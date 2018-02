Hudebník, muzikálový herec i autor muzikálů Janek Ledecký je se svou adaptací Shakespearova Hamleta úspěšný nejen v Česku, ale také v Jižní Koreji.

Když bude jeho dcera Ester v Pchjongčchangu na zimní olympiádě usilovat o medaile ve sjezdu na lyžích a v paralelním obřím slalomu na snowboardu, bude proto samozřejmě fandit, ale zároveň ve dnech volna dělat byznys.

"V Koreji se chystají některá další nastudování Hamleta a mám domluvená i nějaká další jednání ohledně Othella v naší verzi s názvem Iago," říká Ledecký v rozhovoru pro HN. Několik nastudování Hamleta už v Koreji vidělo údajně přes půl milionu lidí.

Ve své kariéře spojené s muzikály jste úspěšný i v Koreji. Jak k tomu došlo?

Soul je svým objemem největším muzikálovým trhem na světě. Když jsme tam měli první premiéru, ten večer se hrálo 62 dalších muzikálů. Je tam silná střední třída. Fajn vlastností střední třídy je to, že chodí do divadla. Takže je tam velká poptávka. A kromě toho, že sami píšou domácí témata, loví na Broadwayi, na West Endu a v celém zbytku světa.

Jak "ulovili" vás?

Viděli moje DVD s americkou verzí Hamleta, kterou jsme dali dohromady s režisérem Robertem Johnsonem. Líbila se jim a domluvili jsme se. Před deseti lety byla v Soulu v Universal Arts Theater první premiéra. Od té doby tam bylo už pět nastudování. Poslední loni v dubnu k deseti letům výročí. Díky tomu tam Hamleta vidělo přes 600 tisíc lidí, dostal nějaké ceny. A díky tomu ho koupili Japonci a hráli japonskou verzi v Tokiu, Ósace a Nagoji. A v Koreji se chystá další nastudování.

Teď při olympiádě tam mám nějaká další jednání ohledně mého dalšího zpracování Shakespeara - tentokrát Othella, v naší verzi s názvem Iago.

Cítíte, že jste i tam podobně jako v Česku celebritou?

Autor je samozřejmě vždycky trochu v pozadí. Ale novináři o mně vědí. A vypadá to, že díky Ester i ti sportovní. Pojedu do Koreje už pošesté, mám to tam rád.

Jak byste lidem, kteří tam nikdy nebyli, Koreu představil?

Nenechte se mýlit tím, že je to něco exotického. Vypadá to tam evropsky, západně. Když přijedete do Soulu, je to čisté město, lidé se chovají slušně, jen vypadají jinak. Auta mají stejná jako my, jdete po ulici a tamhle Starbucks, tamhle McDonalds. Nejzásadnější rozdíl je v komunikaci s Korejci, což možná platí pro Asiaty obecně. Je to pro nás těžká škola. V komunikaci s nimi potřebujete nejen přeložit to, co říkáte, ale i jak to říkáte. Pochopit systém verbální i neverbální komunikace, která je úplně jiná, než jakou známe od nás. I když se naše evropské jazyky diametrálně liší, jsou stavěné na staré latině.

Jak tedy na to?

Musíte se naučit, že korejské ano může být cokoliv na stupnici od "to je super nápad", přes "no tak jestli na tom trváte", až po "jen přes naši mrtvolu". Říct ne je totiž neslušné. To platí asi obecně pro celou východní Asii. Mám kamaráda, který v Asii hodně obchodoval. A zažil třeba to, že když vám chce obchodní partner dát najevo, že s vámi nechce pokračovat ve spolupráci, udělá to následovně. Vezmou vás na pracovní oběd, a když dojíte, všechny odvezou auta a vy tam najednou stojíte na chodníku a pomalu vám začíná být jasné, že pro vás už žádné auto prostě nepřijede.

Vy jste nic podobného nezažil?

I já jsem si užil své. Mám vždy licenční smlouvu o tom, co mohou nějak změnit, co mohou udělat po svém, pak jsou některé body, které potřebují můj souhlas, a pak jsou některé věci, s nimiž prostě nelze hnout.

Než jsem se naučil ten systém komunikace, tak jsem jim tu smlouvu párkrát před očima roztrhal a požádal o taxi na letiště. Dneska už vím, že tudy cesta nevede. Že zkrátka na všechny kurzy asertivity můžete v Asii zapomenout.

Velkým tématem, které teď olympiáda zviditelňuje, je vztah Jižní a Severní Koreje. Jak toto Jihokorejci podle vašich zkušeností vnímají a může olympiáda něco změnit?

Vždycky, když tam jedu, se mě známí ptají, jestli se nebojím. Že se tam zase blíží konflikt. Já jim v nadsázce odpovídám, že to je standardní severokorejská choreografie. Že to tam tak posledních šedesát let prostě chodí.

Ale abych si z toho nedělal legraci. V Soulu jsou kopce a na každém je za bariérou z pytlů s pískem protiletadlové dělo a kulomety. A u toho leží už snad desátá generace vojáků. Na dostřel od nepřítele. Jako kdyby mezi Prahou a Kladnem vedla hranice a Kladno a Praha by na sebe mířily děly.

Přál bych jim, aby olympiáda aspoň dílčím způsobem smíru pomohla. Může to vypadat, že společný nástup na zahájení, společný hokejový tým je drobnost. Ale je to jeden uměle rozdělený národ, a když uvidí, že to jde, že můžou hrát společně třeba hokej, budou schopní bavit se i o zásadnějších věcech. V tomto je myšlenka olympiády jedinečná a obrovsky potřebná. Moc bych jim přál, aby to fungovalo. A ne v tom smyslu, jako když před čtyřmi roky Rusové týden po olympiádě anektovali Krym.

Související