Ústavní soud loni v prosinci zrušil některé části zákona o elektronické evidenci tržeb. Tím došlo i k odložení náběhu třetí a čtvrté vlny EET. Třetí vlna se měla od března týkat stánkového prodeje, advokátů nebo lékařů. V červnu se k nim měli přidat i další řemeslníci.

Celkem se jedná o přibližně 300 tisíc podnikatelů, kteří měli přinést tržby dodavatelům pokladních systémů. "Menším firmám bude zřejmě docházet dech a mohlo by na trhu dojít k dalšímu spojování," tvrdí jednatel společnosti Dotykačka Michal Wantulok. Problémy podle něj budou mít hlavně firmy, které jsou zaměřeny jen na jednorázový prodej systému a podnikají jen na českém trhu. Dotykačka už nyní prodává téměř stejně objemy jako v Česku v sousedním Polsku.

Jak velkou komplikaci pro vás znamená odložení třetí a čtvrté vlny EET?

My jsme upřímně s třetí a čtvrtou vlnou tak úplně nepočítali. Jsou v ní spíše specifické živnosti a podnikatelé, kteří budou povinnost evidovat tržby řešit spíše tím, že si koupí tiskárnu a do mobilu si zdarma stáhnou nějakou aplikaci. Tudíž jsme na tyto vlny ani nijak nečekali.

Navíc rozvíjíme aktivity v Polsku a Německu, na které se soustředíme více. Takže nám to plány nijak významně nezkomplikovalo, jen jsme museli přehodnotit priority.

Takže jste si ani neudělali nějaké větší zásoby před původně plánovaným startem třetí a čtvrté vlny?

Zásoby samozřejmě máme. Ty jsme udělali již na první dvě vlny a počítali jsme s větším prodejem, protože jsme vycházeli s údajů ministerstva financí. Ale to byla naše podnikatelská chyba a naše riziko, které jsme podstoupili. Nicméně nás to neohrožuje, protože jsme Dotykačku vždy stavěli tak, že bude fungovat mezinárodně.

Zmiňoval jste Polsko a Německo. Takže to jsou trhy, na které se teď chcete zaměřit?

V Německu teprve začínáme, takže prioritou je nyní Polsko, kam dodáváme podobné objemy jako do Česka. Polsko jde také směrem nějaké verze on-line fiskalizace, podobně jako je to nyní v Maďarsku.

V Česku ale samozřejmě dál prodáváme, získáváme nové zákazníky a přebíráme nějaké menší firmy, takže to není tak, že by se tady nic nedělo. Šlo ale zatím na druhou kolej.

Nebojíte se velkého náporu, pokud by v budoucnu byla třetí a čtvrtá vlna spuštěna najednou? Uvažujete, že byste zvýšili například kapacitu call center? Přece jen se jedná o 300 tisíc podnikatelů.

Pokud by ta situace nastala, tak jsme schopni to zvládnout. V současnosti jsme nastaveni na to, abychom dělali tisíc objednávek denně. Takže jsme na to připraveni.

Mohlo by dojít i k dalšímu spojování firem na trhu nebo situaci zvládnou i ti menší hráči?

Myslím si, že to možné je. To oddálení je problematické hlavně pro firmy, které jsou závislé jen na českém trhu. My nebo eKasa nejsme navíc úplně závislí na prodeji hardwaru. Prodáváme to jako službu za měsíční paušál.

Jiné firmy jsou založeny na tom, že prodají pouze jednorázově hardware a teď čekali, že v březnu a červnu dostanou nějaké peníze a mohou zase nějakou dobu existovat. Teď jim to ale vypadne, takže budou muset nějak svůj plán přehodnotit.

Myslíte si, že by tyto menší firmy tak velký nápor třetí a čtvrté vlny zvládly?

To neumím říct, ale myslím si, že dojde k další konsolidaci. Těm menším firmám bude docházet dech a dojde k nějakým dalším fúzím. Pořád jsou na trhu firmy, které nejsou v současnosti v plusu ani provozně.

Jak vůbec probíhá komunikace mezi poskytovateli pokladních systémů a ministerstvem financí?

V minulosti jsme se potkávali na různých akcích, takže jsme o řadě věcí diskutovali. Samozřejmě se nám to potom trochu vymstilo, protože jsme byli označováni jako Babišova firma a pořád se té nálepky nemůžeme zbavit.

Jinak ale když potřebujeme, tak víme, kam zavolat. Nás teď spíše trápilo, jestli rozhodnutí Ústavního soudu bude mít nějaké zpětné dopady a nám by odpadli někteří zákazníci. Ale to se vůbec neděje. Naopak u nich pozorujeme, že si zařízení kupovali proto, aby měli pokladnu a ne, aby splňovali podmínky EET.

