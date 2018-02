Přesně před čtvrt stoletím - v noci na 8. února 1993 - proběhlo rozdělení dosavadní společné měny Čechů a Slováků. Vzniku dnešní koruny předcházely logistické manévry, včetně lepení 160 milionů kolků dovezených v utajení z kolumbijské Bogoty. Nové bankovky a mince se pak narychlo vyráběly v továrnách od Hamburku až po kanadský Winnipeg.

Než samostatná měna vstoupila v platnost, měli lidé čtyři únorové dny na výměnu papírových platidel. Mohli donést na pobočky České spořitelny a České pošty bankovky v hodnotě 100, 500 a 1000 korun československých (Kčs) a vyměnit je za prakticky stejné, jen opatřené kolkem samostatné České republiky. Operaci zajišťovalo 40 tisíc lidí, včetně zaměstnanců Komerční banky, kde probíhalo hlavní kolkování. Akce také znamenala manévry pro policii, útvar rychlého nasazení (URNA) i armádu. Ozbrojenci hlídali převozy stovek tun bankovek v obrněných vozech po celé republice.

"Připravovalo se to spěšně a bylo to docela drama. My jsme v podstatě spali v ČNB, stejně tak jako policie a URNA," vzpomíná na tu dobu Pavel Kysilka, který coby člen bankovní rady centrální banky za Česko vedl koordinační skupinu pro rozdělení měny.

Krach snu o společné měně

Československo se rozdělilo k 1. lednu 1993. Spěšné a neplánované dělení měny hned měsíc po rozdělení bylo výsledkem krachu vize politiků, že oba státy budou i nadále používat společnou měnu. Tuto představu zastávali hlavně tehdejší političtí lídři, premiéři Vladimír Mečiar a Václav Klaus.

Měnová unie ale narazila na fakt, že Slovensko mělo po kolapsu těžkého a vojenského průmyslu hlubší hospodářské problémy a větší nezaměstnanost. Situaci komplikovala navíc existence dvou samostatných centrálních bank, s rozdílnými názory na měnovou politiku. Veřejnost i firmy začaly sázet na to, že společná měna dlouho nevydrží a že ta slovenská po oddělení oproti české oslabí. Tato sázka se nakonec ukázala jako správná.

Přesun peněz do českých bank začal ohrožovat dostupnost likvidity na Slovensku. Spekulace na posílení české měny se dokonce staly příležitostí ke zbohatnutí mnohým pozdějším miliardářům, včetně například Pavla Tykače.

Kysilka dnes hovoří o měnové unii jako o "kandidátu na největší ekonomický nesmysl v naší historii".

Na sklonku ledna se zástupci obou států dohodli na rozdělení koruny, pro které se vžil termín "měnová odluka". Konec měnové unie mezi státy bývalé federace potvrdil 2. února i český parlament.

Radši se připravme

Pochybnosti o funkčnosti měnové unie přiměly centrální bankéře konat ještě předtím, než se ke změně rozhodli politici. To lze z dnešního pohledu vnímat jako odvahu i prozíravost.

Podle Kysilky začaly přípravy na tento manévr už v létě 1992. Při poradách mezi zástupci ČNB, hlavních bank a ministerstvem financí bylo třeba rozhodnout, kolik času na výměnu bankovek lidé budou mít a jaké budou limity pro výměnu. Šlo také o to určit, které finanční instituce se na výměně budou podílet. Volba padla na Českou spořitelnu a poštu, protože obě firmy mohly nabídnout pro výměnu dohromady čtyři tisíce svých poboček.

Mimořádně důležité bylo udržet přípravy v tajnosti a nezpůsobit mezi lidmi paniku. Hlavně starší generace totiž měla neblahou zkušenost s měnovou reformou z roku 1953. Při té komunistický režim připravil veřejnost o část úspor.

Pro rozdělení měny se podle tehdejších aktérů uvažovalo o různých variantách, například o vydání provizorní nové emise bankovek, kolkování bankovek nebo razítkování. Z časových důvodů nakonec zvítězila myšlenka kolkování a postupné výměny za nové bankovky. Tato varianta byla použita už při vzniku Československa v roce 1918, kdy se rozpadlo Rakousko-Uhersko.

Pro tajný tisk kolků byla vybrána už v roce 1992 specializovaná britská společnost na tisk bankovek, cenin a známek - De La Rue. Kolky se z kapacitních důvodů tiskly v kolumbijské Bogotě.

"Zatímco menší opakovanou potřebu peněz je provozně výhodné vyrábět v tuzemských závodech, velké jednorázové objemy obvykle vyžadují spolupráci gigantických zahraničních ceninových tiskáren s velkými kapacitami v přípravě i samotném tisku," řekl HN Jaroslav Moravec, hlavní metodik ochrany platidel ČNB.

Tajná linka Bogota–Praha

Celkem bylo objednáno 160 milionů kusů kolků v bankovkové hodnotě 72 miliard korun. Kolky byly letecky dopraveny do Prahy ve 400 bednách. Podle publikace Aleny Hrdé Bankovky a mince ČNB 1993-1994 se utajovaná operace ale stejně prozradila při rozvozu a na začátku kolkování. Informace se následující den objevila v tisku. Kysilka si na prozrazení nevzpomíná, ale zmiňuje, že existovala i dohoda s tehdejšími novináři, aby o přípravách nepsali a nezpůsobili paniku veřejnosti.

Aby se obměna nespoléhala jen na kolkování starších bankovek, dodala Státní tiskárna cenin navíc 20 miliard v tisícikorunách, s kolkem již natištěným. Také se připravily nové dvousetkoruny, které původně měly být federální bankovkou, ale v nové situaci přišly vhod. Tisklo se i šest milionů pokladních stvrzenek jako rezerva, kdyby se mezi firmami objevil přechodný nedostatek hotových peněz.

Výběrem bankovek a jejich průběžným kolkováním a transportem bylo zaměstnáno 40 tisíc lidí. Hlavní podíl kolkovací práce spočíval na Komerční bance, kde lidé pracovali na směny a přesčas. Dospělí občané si mohli vyměnit na pobočkách České spořitelny a na poště maximálně 4000 československých korun na osobu, ti pod 18 let jen jeden tisíc. S rozvozem nového a starého oběživa pomáhala armáda a policie.

"Největší otazník byl, jestli budou stačit okolkované peníze, když lidé budou k výměně chodit. Jestli nebudou obrovské fronty a lidé naštvaní. Jestli vůbec budeme stačit kolkovat to, co nám lidé během těch čtyř dnů budou nosit, a zda to zvládneme těm davům zase vozit nazpět," vzpomíná na výměnnou operaci Kysilka.

Peníze nad stanovený limit si lidé museli uložit v bance nebo utratit. Po 8. únoru 1993 si vybírali z účtů nebo poštovní poukázkou už jen okolkované či zcela nové bankovky.

Tisk první sady nových bankovek s nominály 50, 100 a 500 korun byl opět svěřen tiskárnám De La Rue. Připravovala se také už ražba kovových mincí - v německém Hamburku (10, 20, 50 h, 10, 20, 50 Kč) a kanadském Winnipegu (1, 2, 5 Kč). Česká republika totiž odchodem Slováků ztratila vlastní mincovnu.

Další obtížnou a jedinečnou operaci představoval dovoz nových bankovek. Z Velké Británie jich bylo přivezeno 170 tun. Z Německa a Kanady se na etapy dopravily dva tisíce tun mincí. 130 tun bankovek dodala Státní tiskárna cenin. Vše se muselo navíc bezpečně uložit. Těsně před odlukou bylo v obou státech oběživa v hodnotě kolem 100 miliard, což představovalo asi 350 milionů kusů bankovek a přes tři miliardy kusů mincí.

Náročná byla i likvidace starých platidel. Bankovky se pálily mimo standardní pece ČNB, například v pecích v Kralupech nad Vltavou. "Standardní kapacity úředního ničení v prostorách banky nestačily na tak velký jednorázový objem a likvidovaly by se několik let," říká Moravec. Kov z neplatných mincí byl posléze prodán hlavně do Německa a Rakouska.

Žádné sebevraždy

Na rozdíl od měnové reformy v 50. letech, kterou provázely i sebevraždy, proběhla odluka poklidně. Lidé o hodnotu peněz nepřišli, protože se bankovky měnily v poměru 1 : 1. V České spořitelně čekajícím ve frontách rozdávali cukroví a premiér Klaus řekl, že z toho, co na začátku vypadalo jako drama, si lidé nakonec udělali jakýsi happening. Hladký průběh měnové odluky vyvolal uznání v zahraničí a stal se předmětem zájmu expertů Mezinárodního měnového fondu.

"Operace byla sledována v odborných kruzích v zahraničí a MMF ji uváděl jako úspěšný příklad rozdělení měny. Je ale třeba říci, že důvodem bezproblémového průběhu celé měnové rozluky bylo také zcela netypické chování obyvatelstva, které se neuchýlilo k horečnatým výběrům hotovostí a nákupům," myslí si Moravec z ČNB.

Bankéř Kysilka na základě této zkušenosti pak v letech 1994 až 1997 pomáhal jako expert MMF při přechodech na národní měny v pěti postsovětských zemích: v Moldavsku, Gruzii, Turkmenistánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Jako poradce po světě cestoval například i Tomáš Hládek, který v období rozdělení měny řídil v centrální bance oddělení starající se o platební styk.

Při výměně lidé poprvé poznali zcela novou bankovku s dosud nezvyklou hodnotou 200 korun, která nese Kysilkův podpis. Když během pár měsíců nahradila okolkované bankovky nová platidla, měly premiéru i hodnoty 2000 korun a 5000 korun. Na bankovkách se objevily ženy (Anežka Přemyslovna, Božena Němcová a Ema Destinnová) a zmizela stokoruna s Klementem Gottwaldem, kterou někteří lidé odmítali.

Česká měna se v pozdějších letech stala jednou z nejstabilnějších a nejsilnějších ve středoevropském regionu. Od zavedení eura v lednu 2002 posílila proti jednotné evropské měně téměř o jednu třetinu. I to může být podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka důvodem, proč většina Čechů nepodporuje zavedení eura.

"Kolísání koruny v čase bylo proti dalším středoevropským měnám menší, což odpovídalo rozumné makroekonomické politice, která byla v Česku udržována společnou snahou ČNB a vlád bez ohledu na jejich barvy," myslí si Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank v Praze.

Slovenská koruna zůstala naším východním sousedům v peněženkách jen do roku 2009. Pak ji nahradilo euro.

Související