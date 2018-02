V českých hotelech, penzionech či kempech se loni ubytovalo rekordních 20 milionu turistů, což bylo o 9,1 procenta více než předloni. Zahraničních návštěvníků bylo o 9,2 procenta více a domácích o devět procent. Nejvíce se počet turistů zvýšil v Jihomoravském kraji, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Návštěvnost v loňském roce byla rekordní. Počet hostů v hotelích, penzionech a podobných zařízeních poprvé přesáhl 20 milionů. To bylo o 1,7 milionu víc než v roce předchozím. Kromě toho byl vloni překonán i rekord v počtu přenocování. Tento ukazatel poprvé překročil hranici 50 milionů," uvedl Pavel Vančura z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ.

Návštěvníků ze zahraničí bylo 10,2 milionu, domácích turistů přijelo 9,9 milionu. Nejvíc cizinců přijelo tradičně z Německa. "Nejen díky příznivé ekonomické situaci v Česku zažívá domácí cestovní ruch boom. Stejně jako loni i letos očekáváme, že tento trend bude pokračovat. Čeští hoteliéři by se i letos mohli dočkat rekordního roku. Stále přibývá lidí, kteří si kromě klasické velké dovolené zajedou na kratší či víkendový pobyt několikrát do roka," říká ředitelka Slevomatu Marie Havlíčková. Právě portál Slevomat byl v loňském roce největším prodejcem v oblasti cestovního ruchu. Dohromady prodal 277 tisíc zájezdů a pobytů.

Nejvíce hostů se ubytovalo ve čtyřhvězdičkových hotelech. Celkem jich bylo 1,6 milionu, což je o 8,3 procenta více než v předchozím roce. Do tříhvězdičkových hotelů přijelo 1,3 milionů turistů, což představovalo zvýšení o 7,4 procenta. Penziony hlásily stejný procentuální nárůst. Celkem do nich přijelo 400 tisíc návštěv.

Zahraničních návštěvníků přijelo za celý loňský rok o 850 tisíc více než v roce 2016. Nejvíce zahraničních hostů do Česka dorazilo z Německa. Za celý rok do ubytovacích zařízení, která zaznamenávají jejich návštěvy, zamířilo 1,95 milionu lidí. Do tohoto čísla se nepočítají turisté, kteří využívali služby pro krátkodobé ubytování, jako je například Airbnb. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili Slováci. Těch bylo více než 688 tisíc. Na třetím místě se pak umístili Poláci, těch bylo 578 tisíc.

Do Česka se podle ČSÚ začali vracet také turisté z Ruska, kterých předtím ubylo. Celkem jich za celý loňský rok dorazilo do ubytovacích zařízení 551 tisíc. "Znovu oživující návštěvnost z Ruska vynesla tuto klientelu na čtvrtou pozici s meziročním nárůstem příjezdů o 35,3 procenta," uvádí ČSÚ.

Rostl také počet návštěvníků z asijských zemí, především z Číny. Počet čínských turistů se ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšil o čtvrtinu. "Pomalu se k nám začínají vracet také turisté z Ukrajiny," informuje ČSÚ s tím, že jejich počet se zvýšil téměř o čtvrtinu.

Celkový počet nocí strávených hosty v hromadných ubytovacích zařízeních se vyšplhal na 53,3 milionu, což bylo o 3,6 milionu více než v roce 2016. Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Nejlépe na tom byl Jihomoravský kraj, kde se návštěvnost zvýšila o 14,6 procenta příjezdů a 14,9 procenta přenocování. Desetiprocentní a vyšší růst příjezdů turistů loni zaznamenala také ubytovací zařízení v Plzeňském, Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji.

