šlo o převozy obrovských hodnot, museli jsme i navýšit bezpečnostní limity. Ale největší otazník byl, jestli budou stačit okolkované peníze a jak lidé budou k výměně chodit. Jestli nebudou obrovské fronty a lidé naštvaní. Jestli vůbec budeme stačit kolkovat to, co nám lidé během těch čtyř dnů budou nosit, a zda to zvládneme těm davům zase vozit nazpět.

HN: Proč byla pro tisk 160 milionů kolků vybraná Kolumbie? Kvůli utajení?

Ani ne. Šlo o to, že jsme vybrali renomovaného dodavatele - to byla společnost De La Rue. A pak šlo jen o to, kde mají volné kapacity. A těch kapacit v 90. letech obecně bylo velmi málo, rozpadal se tehdy snad celý svět a spousta států přecházelo na vlastní měny. Státy si dokonce budovaly vlastní kapacity, včetně nás. O mincovnu jsme rozdělením přišli a museli jsme si ji vybudovat v Jablonci nad Nisou. A Státní tiskárna cenin v té době také odvedla velmi dobrou práci.

HN: Co se vám z té doby vybaví jako nejdramatičtější momenty?

Nejdůležitější bylo přesvědčit politiky, aby dali zelenou měnové odluce. To byl největší problém. Když se to nakonec povedlo, tak mi spadl kámen ze srdce. Druhá věc byla najít se Slováky termín, abychom to stihli. Třetí věc byla zajistit transporty peněz, aby vše běželo plynule a lidé neměli žádnou újmu. Aby nebyly fronty, nedostatek okolkovaných bankovek a panika. To se třeba potom v jiných zemích - v zóně rublu - často nepodařilo, tam byly někdy paniky obrovské.

HN: Udělali jste nějaké chyby?

Zdá se mi, že ne, že jsme měli štěstí. Často jsme museli jednat jen na základě citu a intuice. Zkušenost s tím nebyla. Shodou všech těchto okolností se to podařilo udělat naprosto bezproblémově a hladce.

